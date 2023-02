Veja de onde sairão os primeiros “carros do futuro” da BMW

Elétrico, circular e digital. Essas três palavras definem o que a BMW espera para o futuro da mobilidade. Até 2030, a previsão da montadora alemã é de que ao menos metade dos veículos vendidos pelo grupo, que detém as marcas BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, sejam 100% elétricos.

Para alcançar esse objetivo, a empresa vem preparando as suas fábricas pelo mundo. A última novidade veio na sexta-feira, quando reuniu um grupo de jornalistas na desértica região de San Luis Potosí, no interior do México, para anunciar que, em quatro anos, essa unidade passará a produzir veículos totalmente elétricos para a NEUE KLASSE, como é chamada a próxima geração de veículos do grupo.

De acordo com Milan Nedeljković, membro do Conselho de Administração da BMW AG, os primeiros veículos dessa nova classe sairão da linha de produção na planta da montadora em Debrecen, na Hungria, a partir de 2025, seguido pela planta em Munique, na Alemanha. Em 2027, será a vez de San Luis Potosí.

Em operação desde 2019, a planta mexicana produz atualmente três modelos – o BMW Série 3, o Série 2 Coupé, e o novo M2 – e abastece 74 países, dentre eles o Brasil, onde a BMW lidera o segmento premium, com 44% de market share.

Produção de baterias elétricas

Em San Luís Potosí, dos 800 milhões de euros investidos, 500 milhões de euros serão destinados à construção de uma unidade própria de montagem de baterias de alta voltagem para carros elétricos. O novo centro ocupará uma área de 85.000 m2 e contará com mais 500 funcionários.

“Com este novo investimento, nossa planta em San Luis Potosí desempenhará um papel central na transição do BMW Group para a eletromobilidade”, afirmou Harald Gottsche, presidente e CEO da planta San Luis Potosí do BMW Group.

Esse não foi o primeiro anúncio da empresa relacionado à eletrificação dos veículos. Recentemente, a BMW comunicou um investimento de US$ 1,7 bilhão na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, para expandir e preparar a unidade de Spartanburg para a produção de veículos elétricos, e construir um novo centro de montagem para baterias de alta voltagem próximo à cidade de Woodruff.

Baterias acopladas

No Brasil, das 37.726 unidades vendidas pela BMW em 2022, 20% foram de veículos eletrificados. Para a sexta geração de carros elétricos, a montadora adiantou que os consumidores podem esperar células cilíndricas de bateria de íon-lítio, agora integradas aos veículos.

Os detalhes não foram revelados, mas a expectativa é de que essas novas células sejam instaladas em partes como portas, painéis e capôs, dispensando a necessidade de se ter uma bateria sob o assoalho, próximo ao porta-malas, como acontece hoje.

O carro do futuro

Em janeiro, durante o Consumer Electronics Show (CES) 2023, em Las Vegas, a BMW apresentou ao público o BMW i Vision Dee – um protótipo que diz muito sobre o que esperar da nova geração, que de veículos, que virá em 2025.

O protótipo traz sensores que identificam quando o motorista se aproxima, um avatar que lhe dá as boas-vindas, faróis que expressam emoções que vão da provocação ao espanto, para-brisas com realidade virtual, e uma tecnologia que permite que, simplesmente, a cor do carro possa se transformar de acordo com a situação ou o desejo do motorista.

“O BMW i Vision Dee demonstra o que é possível fazer, quando são combinados o hardware e o software. Isso nos permite explorar todo o potencial da digitalização, transformando o carro em um companheiro inteligente. Este é o futuro reservado às montadoras automotivas – e também à BMW: a fusão da experiência virtual com o seu autêntico prazer ao dirigir”, disse Oliver Zipse, CEO do BMW Group.