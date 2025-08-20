Pace mais leve: Fila apresenta tênis de corrida com apenas 160 gramas

Há 25 anos, a Fila decidiu olhar para um dos países com grandes nomes da corrida, o Quênia. A primeira investida da marca foi no medalhista olímpico, ex-recordista mundial e um dos maiores maratonistas de todos os tempos, Paul Tergat. De lá para cá, a franquia Kenya Racer foi desenvolvida, e agora, a Fila apresenta o KR7 Pro Speed Tech, novo modelo que chega à sua sétima edição.

O primeiro modelo da franquia foi apresentado em 2013, com evoluções desde então. O KR7 pesa apenas 160g (numeração 40), com drop de 6 mm. Toda a engenharia aplicada no modelo resultou em 25% mais estabilidade em comparação com a versão anterior.

O modelo conta ainda com Speed Tech Carbon, uma placa com carbono (10cm x 4cm) posicionada no médio pé, desenvolvida para garantir melhor estabilidade e transição durante a passada, entressola composta pela tecnologia Speed Tech Foam, desenvolvida para a franquia KR e que garante maior responsividade e leveza.

O cabedal também evoluiu para um tecido de camada única, redesenhado para ser mais leve, resistente e respirável. Já a composição do solado foi atualizada para entregar mais aderência, durabilidade e grip.

Para o lançamento da sétima edição, Tergat foi convidado para protagonizar a campanha do KR7 com a maior campanha já realizada pelo time Brasil, com gravação em Iten, no Quênia, cidade símbolo da corrida e conhecida como a “Terra dos Campeões”.

KR7 Pro Speed Tech: sétima edição da franquia Kenya Racer (Fila/Divulgação)

“A Fila acreditou em mim quando eu era apenas um jovem com sonhos. Hoje, olhar para essa jornada e ver um produto como o KR7 Pro Speed Tech nascendo dessa mesma parceria é motivo de orgulho. Gravamos essa campanha nas paisagens que moldaram minha carreira, ao lado de atletas que representam o futuro da corrida. Foi como voltar para casa”, diz Tergat.

Intitulada de “Run Like a Pro”, a campanha foi gravada em 2.400 metros de altitude em trilhas de terra batida e vilarejos nos arredores de Iten.

“O Paul é parte viva da história da FILA. Ele foi um dos primeiros atletas quenianos a vestir a marca, e ajudou a moldar a identidade da franquia Kenya Racer. Trazer ele de volta ao Quênia, às origens, com um produto que carrega esse legado e aponta para o futuro, é simbólico e poderoso”, diz Adriana Magalhães David, head de branding e marketing da Fila Brasil.