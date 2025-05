Ford F-150 estreia 'nicho do nicho' com versão aventureira Tremor

A chegada da Ford F-150 Tremor ao mercado brasileiro demonstra que o segmento de picapes de luxo pode comportar modelos ainda mais específicos. Por R$ 580 mil, a Tremor entrega habilidades para o fora de estrada inéditas na categoria.

Os R$ 20 mil a mais estão em incrementos mecânicos, como suspensão exclusiva, pneus All-Terrain, protetores metálicos inferiores, bloqueio eletrônico do diferencial traseiro e diferencial dianteiro Torsen com escorregamento limitado.

No visual, a linha Tremor se diferencia pela dianteira remodelada, tendo a barra laranja que vai de um farol ao outro como sua principal identidade. Rodas exclusivas e pneus off-road também caracterizam a nova versão topo de linha da gama F-150.

Picapes desse segmento já são bem equipadas, mas a Tremor ainda traz o Pro Power Onboard. Trata-se de um gerador com duas tomadas de 120 V e 20 A para conectar aparelhos elétricos, como compressor de ar, aquecedor, TV, carregador de bateria e ferramentas, por exemplo. Sua capacidade de uso simultâneo é de até 2.000 W.

“A F-150 tem uma reputação consolidada de robustez e versatilidade, com mais de quatro décadas de liderança nos Estados Unidos. A F-150 Tremor amplia a sua força e adaptabilidade, com um desenvolvimento de engenharia focado na durabilidade e performance em off-road mais exigente”, explica Alex Machado, diretor de desenvolvimento do produto da Ford América do Sul.

Na estrada

Um breve contato com a F-150 Tremor pela Ruta 40, na região de Villa Angostura, na Argentina, serviu para entender que a picape realmente se preparou para obstáculos mais difíceis, como atravessar rios, escalar morros lamacentos e descer pirambeiras igualmente escorregadias, momentos em que a picape se garantiu com a capacidade de imersão de 600 milímetros, os ângulos de saída e de entrada de respectivamente 28 e 24,1 graus e os 277 mm que a separam do solo.

Sete modos de condução estão disponíveis, além da seleção da tração 4x4: Normal, Eco, Esportivo, Escorregadio, Off-Road, Rock Crawl e Rebocar/Transportar.

Muito interessante também é o piloto automático off-road, disponível a até 32 km/h. Evita-se com isso a chance de o condutor exagerar na dose de frear ou acelerar na hora de superar trechos tortuosos. Outro recurso para as trilhas é o assistente de curvas off-road, que diminui o raio de giro para auxiliar em curvas fechadas, acionando o freio da roda traseira interna.

Também foi possível relembrar qualidades inerentes à qualquer versão da F-150, como seu enorme espaço interno, o isolamento acústico poderoso, a incorrigível posição ao volante e o vigor do motor 5.0 V8 de 405 cv e 56,7 kgfm de torque, acoplado a um câmbio sintomático de dez velocidades.

A Ford mantém suas expectativas em relação ao volume de vendas em sigilo, mas o reforço da versão Tremor deve levar a empresa a superar a marca de 532 unidades emplacadas em 2024; entre janeiro e abril deste ano já foram 399 exemplares comercializados.

Líder do segmento e recentemente atualizada com uma reestilização e um motor seis-cilindros no lugar do V8 (mais potente e econômico), a Ram 1500 fechou 2024 com 1.209 emplacamentos, e até abril de 2025 soma 666 unidades vendidas.