Posse de Biden e Kamala terá apresentações de Foo Fighters a Lady Gaga

No dia 20 de janeiro Joe Biden e Kamala Harris assumem os cargos mais poderosos dos Estados Unidos. Para comemorar o evento de posse, Lady Gaga cantará o hino nacional e Jennifer Lopez fará uma apresentação musical. Além disso, haverá um especial na televisão apresentado por Tom Hanks.

Gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy.

Com o agravamento da pandemia do coronavírus nos Estados Unidos (e no mundo), além da invasão no Capitólio na semana passada, o que alertou ainda mais a segurança dos políticos, a posse de Biden e Kamala será online como tantos outros eventos de 2020. Porém, não deixará de ser uma grande festa, já que no horário nobre irão ao ar, apresentações de artistas como Foo Fighters, John Legend, Justin Timberlake, Bruce Springsteen, assim como as atrizes Eva Longoria e Kerry Washington.

The #InaugurationDay ceremony lineup is here! 🥳 Invocation – Fr. Leo O’Donovan

Pledge of Allegiance – Andrea Hall

National Anthem – @ladygaga

Poetry Reading – Amanda Gorman

Musical Performance – @JLo

Benediction – Rev. Dr. Silvester Beaman pic.twitter.com/IkTAwH3wgu — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 14, 2021

Longoria e Washington, que estiveram envolvidas na Convenção Nacional Democrata no ano passado, “apresentarão quadros ao longo da noite que vão desde histórias de jovens fazendo a diferença em suas comunidades até as apresentações musicais”, disseram os organizadores do evento.

Justin Timberlake e Ant Clemons irão apresentar a música Better Days, que compuseram para a posse. Ao programa Today, Timberlake disse na quarta-feira que estava “extremamente animado com a oportunidade”, e dizendo ser uma honra participar da posse.

Para a equipe de Biden, o especial “destacará a força de nossa democracia, a perseverança de nosso povo e nossa capacidade de nos unir em tempos difíceis e emergir mais fortes do que nunca”. O programa vai ao ar após mais de 388 mil mortes pelo coronavírus no país.

“O programa celebrará os heróis americanos que estão ajudando seus conterrâneos durante esta crise, incluindo trabalhadores da linha de frente, profissionais de saúde, professores, cidadãos que retribuem e aqueles que estão quebrando barreiras”, disse a equipe em comunicado.

Artistas sempre marcaram eventos de posse presidencial americano. Em 2009, na posse de Barack Obama, Aretha Franklin cantou “My Country, ‘Tis of Thee” na cerimônia de juramento. O evento contou ainda com Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Mary J. Blige, Jay-Z e Kanye West (que concorreu à presidência em 2020). Porém um dos momentos mais marcantes do baile de posse foi o casal Obama dançando “At Last” na voz de Beyoncé.

Já a posse de Bill Clinton em 1993, no Lincoln Memorial, contou com performances de Michael Jackson, Bob Dylan e Ray Charles em uma super produção. O evento deste ano poderá ser acompanhado através do Facebook, Twitter e YouTube dos canais ABC, CBS, CNN, MSNBC e NBC.