'Pintado à mão': o processo de criação do melhor look do Met Gala 2026

A apresentadora e influenciadora Emma Chamberlain foi um dos destaques do Met Gala 2026 ao surgir com um vestido pintado à mão, alinhado ao tema “Fashion is Art”.

A produção, assinada pela Mugler, foi desenvolvida pelo diretor criativo Miguel Castro Freitas e contou com pintura manual da artista Anna Alessandra Kamaile Deller-Yee. O resultado foi um dos looks mais comentados da noite e apontado como um dos mais fiéis à proposta do evento.

Pela curadoria da EXAME Pop, o look de Chamberlain foi considerado o melhor da noite.

Pintado à mão: o processo de criação do look

A marca compartilhou um vídeo no Instagram detalhando o processo de criação e como foi realizada a pintura à mão do vestido.

"O vestido tem cauda com 9 metros de circunferência, 880 linhas de babados, e foi confeccionado com 150 metros de tecido, durante 958 horas de trabalho. A artista Anna Deller-Yee trabalhou com 30 cores base durante um período de 40 horas, seguido de 4 dias de secagem ventilada", afirmou a marca.

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Veja os detalhes do vestido

Detalhes do look de Emma Chamberlain no Met Gala 2026. (Theo Wargo/FilmMagic)

O que é o tema 'Moda é Arte'?

No Met Gala, há uma diferença entre o dress code da noite e o tema da exposição que inspira o evento.

Em 2026, o código de vestimenta é “Fashion is Art”, enquanto a mostra celebrada pela gala é Costume Art (Arte do Vestuário, em tradução livre), que serve como base conceitual para a escolha do tema.

A exposição propõe explorar a “centralidade do corpo vestido”, reunindo diferentes representações da forma humana a partir do acervo do museu. Com cerca de 400 objetos, a mostra combina peças do Costume Institute com pinturas, esculturas e outras obras que abrangem cerca de 5.000 anos de história da arte.

Nesse contexto, o dress code incentiva os convidados a pensar o corpo como uma “tela em branco”, explorando as diferentes formas como a moda pode se manifestar como expressão artística.

"O que conecta cada departamento curatorial e cada galeria do museu é a moda, ou o corpo vestido", afirmou Andrew Bolton, curador-chefe do Costume Institute, em declaração à Vogue americana. "É o fio condutor de todo o museu, o que inspirou a ideia inicial da exposição."

Segundo o comunicado oficial do Met, o mote convida os convidados a expressar sua própria relação com a moda como forma de arte incorporada e a celebrar as inúmeras representações do corpo vestido ao longo da história da arte.