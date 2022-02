Conheça o novo SUV elétrico da BMW que já está à venda no Brasil

O novo BMW IX pode ser considerado o modelo mais revolucionário já feito pela marca: é um SUV, só está disponível com motores elétricos e tem até grade capaz de se regenerar sozinha. Revelada há pouco na Europa, a novidade está disponível no mercado brasileiro em duas versões – xDrive40, de 654.950 mil reais; e xDrive50, de 799.950 mil reais – que chegarão às lojas em abril.

Na lista de equipamentos há desde teto panorâmico capaz de reduzir a transparência eletricamente (mesmo recurso utilizado pelas aeronaves mais atuais da Boeing para dispensar a persiana); sistema de inteligência artificial com aprendizado das rotinas do motorista; reconhecimento do celular como chave presencial; navegador com realidade aumentada; e piloto automático adaptativo.

Por outro lado, o BMW IX recebeu uma série de cuidados para reduzir impactos no meio ambiente, como 50% de alumínio de reuso e 60 kg de plásticos reciclados na carroceria; couro do revestimento processado com extrato de oliveira; além de tapetes e carpetes feitos com redes de pesca retiradas do oceano. Com esse propósito, até mesmo a tradicional chave se tornou biodegradável.

Enquanto a versão de entrada tem 326 cv de potência e 64,2 kgfm de torque, suficientes para chegar aos 100 km/h em 6,1 segundos, a opção topo de linha entrega 523cv e 78 kgfm, com aceleração em 4,6 segundos. Em relação à autonomia, o xDrive40 pode percorrer até 425 km com uma única carga, contra 630 km da versão xDrive50. Em ambos os casos, há dois carregadores já incluídos.

Só que a alegria está garantida para além do motorista: há espaço para cinco pessoas viajarem sem apertos e, graças ao assoalho plano, a segunda fileira parece muito mais ampla. Também há quatro saídas de ventilação para quem está sentado atrás, além de ajuste individual do ar-condicionado (de quatro zonas de temperatura); quatro tomadas USB; e sistema de som de 30 alto-falantes.

