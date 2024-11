Novo complexo de luxo próximo a São Paulo investe R$ 130 mi em piscina com 1.000 ondas por hora

O Brasil se tornou um dos principais mercados para a tecnologia de piscinas com ondas, impulsionada pela espanhola Wavegarden, que já implementou sete projetos ao redor do mundo. No Brasil, são dois empreendimentos concluídos: um em Garopaba, em Santa Catarina, e outro em Itupeva, São Paulo. Em breve, a cidade de São Paulo contará com mais uma unidade, no projeto Beyond The Club São Paulo, que trará uma combinação de práticas esportivas, centro de bem-estar e alta gastronomia.

Outro projeto que incluirá uma piscina Wavegarden é o Fazenda Vista Verde, um complexo de luxo localizado em Araçoiaba da Serra, a cerca de duas horas de São Paulo. O empreendimento terá uma área residencial com mansões, uma piscina de ondas, um hotel da marca VIK — o primeiro no Brasil — e uma vinícola. O contrato de R$ 130 milhões foi firmado com a LN Urbanismo, que lidera o projeto, e a previsão de inauguração do complexo é para o início de 2027.

“É uma honra para nós assinarmos a quarta piscina de ondas Wavegarden no país. A tecnologia é o que há de melhor nesta indústria, assim como tudo o que estamos trazendo para os futuros moradores do Fazenda Vista Verde”, destaca Adrian Estrada, CEO do Grupo Luan, ao qual a LN Urbanismo pertence, em entrevista exclusiva à EXAME Casual.

A tecnologia da Wavegarden é uma das mais sustentáveis do mercado, oferecendo até 1.000 ondas por hora, com 20 tipos diferentes, além de um sistema de tratamento de água avançado. O Fazenda Vista Verde contará também com uma faixa de quase 1.000 metros de praia artificial, oferecendo opções de lazer para toda a família. Essa união de áreas residenciais com tecnologias de piscinas com ondas tem se tornado uma tendência no mercado imobiliário, especialmente no Brasil.

“As piscinas de surfe da Wavegarden se tornaram a pedra angular de projetos imobiliários de sucesso global, especialmente no Brasil”, explica Fernando Odriozola, Diretor Comercial da Wavegarden.

Fazenda Vista Verde

O projeto Fazenda Vista Verde é voltado para o público da região metropolitana de São Paulo, onde está concentrada grande parte do PIB brasileiro. Além do hotel, o empreendimento inclui áreas residenciais, espaços de lazer, um centro administrativo e vinhedos para produção de vinhos, oferecendo aos residentes e hóspedes uma experiência única.

O hotel VIK, com investimento de aproximadamente R$ 100 milhões, será um dos destaques do complexo. Somando infraestrutura e outras fases, o valor total do projeto é estimado entre R$ 300 e R$ 350 milhões, com conclusão prevista para cerca de dois anos e meio.

O Fazenda Vista Verde contará com uma vinícola da marca chilena VIK, que apareceu em terceiro lugar no ranking das melhores vinícolas do mundo em 2023. Cristián Vallejo, enólogo da VIK, informou que será feito um estudo de solo detalhado para garantir que o vinho brasileiro atenda ao padrão de qualidade da marca. A técnica de poda invertida deve ser usada para maximizar a qualidade das uvas, e a casta Syrah está entre as primeiras a serem testadas, dado o bom desempenho na região.