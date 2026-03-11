Casual

Para além dos tênis: a investida da Asics nas corridas de rua

Marca compra plataformas de inscrição em provas e aproveita para conectar atletas ao seu ecossistema digital

Asics: de olho nas vendas, marca aposta em "ecossistema" de corrida que acompanha os corredores desde o momento da inscrição até à prova (Asics/Divulgação)

Marina Semensato
Colaboradora

Publicado em 11 de março de 2026 às 16h14.

A Asics Corp. está apostando no universo da corrida para ampliar seu relacionamento com os consumidores e suas vendas. Uma das estratégias da marca japonesa tem sido comprar plataformas de inscrição para corridas em diversos países, como Tailândia, Espanha, França e Austrália. As informações são do Business of Fashion.

Essas plataformas são conectadas ao programa de membros da empresa e ao seu aplicativo de monitoramento de exercícios. A ideia é criar todo um ecossistema que acompanha o atleta desde o momento da inscrição até a prova, com planos de treinamento personalizados e recomendações de tênis meses antes do dia da corrida.

Segundo o diretor de operações da companhia, Mitsuyuki Tominaga, a Maratona de Sydney se tornou um modelo de sucesso para a estratégia. "Não queremos apenas patrocinar grandes eventos de maratona, mas também nos envolver diretamente com eles", afirmou.

Ao controlar parte da infraestrutura das corridas, a empresa consegue acessar os corredores mais diretamente — uma vantagem que possibilita a venda direta ao consumidor, sem depender de atletas embaixadores para promover seus produtos ou campanhas muito grandes.

Recuperação da Asics

A iniciativa é mais um movimento do CEO Yasuhito Hirota, cuja gestão foi a "virada" de recuperação da Asics. Desde 2021, o lucro operacional da companhia cresceu em mais de seis vezes, chegando a 142 bilhões de ienes (US$ 903 milhões), cobrindo o prejuízo de 4 bilhões de ienes registrado em 2020. No período, o valuation subiu para cerca de 3,4 trilhões de ienes.

A estratégia já mostra resultados em eventos.Durante a Maratona de Sydney, em agosto, as vendas no estande da marca quadruplicaram em relação ao ano anterior.

No comércio eletrônico, as vendas cresceram 8,3% e atingiram 148,4 bilhões de ienes. O efeito se repetiu na Maratona de Tóquio deste mês, em que a receita da feira da corrida cresceu dois dígitos em comparação com o ano anterior.

Com a corrida cada vez mais popular, cresce também a disputa pelo mercado global de tênis de corrida, hoje avaliado em cerca de US$ 46,5 bilhões. Nike, Adidas, Skechers e New Balance concentram aproximadamente metade do mercado.

Os tênis de corrida de alto desempenho são os mais populares do portfólio e respondem por cerca de 45% da receita. A Asics também vende calçados para tênis e modelos casuais, como a marca Onitsuka Tiger.

Para este ano, a empresa projeta crescimento de 20% no lucro operacional, que deve alcançar 171 bilhões de ienes, enquanto a receita total pode chegar a 950 bilhões de ienes, numa alta estimada de 17%.

Hoje em dia, mais da metade das vendas de tênis de corrida da Asics vem dos Estados Unidos e da Europa, enquanto cerca de 15% têm origem na Grande China. A empresa também aposta na Índia e Sudeste Asiático como mercados que devem crescer nos próximos anos.

Outro foco da companhia é investir no portfólio e deixá-lo mais premium. A marca quer trabalhar em calçados com preços acima de US$ 90, para suprir a demanda por tecnologias de amortecimento avançadas e recursos voltados ao desempenho esportivo.

