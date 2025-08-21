Casual

A jornada do atleta olímpico Stephan Barcha: dedicação, superação e paixão pelo hipismo

Stephan Barcha foi ouro individual nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023, e representou o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e em Paris, em 2024

Stephan Barcha: atleta olímpico. (Jorge Bispo/Divulgação)

Gilson Garrett Jr.
Repórter de Lifestyle

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14h51.

Quem quiser conhecer como um atleta olímpico de alto nível compete tem até domingo, 24 de agosto, para acompanhar o Concurso de Salto Internacional e Nacional CSI4-W Longines São Paulo Horse Show — um dos torneios mais prestigiados da América Latina. Entre os competidores está Stephan Barcha, ouro individual nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e em Paris, em 2024, ao lado da égua Primavera.

Chegar a esse patamar não é fácil, como afirma o próprio Stephan. "Eu sigo cinco pilares: organização, dedicação, recursos, atitude e talento." Aos 35 anos, o atleta conta que começou a treinar ainda na adolescência. "Quando disse que iria montar, meus pais acharam que seria algo paralelo a uma faculdade. Mas eu queria isso para minha vida. Meu pai ficou seis meses sem falar comigo quando soube que eu não iria fazer universidade", lembra.

Dedicado, o carioca sabia o que queria e foi atrás. Além de competir, hoje ele atua como treinador do Chevaux Team, sua equipe de hipismo. Divide seu tempo entre a Europa e o Brasil junto com os cavalos. Tem um carinho especial pela égua Primavera, com quem formou uma dupla vencedora. "Ela é especialista em provas de habilidade", afirma.

Stephan Barcha. (Jorge Bispo/Divulgação)

Para além do esporte, ele acredita ser fundamental cultivar outras atividades para manter a mente focada nos 60 segundos que vão definir se o atleta e o cavalo serão campeões ou não. Viajar, principalmente para destinos de praia, o ajuda a encontrar o equilíbrio mental necessário.

Estilo: "Sou bem básico. Não gosto de roupas com muitas estampas. A cor azul marinho é aquela em que tenho várias peças, e você quase sempre vai me ver vestido nessa paleta."

Viagem: "Eu, como um bom carioca, gosto de praia. Pode parecer clichê, mas qualquer destino que envolva o mar, para mim, é a viagem ideal."

Comida preferida: "Sou apaixonado por comida de verdade. E isso significa para mim aquela que tem sabor, tempero e qualidade. O churrasco é o que mais gosto de comer e preparar. Em casa, temos um acordo: quem cozinha não lava a louça, e eu adoro cozinhar."

Esporte: "Obviamente, o hipismo domina minha vida. Com ele, você aprende a perder, ganhar e evoluir. A palavra resiliência está um pouco batida, porque o mais importante é acordar no dia seguinte e fazer diferente. É um processo doloroso e que deve ser levado muito a sério."

