Ele emprestou dinheiro para uma empresa sem receita e vai receber mais de US$ 14 bi de volta

Matt Murphy (Reprodução)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 16 de julho de 2026 às 11h40.
Última atualização em 16 de julho de 2026 às 11h56.
Uma reunião de cinco minutos pelo Zoom levou Matt Murphy, sócio da gestora de venture capital, capital de risco, Menlo Ventures, a fazer a maior aposta de sua carreira. No início de 2023, o investidor conheceu Dario Amodei, cofundador e presidente-executivo da Anthropic, e saiu da conversa convencido de que precisava investir na empresa.
Naquele momento, a desenvolvedora de inteligência artificial ainda não tinha receita nem havia lançado publicamente um modelo. Mesmo assim, buscava recursos com uma avaliação de US$ 4,1 bilhões, um patamar superior ao que a Menlo costumava aceitar em seus investimentos.
Segundo o Business Insider, o investimento inicial da Menlo na Anthropic, que chegou a aproximadamente US$ 1 bilhão, estaria avaliado hoje em cerca de US$ 14 bilhões. A valorização ocorre enquanto a companhia se aproxima de uma oferta pública inicial de ações.
Murphy havia chegado à Menlo em 2015, depois de deixar a Kleiner Perkins, uma gestora de maior porte e projeção no Vale do Silício. Embora respeitada e dona de investimentos bem-sucedidos em empresas como Uber e Roku, a Menlo não figurava entre as firmas mais disputadas do setor.
A decisão de investir na Anthropic foi sustentada por uma tese desenvolvida por Murphy ao longo de décadas no mercado de capital de risco: mesmo setores dominados por uma empresa podem comportar um concorrente independente de grande valor.
O investidor cita como exemplos a Lyft, rival da Uber, e a AMD, concorrente da Nvidia. Na avaliação dele, a mesma dinâmica poderia ocorrer na inteligência artificial, com a Anthropic ocupando o espaço de principal desafiante da OpenAI, avaliada em US$ 29 bilhões naquele período.Para Murphy, mesmo a segunda colocação em um mercado de inteligência artificial de grandes proporções já poderia produzir um retorno excepcional para os investidores.
Além da análise sobre o mercado, a impressão deixada por Amodei teve peso na decisão. Murphy destacou a energia do fundador, a eficiência operacional da companhia e o fato de a Anthropic ter, em suas palavras, “feito muito mais com muito menos capital”.
O investidor também identificou em Amodei um senso de missão associado ao desenvolvimento tecnológico, em contraste com executivos interessados apenas em promover mudanças em mercados já estabelecidos.
Apesar da convicção inicial, Murphy afirma ter cometido um erro de cálculo na Série C, terceira grande rodada de financiamento da Anthropic. A Menlo participou do investimento, mas decidiu não liderá-lo por considerar arriscado pagar US$ 4,1 bilhões por uma empresa que ainda não gerava receita.
A liderança ficou com a Spark Capital. Segundo os números apresentados pelo Business Insider, a participação adquirida pela gestora teria alcançado uma valorização equivalente a aproximadamente cem vezes o capital investido.
Murphy adotou uma postura diferente no ano seguinte. O executivo liderou a Série D da Anthropic, assinando o maior investimento da história da Menlo. A gestora também recorreu a um special purpose vehicle (SPV), veículo de propósito específico usado para reunir investidores em uma operação, para ajudar a completar parte dos US$ 500 milhões captados na rodada.
O aporte avaliou a Anthropic em US$ 18,4 bilhões. Na ocasião, a companhia registrava uma receita anualizada próxima de US$ 100 milhões, e parte do mercado ainda demonstrava ceticismo em relação ao preço atribuído ao negócio.
Murphy, porém, identificava sinais de expansão comercial, sobretudo após os acordos firmados pela Anthropic com Google e Amazon.Em aproximadamente um ano, a receita anualizada da Anthropic teria aumentado dez vezes, alcançando cerca de US$ 1 bilhão em dezembro de 2024.
De acordo com os dados citados pela reportagem, a Anthropic passou a ser avaliada em US$ 965 bilhões, acima dos US$ 852 bilhões atribuídos à OpenAI. Os números colocariam a antiga desafiante à frente da companhia que Murphy enxergava como líder do mercado quando fez sua primeira aposta.
O investimento também alterou a posição da Menlo no setor. A gestora participou de todas as rodadas da Anthropic desde 2023 e criou, em parceria com a empresa, o Menlo Anthology Fund, fundo destinado a financiar empresas emergentes de inteligência artificial em estágio inicial.
Mais recentemente, a Menlo captou US$ 3 bilhões para um novo fundo, valor superior ao dobro do montante levantado três anos antes.