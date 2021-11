Pedro Coutinho indica 5 filmes imperdíveis no streaming

Roteirista e diretor de filmes e séries como Todas As Razões Para Esquecer, Elmiro Miranda Show e Meu Passado Me Condena, Pedro Coutinho produz conteúdos que falam sobre o cotidiano das pessoas, com um toque de humor e situações inusitadas.

"Tem uma uma frase que ouvi uma vez em uma entrevista do Steven Spielberg, que é quanto mais pessoal for a sua história, mais universal ela será. Então, acho que essas questões do pessoal e do cotidiano podem ser transformadas em uma dramaturgia, em uma história que tem elementos de conflito e que abrange situações nossas do dia a dia", diz.

Grande consumidor de cinema, assistindo desde produções clássicas como Oito e Meio até filmes da "Sessão da Tarde", como Querida, Encolhi as Crianças, Pedro conta nunca ter imaginado em trabalhar com cinema, até conseguir um estágio em uma produtora de filmes e entrar num set de filmagem pela primeira vez. "Ali, naquele momento, eu percebi que não iria mais sair desse meio”, diz.

Durante a pandemia, Coutinho escreveu e dirigiu remotamente o curta-metragem Call, para o Instituto Maria da Penha, que fala sobre violência doméstica durante o isolamento; e também dirigiu e escreveu o episódio Sem Saída, da série 5x Comédia, para a Amazon Prime.

Em conversa com a Casual, o carioca selecionou cinco filmes disponíveis no streaming que valem a pena o play.

Três Estranhos Idênticos

“Na Netflix tem um documentário que volta e meia eu paro para pensar, porque é muito interessante. Quando assisti, achei que teria um tom específico, mais divertido e solar, mas ele dá uma virada e deixa uma reflexão muito forte assim sobre como as pessoas são criadas como isso influencia na vida delas. Apesar de ser um documentário, a construção e a narrativa são muito fortes”.

O Som do Silêncio

“Outro filme que vi recentemente e foi indicado para o Oscar é O Som do Silêncio. Acho que ele tem uma perfeição estrutural que chega a ser até um pouco careta, porque o filme apresenta um conflito, o personagem nega que ele tem esse problema e depois ele aceita... Mas sem dar spoiler, o filme tem essa estrutura clássica da divisão dos três atos de como o personagem ele vai pra lá e pra cá. Mas a profundidade com que ele é abordado dentro dessa estrutura clássica é que faz a diferença desses filmes, que o faz ser realmente forte e interessante para quem assiste. O ator principal [Riz Ahmed] também nos faz entrar em seus momentos de desespero, de momentos de aceitação”. Disponível na Amazon Prime Video.

Amor Bandido

“Esse filme tem uma tradução terrível para o português, o original se chama Mud. É o filme do Jeff Nichols, diretor americano que eu gosto muito. A história é com o ator Matthew McConaughey, e o seu personagem mora em um lugar isolado no estado do Oklahoma, nos Estados Unidos. As crianças da cidade descobrem que ele é um cara meio misterioso, e aos poucos você vai vendo quem é aquela pessoa. É um filme que trabalha muito o suspense, o mistério e como aos poucos descobrimos esse personagem. Me prendeu muita atenção”. Disponível na HBO.

Incêndios

“Incêndios é um filme canadense, um dos primeiros filmes do Denis Villeneuve, que é um dos diretores da moda nos Estados Unidos e que acaba de lançar o filme Duna. Incêndios é um filme baseado em uma peça de teatro superpremiada, e a história é de dois irmãos gêmeos que vão tentar descobrir a origem da mãe em seus últimos dias de vida. O filme se passa entre o Canadá e o Oriente Médio. É um filme que toca em várias questões, como o islamismo e o preconceito. É um filme também muito forte, mas muito interessante e com várias viradas”. Disponível no Globoplay.

Felizes Juntos

“O filme traz a história de um casal gay de Hong Kong que faz uma viagem para Buenos Aires. São criados vários tipos de climas e sensações durante o filme. É um filme bem denso, em que o casal acaba indo para direções opostas, colocando-os em conflito o tempo inteiro, principalmente com brigas físicas. Ao mesmo tempo em que a raiva é mostrada, também há muito amor e tesão que um sente pelo outro”. Disponível no Mubi.