O principal salão de relojoaria do mundo vai ficar ainda maior

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10h45.
Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 10h50.
Existe um grande momento do ano para a relojoaria, quando todas as marcas se encontram em um mesmo lugar para apresentar seus principais lançamentos do ano para jornalistas, revendedores, convidados. É o Watches & Wonders, que acontece sempre em Genebra, geralmente no mês de abril.
No próximo ano, este que já é o principal evento de relojoaria do mundo ficará ainda maior, com a presença da Audemars Piguet, considerada parte da santa trindade da relojoaria, com Patek Philippe e Vacheron Constantin, essas duas já presentes no salão.
A Audemars Piguet não participa de um salão de Genebra desde 2019, quando o evento ainda se chamava SIHH. Naquele momento, fazia mais sentido para a marca trabalhar com vendas diretas e experiências com clientes do que com o modelo de revenda. Por isso a manufatura acabou saindo da feira. Agora, a volta do investimento da marca em um evento desse porte sugere outro cenário.
Além da Audemars Piguet, outras dez marcas estarão pela primeira vez no Watches & Wonders a partir do próximo ano. São elas l’Epée 1839, Behrens, Bianchet, B.R.M Chronographes, Charles Girardier, Corum, Credor, Favre Leuba, March LA.B e Sinn Spezialuhren.
O Watches & Wonders acontece no Palexpo, salão de eventos de Genebra. Alguns espaços serão ampliados para acomodar os novos participantes, como o Carré des Horlogers e o Mezzanine. O LAB, focado em inovação na relojoaria, convidará agora startups e laboratórios para apresentar projetos ligados à relojoaria.
Os primeiros quatro dias do salão são sempre voltados para jornalistas e revendedores. Os dois dias seguintes são abertos ao público, mediante venda de ingresso. Em 2025 o salão bateu recordes de audiência. Foram 60 expositores e 55.000 visitantes nos seis dias de evento, além de 1.600 jornalistas e 500 revendedores.
Este ano, com os novos expositores, o total de marcas deve chegar a 66. Isso porque, segundo apuração do site especializado Hodinkee, algumas marcas devem deixar o evento, como a Montblanc e a Bell & Ross.
O Watches & Wonders substituiu o SIHH em 2020. Devido à pandemia, aquela edição e a de 2021 aconteceram virtualmente. Em 2022 o evento se tornou presencial, com a participação das principais manufaturas, como as independentes Rolex e Patek Philippe, marcas do grupo Richemont como A. Lange & Söhne, Cartier e IWC, marcas do grupo LVMH como Bvlgari, TAG Heuer e Zenith, entre outras
No próximo ano, a ausência, mais uma vez, ficará por conta das marcas do grupo Swatch, como Omega, e a Breitling, que aproveita a época do salão para fazer eventos em Genebra, mas não de forma oficial.