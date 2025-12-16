Casual

Pinacoteca de graça: museu não cobrará ingressos para quem vier de Metrô

Até o dia 29 de dezembro, passageiros das linhas 4-Amarela e 5-Lilás terão entrada gratuita no local

Pinacoteca de graça: museu terá entrada gratuita para passageiros do Metrô de SP (Divulgação/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 16h17.

No mês das férias escolares e dos recessos de fim de ano, quem for passageiro do metrô nas linhas 4-Amarela e 5-Lilás não paga entrada na Pinacoteca de São Paulo. 

A ação é válida até o dia 29 de dezembro e visa facilitar o acesso à cultura, além de reforçar a conexão entre o transporte público e os espaços culturais da cidade. É a segunda vez neste ano que a Pinacoteca oferece entradas gratuitas durante a semana para passageiros do Metrô de São Paulo — a primeira foi em janeiro. 

A atração deste mês é a exposição "Trabalho de Carnaval", em cartaz na Pina Contemporânea. O projeto conta com o trabalho de 70 artistas de diferentes gerações e origens, como Alberto Pitta, Bajado, Bárbara Wagner, Ilu Obá de Min, Heitor dos Prazeres, Juarez Paraíso, Lita Cerqueira, Maria Apparecida Urbano, Rafa Bqueer e Rosa Magalhães. Ao todo, são 200 obras, dentre adereços, projetos de decoração e documentação histórica em fotografia e vídeo.

Dividida em quatro temas – Fantasia, Trabalho, Poder e Cidade, “Trabalho de Carnaval” apresenta a maior festa popular do país como uma cadeia produtiva que envolve o trabalho das muitas mãos desde antes mesmo da festa acontecer, ao mesmo tempo em que alude à precariedade e invisibilidade desses profissionais.

Além dessa exposição, também estão expostas na Pinacoteca os trabalhos de Gê Viana, Dominique Gonzales-Foerster, Beatriz González, entre outros.

Como conseguir a entrada gratuita na Pinacoteca?

Para garantir o benefício, basta localizar os painéis digitais nas estações das linhas 4-Amarela e 5-Lilás, escanear o QR-Code e escolher a data da visita.

Cada CPF tem direito a dois ingressos, que permitem a entrada nos três edifícios do museu: Pina Luz, Pina Estação e Pina Contemporânea. A visita funciona de segunda a quarta-feira, das 10h às 18h.

Além da gratuidade para passageiros do Metrô, o museu também oferece entrada grátis aos sábados para os três edifícios. Todos os segundos domingos de cada mês também têm entrada gratuita, uma cortesia oferecida pela B3, a bolsa do Brasil e mantenedora do museu.

O acesso aos cafés da Pinacoteca, bem como as lojas do museu, têm entrada gratuita ao longo do ano inteiro.

