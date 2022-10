Prédio que pertenceu a Andy Warhol em Nova York vai a leilão

Do lado de fora, o prédio número 342 na Rua Bowery, em Nova York, pode parecer comum com os vizinhos, mas nas décadas passadas foi ocupado por Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat e outros artistas. Agora, a construção de quatro andares irá a leilão em 8 de dezembro.

Durante as décadas de 1970 e 1980, Jean-Michel Basquiat era conhecido por pintar no quintal, e o The Cramps costumava tocar no porão do prédio. Com apartamentos em estilo loft, o edifício tem lance inicial de US$ 5,699 milhões.

Warhol comprou o número 342 da Rua Bowery e o número 57 da Great Jones Street em 1970 e conectou as propriedades através do quintal. Porém, após a morte de Warhol e Basquiat, os prédios voltaram para suas configurações originais.

Atualmente o primeiro andar é ocupado por um restaurante japonês e um estúdio de 61 metros quadrados. Os outros três andares são ocupados por um apartamento por andar, de 120 metros quadrados, com um quarto, banheiro e espaço para home office.

Conheça a newsletter da Casual EXAME, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.