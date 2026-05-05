Met Gala 2026: as melhores maquiagens da 'noite mais fashion do ano'

Vestidos, acessórios, sapatos e looks. O Met Gala 2026, considerado a noite mais fashion do ano, entregou arte e conceito no tapete vermelho.

Emma Chamberlain teve o look considerado o mais bonito da noite, segundo curadoria da EXAME Pop. Entretanto, muito além das roupas, ainda é possível estar dentro do dress code do evento e de maneira não tão óbvia assim.

A maquiagem é um dos fatores essenciais para trazer coesão à vestimenta completa. Neste ano, algumas celebridades apostaram na pintura facial e conseguiram impulsionar seus looks no tapete vermelho.

Rihanna

Rihanna: além do vestido, a cantora e empresária apostou na maquiagem para fomentar o look completo no Met Gala 2026. (John Shearer/WireImage)

Em composição com o look metálico que a criadora da Fenty Beauty apostou no tapete vermelho, o glitter abaixo da sobrancelha e no arco do cupido trouxe o toque final que a roupa merecia.

Já os acessórios e compotentes no rosto foram usados de forma a compeltar a pedraria do vestido da artista. Nesse caso, para além da base e sombras, os produtos foram utilizados para dar coesão ao maximalismo optado por Rihanna no evento.

Hudson Williams

Hudson Williams: ator americano no tapete do Met Gala 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

O ator da série "Heated Rivalry", Hudson Williams, inovou ao trazer olhos marcados e profundos além da roupa.

Misturando tons de azul, prata e preto, o artista usou sombras metalizadas e um desenho quase gráfico ao evento.

Contrariando a maioria dos homens que marcam presença com looks básicos e fora do tema, o ator conseguiu se destacar de maneira positiva no primeiro Met Gala da carreira.

Anok Yai

Anok Yai: modelo sudanesa-americana Anok Yai chega para o Met Gala 2026 (ANGELA WEISS / AFP via Getty Images)

Considerada a melhor maquiagem da noite pela curadoria EXAME Pop, a modelo Anok Yai trouxe luxo direto ao tapete vermelho, fazendo referência direta à estátuas de bronze.

As lágrimas dão ao look o ar dramático e se tornam o principal efeito de presença no tapete vermelho, acompanhando um vestido preto usado para destacar ainda mais a pele dourada.

Audrey Nuna

Audrey Nuna: cantora americana participa do 2026 Met Gala celebrando "Costume Art" no Metropolitan Museum of Art. (Theo Wargo/FilmMagic)

Aqui, o preto se torna o protagonista do look e a maquiagem faz referência direta às aplicações da roupa da cantora. Com um delineado gráfico e a boca em pedrarias pretas, Nuna levou coesão ao tapete vermelho do Met Gala 2026.

O que é o tema 'Moda é Arte'?

No Met Gala, há uma diferença entre o dress code da noite e o tema da exposição que inspira o evento.

Em 2026, o código de vestimenta é “Fashion is Art”, enquanto a mostra celebrada pela gala é Costume Art (Arte do Vestuário, em tradução livre), que serve como base conceitual para a escolha do tema.

A exposição propõe explorar a “centralidade do corpo vestido”, reunindo diferentes representações da forma humana a partir do acervo do museu. Com cerca de 400 objetos, a mostra combina peças do Costume Institute com pinturas, esculturas e outras obras que abrangem cerca de 5.000 anos de história da arte.

Nesse contexto, o dress code incentiva os convidados a pensar o corpo como uma “tela em branco”, explorando as diferentes formas como a moda pode se manifestar como expressão artística.

"O que conecta cada departamento curatorial e cada galeria do museu é a moda, ou o corpo vestido", afirmou Andrew Bolton, curador-chefe do Costume Institute, em declaração à Vogue americana. "É o fio condutor de todo o museu, o que inspirou a ideia inicial da exposição."

Segundo o comunicado oficial do Met, o mote convida os convidados a expressar sua própria relação com a moda como forma de arte incorporada e a celebrar as inúmeras representações do corpo vestido ao longo da história da arte.