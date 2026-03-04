Produtos para a pele e cabelo viram parte do kit de treino; veja os mais indicados

Um levantamento da Brain Inteligência e Estratégia aponta que 49% da Geração Z brasileira (nascidos entre 1995 e 2010) praticou algum esporte nos últimos 12 meses. É o maior índice entre todas as faixas etárias pesquisadas: entre os Millennials, o percentual cai para 42%; na geração X, para 40%; e entre os Baby Boomers, para 36%.

Esses mesmos jovens estão entre os principais motores do setor de cosméticos no Brasil, um dos maiores do mundo. Por aqui, o mercado do autocuidado gera receita de US$ 24,56 bilhões anualmente e tem a projeção de crescimento de 5,96% até 2027. Os dados são da consultoria WGSN.

É nessa convergência de quem investe tanto no treino quanto nos cosméticos que as marcas de beleza encontraram uma forma de unir o útil ao agradável, com produtos para resolver incômodos comuns da prática de esportes.

Existem tantas opções de sportcare no Brasil que montar um kit para atletas pode ser um verdadeiro desafio. Por isso, reunimos as opções mais bem avaliadas e recomendadas considerando três tópicos:

Proteção solar (resistente ao suor e à água, sem arder os olhos);

Antiatrito (para treinos longos e áreas de pressão);

Cuidados com o cabelo (com proteção UV e antiressecamento).

Protetor solar

Protetores em stick da Pink Cheeks (R$ 90 - R$ 110)

Protetores solares da Pink Cheeks (Reprodução/Pink Cheeks)

A Pink Cheeks é uma marca de cosméticos com foco exclusivo na prática esportiva, com destaque para os protetores solares. As versões em bastão são voltadas para quem treina ao ar livre e precisa estar sempre retocando a proteção, inclusive durante as provas. Existem opções com cobertura de base e incolores, e todas têm a premissa de resistência à água e alta proteção. Os mais queridos da marca são:

Pink Stick MDR: pensado especificamente para corredores e maratonistas, tem FPS 90 e FPUVA 70. Disponível em versão transparente ou pigmentada, oferece 4 horas de resistência à água e ao suor. É indicado para quem sua muito e quer evitar ardor nos olhos.

Pro Stick: com FPD 96 e FPUVA 43, está disponível em 6 tonalidades diferentes. Tem acabamento seco e aveludado, 2 horas de resistência à água e ao suor, sem escorrer para os olhos, além de proteção contra luz azul. Além disso, é enriquecido com vitamina E e ácido hialurônico.

Speedo: desenvolvido para exercícios de alta exposição solar, tem FPS 96 e FPUVA 60. A fórmula é hipoalergênica, sem cor, sem fragrância e resistente à submersão. Então, é indicado para atividades aquáticas e ao ar livre.

Photoage Water Sport, Dermage (R$ 110)

Dermage Photoage Water Sport (Reprodução/Dermage)

É um protetor solar facial ultrafluido, desenvolvido para atividades ao ar livre. A fórmula "Acqua Fluid" é absorvida rapidamente pela pele, sem deixar resíduo branco e nem oleoso. Resistente à água e ao suor, foi pensado para não escorrer nem arder os olhos durante o exercício. Oferece proteção FPS 50 com defesa UVA/UVB e ação antioxidante.

Protetor solar "muito resistente", Sallve (R$ 60 - R$ 80)

Protetor solar Sallve (Reprodução/Sallve)

Protetor solar facial em bastão com alta resistência à água e ao suor, indicado tanto para uso diário quanto para treinos ao ar livre. Mantém elevada proteção mesmo após até 80 minutos de imersão, com FPS 60 e proteção UVA/UVB. A textura é invisível na pele, não deixa resíduos brancos, não escorre durante o exercício e não arde os olhos.

Antiatrito

Linha antiatrito da Sallve (R$ 50 - R$ 70)

Linha antiatrito da Sallve (Reprodução/Sallve)

A marca oferece duas versões com propostas complementares, ambas veganas e sem fragância.

Bastão Antiatrito: fórmula anidra (sem água), mais resistente ao suor e à umidade. Cria um filme protetor imediato em áreas de fricção, como coxas e pés. Indicado para aplicação antes do treino ou da prova.

Hidratante Antiatrito (creme): textura leve e rápida absorção, voltado para prevenção diária e tratamento de áreas que escurecem pelo atrito. Pode ser usado no pós-banho ou antes da atividade física.

Fitas protetoras Nexcare (R$ 17 – R$ 29)

Fitas protetoras da Nexcare (Reprodução/NexCare)

Solução pontual para áreas específicas que podem se machucar com o atrito durante corridas e trilhas longas, como calcanhares e mamilos. Existem várias opções, mas a Fita Flexível à Prova D’água (4,5 m) é a mais completa, pois é acolchoada e mantém a aderência mesmo com suor intenso ou contato com água.

Creme antiatrito 3 em 1 Men Sport, O Boticário (R$ 45 – R$ 65)

Creme Antiatrito 3 em 1 Men Sport (Reprodução/O Boticário)

Produto multifuncional em creme, que pode tanto prevenir quanto tratar as assaduras pós-exercícios. Indicado para aplicação em áreas de maior fricção, como coxas e axilas, antes ou durante a prática esportiva, já que a textura tem rápida absorção e não deixa sensação oleosa.

Cuidados com o cabelo

Leave-in "Anti-Shock", Pink Cheeks (R$ 65 – R$ 85)

Fluido capilar criado especificamente para atletas. Conhecido como "anti-ninho", evita que os fios embaracem durante a atividade física e cria uma barreira contra suor, sol, cloro e sal. Possui proteção térmica e filtros solares UVA/UVB. É indicado para aplicação antes do treino, do meio às pontas, com reaplicação no pós para hidratação e proteção extra. Não deve ser usado na raiz.

Proteína capilar "Ela é carioca", Lola Cosmetics (R$ 45 – R$ 75 a versão 90ml e R$ 70 – R$ 95 o pote 500g)

Proteína "Ela é carioca", da Lola Cosmetics (Reprodução/Lola Cosméticos)

É um tratamento multifuncional 3 em 1, desenvolvido para repor proteínas da fibra capilar danificada por química, suor, exposição solar e sal. Indicado para quem alterna academia, praia e piscina e precisa de proteção pré-exposição ou reconstrução no pós-treino.

Kit Extreme Sport com shampoo, condicionador e training spray, da Vizeme (R$ 120 – R$ 160)

Kit Extreme Sport Vizeme (Reprodução/Vizeme)

Linha desenvolvida para quem pratica esportes e sua muito todos os dias, com foco em limpeza intensa e reparação após o treino. O kit inclui shampoo e condicionador de 300ml cada, além do Training Spray, que pode ser aplicado antes ou depois da atividade física. A fórmula do spray possui filtro UV e proteção contra suor e calor.

Cera para cabelo by Manu Cit, Pink Cheeks (R$ 55 – R$ 75)

Cera para cabelo by Manu Cit - Pink Cheeks (Reprodução/Pink Cheeks)

Para quem investe um tempinho nos penteados antes dos treinos. É uma cera em formato stick voltado para controle imediato de frizz durante atividades físicas, com alta fixação, resistência ao suor e à umidade.