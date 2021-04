Para assistir à Olímpiada, brasileiro quer TV nova e internet mais veloz

Faltam cerca de três meses para os Jogos Olímpicos de Tóquio - que, pela primeira vez, não terá turistas nas torcidas. Mesmo em meio à crise, parte dos brasileiros já planejam formas de acompanhar o evento com mais conforto. Segundo um levantamento do setor de Inteligência de Mercado da Globo, que transmitirá os Jogos no Brasil, pelo menos 44% dos brasileiros pretendem fazer alguma melhoria na casa para melhorar a experiência de assistir à Olimpíada. A pesquisa foi divulgada com exclusividade para a EXAME.

Quase metade dessa parcela da população (46%) pretende aumentar a velocidade da internet, e 30% consideram comprar uma nova SmartTV. Logo em seguida, os planos de melhoria incluem contratar um serviço de TV por assinatura (28%) ou um serviço de streaming (26%). A ampliação de um pacote de TV por assinatura já existente também é uma opção para 26% dos entrevistados.

E qual o clima que os espectadores gostam de criar para acompanhar as competições? De acordo com os resultados da pesquisa, a comes e bebes são as grandes companhias do público. Pelo menos 44% afirmaram comprar algum alimento ou bebida para consumir durante o evento, enquanto 32% costumam pedir delivery. Já 30% afirmaram ir para a cozinha e apostar numa refeição diferente para a ocasião.

Com muitos países vacinando suas delegações para que elas possam competir, a Olimpíada de Tóquio pode ser o primeiro dos grandes eventos globais que volta a acontecer desde que a pandemia começou. Talvez por isso, 73% dos entrevistados o veem "como um sinal de esperança de que dias melhores estão próximos".

Mercado Publicitário

A pesquisa aferiu também o percepção dos brasileiros em relação às marcas que anunciam durante as transmissões dos Jogos Olímpicos. Para 82% dos entrevistados, a preferência por comprar ou consumir as marcas que anunciam nos Jogos aumenta; o mesmo percentual declarou que as considera mais no momento da decisão de compra, além de comprar ou consumir essas marcas com mais frequência. Quase metade (49%) citaram alguma marca que lembraram estar presente nos últimos Jogos.

Conduzida pelo departamento de Inteligência de Mercado da Globo, a pesquisa ouviu 1,638 pessoas de todas as regiões do país entre 9 e 11 de abril de 2021.