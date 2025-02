Brunello Cucinelli aposta nos vinhos: além do cashmere e do luxo na moda

Para além do cashmere de alta qualidade, a Brunello Cucinelli tem investido no mercado de vinhos, também de alto valor. No vilarejo medieval de Solomeo, a 180 quilômetros ao norte de Roma, Cucinelli criou um império global de moda sofisticada e luxuosa e agora apresenta o vinho tinto Castello di Solomeo. Mais exclusivo que os cashmeres.

“Queria criar uma vida bela, em harmonia com a natureza, pois tudo vem da terra”, disse em entrevista à Bloomberg.

Ainda que a região da Úmbria se dedique na produção de vinhos a partir da uva sagrantino, Cucinelli decidiu seguir a receita dos Super Toscanos, usando uvas cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc e um pouco de sangiovese.

No final de 2024, as quatro primeiras safras do Castello di Solomeo (2018-2021) foram degustadas e a safra de 2019 foi escolhida como preferida por seu frescor e equilíbrio.

O evento reuniu 200 personalidades da moda, finanças e tecnologia, e contou com palestras de Saskia de Rothschild (Château Lafite) e Guillaume d’Angerville (Borgonha). O rótulo foi apresentado nos Estados Unidos por 1.200 dólares (6.843 reais) por três garrafas.

A vinícola tem produção limitada de 9.000 garrafas por ano e os lucros serão destinados para a Biblioteca Universal de Cucinelli. “Fazer vinho de qualidade é restaurar a dignidade econômica e moral dos que trabalham a terra”, diz Cucinelli.