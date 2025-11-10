Leilão de R$ 2,5 bi da PPP de travessias de SP recebe quatro propostas

O leilão da concessão do Sistema de Travessias Hídricas do Estado de São Paulo recebeu quatro propostas, segundo apurou a EXAME. A entrega dos envelopes aconteceu nesta segunda-feira, 10.

O certame acontecerá nesta quinta-feira, 13, às 16h, na B3, a sede da Bolsa de Valores de São Paulo.

Segundo pessoas envolvidas no leilão, duas propostas foram entregues de forma presencial na B3: o consórcio Acqua Vias SP, liderado pela Internacional Marítima Ltda, e o grupo Comporte. A CS Infra e o consórcio Travessias SP apresentaram propostas remotamente.

O consórcio Travessias SP é formado por seis empresas: CLD construtora, Biancar Serviços e Locações, Camila Navegação Transporte, Engemais Empreendimentos e Participações, F. Andrei Neto LTDA, Raff Geração e Comércio de Energia Elétrica.

Com investimentos previstos de R$ 2,5 bilhões, o projeto prevê a renovação completa da infraestrutura e da frota, com novos terminais, embarcações modernas e serviços aprimorados. O contrato de 20 anos prevê novas estruturas padronizadas e acessíveis, com ambientes climatizados, banheiros adaptados e áreas de alimentação e atendimento ao público.

14 linhas serão impactadas

No total, o projeto contempla 14 linhas aquaviárias - sendo oito no litoral paulista, três na Região Metropolitana de São Paulo e três no Vale do Paraíba - com 45 novas embarcações elétricas, híbridas e de baixo consumo.

Entre as rotas contempladas estão São Sebastião–Ilhabela, Santos–Vicente de Carvalho, Santos–Guarujá, Bertioga–Guarujá, Cananéia–Continente, Cananéia–Ilha Comprida, Cananéia–Ariri, Iguape–Juréia, Bororé–Grajaú, Taquacetuba–Bororé, João Basso–Taquacetuba, Porto Paraitinga, Porto Varginha e Porto Natividade da Serra.

Juntas, essas linhas transportam cerca de 11 milhões de passageiros e 10 milhões de veículos por ano, sob fiscalização da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Segundo a gestão estadual, o modelo de Parceria Público-Privada (PPP) garante a manutenção da base tarifária atual, preservando gratuidade e benefícios já existentes para usuários e moradores das regiões atendidas.