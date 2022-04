Panerai lança Submersível S Brabus edição “Blue Shadow”

Unidos por um legado profundamente enraizado, bem como a paixão compartilhada pelo alto desempenho marítimo, Panerai, a marca italiana especialista em alta relojoaria, continua sua parceria com a mundialmente renomada marca de mobilidade de luxo, Brabus, com a criação de seu segundo modelo de relógio exclusivo: o Panerai Submersible S Brabus, edição “Blue Shadow”.

Em edição limitada, com apenas 200 peças no mundo, o relógio de mergulho combina o que há de melhor em ambas as marcas, com design e funcionalidade garantidos pela autêntica tradição relojoeira suíça e pelo arrojado desempenho e confiabilidade.

O design exclusivo do novo Panerai Submersible S Brabus Blue Shadow une o melhor dos dois mundos do que a relojoaria premium e os passeios de barco de elite têm para oferecer, inspirando-se nas na assinatura do Brabus, na sua série de barcos.

Combinando com o barco “day use” de luxo Brabus Shadow 900 Deep Blue, que também comemora sua estreia no Palma International Boat Show 2022, o Panerai Submersible S Brabus Blue Shadow imprime uma variedade de tons de azul e cinza.

É um movimento para aventureiros e entusiastas que sabem qual a sensação de possuir um modelo de relógio altamente exclusivo, de beleza ímpar, ao mesmo tempo que pilotam uma lancha de alta performance para aproveitar totalmente a vida com adrenalina positiva.

O relógio é composto de titânio e moldado pelo processo de Sinterização Direta a Laser de Metal (DMLS), um método de tecnologia de impressão 3D forte e leve, com caixa de 47 mm. A tecnologia inovadora está presente tanto por dentro quanto por fora. O Submersível Panerai S Brabus Blue Shadow Edition contém o novo calibre P.4001/S, um esqueletizado movimento baseado no calibre P.4000 e resistência à água até 30 bar. Há duas opções de tiras, uma feita de borracha preta e couro, e uma em borracha azul profundo.

