A jornada do atleta olímpico Stephan Barcha: dedicação, superação e paixão pelo hipismo

Quem quiser conhecer como um atleta olímpico de alto nível compete tem até domingo, 24 de agosto, para acompanhar o Concurso de Salto Internacional e Nacional CSI4-W Longines São Paulo Horse Show — um dos torneios mais prestigiados da América Latina. Entre os competidores está Stephan Barcha, ouro individual nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e em Paris, em 2024, ao lado da égua Primavera.

Chegar a esse patamar não é fácil, como afirma o próprio Stephan. "Eu sigo cinco pilares: organização, dedicação, recursos, atitude e talento." Aos 35 anos, o atleta conta que começou a treinar ainda na adolescência. "Quando disse que iria montar, meus pais acharam que seria algo paralelo a uma faculdade. Mas eu queria isso para minha vida. Meu pai ficou seis meses sem falar comigo quando soube que eu não iria fazer universidade", lembra.

Dedicado, o carioca sabia o que queria e foi atrás. Além de competir, hoje ele atua como treinador do Chevaux Team, sua equipe de hipismo. Divide seu tempo entre a Europa e o Brasil junto com os cavalos. Tem um carinho especial pela égua Primavera, com quem formou uma dupla vencedora. "Ela é especialista em provas de habilidade", afirma.

Stephan Barcha. (Jorge Bispo/Divulgação)

Para além do esporte, ele acredita ser fundamental cultivar outras atividades para manter a mente focada nos 60 segundos que vão definir se o atleta e o cavalo serão campeões ou não. Viajar, principalmente para destinos de praia, o ajuda a encontrar o equilíbrio mental necessário.

Estilo: "Sou bem básico. Não gosto de roupas com muitas estampas. A cor azul marinho é aquela em que tenho várias peças, e você quase sempre vai me ver vestido nessa paleta."

Viagem: "Eu, como um bom carioca, gosto de praia. Pode parecer clichê, mas qualquer destino que envolva o mar, para mim, é a viagem ideal."

Comida preferida: "Sou apaixonado por comida de verdade. E isso significa para mim aquela que tem sabor, tempero e qualidade. O churrasco é o que mais gosto de comer e preparar. Em casa, temos um acordo: quem cozinha não lava a louça, e eu adoro cozinhar."

Esporte: "Obviamente, o hipismo domina minha vida. Com ele, você aprende a perder, ganhar e evoluir. A palavra resiliência está um pouco batida, porque o mais importante é acordar no dia seguinte e fazer diferente. É um processo doloroso e que deve ser levado muito a sério."