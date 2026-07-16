Ele emprestou dinheiro para uma empresa sem receita e vai receber mais de US$ 14 bi de volta

Uma reunião de cinco minutos pelo Zoom levou Matt Murphy, sócio da gestora de venture capital, capital de risco, Menlo Ventures, a fazer a maior aposta de sua carreira. No início de 2023, o investidor conheceu Dario Amodei, cofundador e presidente-executivo da Anthropic, e saiu da conversa convencido de que precisava investir na empresa.

Naquele momento, a desenvolvedora de inteligência artificial ainda não tinha receita nem havia lançado publicamente um modelo. Mesmo assim, buscava recursos com uma avaliação de US$ 4,1 bilhões, um patamar superior ao que a Menlo costumava aceitar em seus investimentos.

Segundo o Business Insider, o investimento inicial da Menlo na Anthropic, que chegou a aproximadamente US$ 1 bilhão, estaria avaliado hoje em cerca de US$ 14 bilhões. A valorização ocorre enquanto a companhia se aproxima de uma oferta pública inicial de ações.

Murphy havia chegado à Menlo em 2015, depois de deixar a Kleiner Perkins, uma gestora de maior porte e projeção no Vale do Silício. Embora respeitada e dona de investimentos bem-sucedidos em empresas como Uber e Roku, a Menlo não figurava entre as firmas mais disputadas do setor.

A decisão de investir na Anthropic foi sustentada por uma tese desenvolvida por Murphy ao longo de décadas no mercado de capital de risco: mesmo setores dominados por uma empresa podem comportar um concorrente independente de grande valor.

O investidor cita como exemplos a Lyft, rival da Uber, e a AMD, concorrente da Nvidia. Na avaliação dele, a mesma dinâmica poderia ocorrer na inteligência artificial, com a Anthropic ocupando o espaço de principal desafiante da OpenAI, avaliada em US$ 29 bilhões naquele período.

Para Murphy, mesmo a segunda colocação em um mercado de inteligência artificial de grandes proporções já poderia produzir um retorno excepcional para os investidores.

Além da análise sobre o mercado, a impressão deixada por Amodei teve peso na decisão. Murphy destacou a energia do fundador, a eficiência operacional da companhia e o fato de a Anthropic ter, em suas palavras, “feito muito mais com muito menos capital”.

O investidor também identificou em Amodei um senso de missão associado ao desenvolvimento tecnológico, em contraste com executivos interessados apenas em promover mudanças em mercados já estabelecidos.

O erro na Série C e a virada na rodada seguinte

Apesar da convicção inicial, Murphy afirma ter cometido um erro de cálculo na Série C, terceira grande rodada de financiamento da Anthropic. A Menlo participou do investimento, mas decidiu não liderá-lo por considerar arriscado pagar US$ 4,1 bilhões por uma empresa que ainda não gerava receita.

A liderança ficou com a Spark Capital. Segundo os números apresentados pelo Business Insider, a participação adquirida pela gestora teria alcançado uma valorização equivalente a aproximadamente cem vezes o capital investido.

Murphy adotou uma postura diferente no ano seguinte. O executivo liderou a Série D da Anthropic, assinando o maior investimento da história da Menlo. A gestora também recorreu a um special purpose vehicle (SPV), veículo de propósito específico usado para reunir investidores em uma operação, para ajudar a completar parte dos US$ 500 milhões captados na rodada.

O aporte avaliou a Anthropic em US$ 18,4 bilhões. Na ocasião, a companhia registrava uma receita anualizada próxima de US$ 100 milhões, e parte do mercado ainda demonstrava ceticismo em relação ao preço atribuído ao negócio.

Murphy, porém, identificava sinais de expansão comercial, sobretudo após os acordos firmados pela Anthropic com Google e Amazon.

Em aproximadamente um ano, a receita anualizada da Anthropic teria aumentado dez vezes, alcançando cerca de US$ 1 bilhão em dezembro de 2024.

De acordo com os dados citados pela reportagem, a Anthropic passou a ser avaliada em US$ 965 bilhões, acima dos US$ 852 bilhões atribuídos à OpenAI. Os números colocariam a antiga desafiante à frente da companhia que Murphy enxergava como líder do mercado quando fez sua primeira aposta.

O investimento também alterou a posição da Menlo no setor. A gestora participou de todas as rodadas da Anthropic desde 2023 e criou, em parceria com a empresa, o Menlo Anthology Fund, fundo destinado a financiar empresas emergentes de inteligência artificial em estágio inicial.

Mais recentemente, a Menlo captou US$ 3 bilhões para um novo fundo, valor superior ao dobro do montante levantado três anos antes.