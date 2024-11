Outubro marca o melhor mês para vendas de carros no Brasil desde o fim de 2019

No último mês de outubro, foram emplacados no Brasil quase 250.000 carros, segundo dados da Fenabrave. O número é o melhor já registrado desde dezembro de 2019, pré-pandemia de covid-19, quando foram vendidos 251.776 unidades. Se considerarmos todo o setor, incluindo ônibus, caminhões e motos, foi o melhor mês dos últimos dez anos, com mais de 452.000 unidades emplacadas.

“O mês de outubro foi, de fato, excelente, com crescimento para todos os segmentos. O cenário permanece favorável ao crédito e, por isso, estamos caminhando em direção aos números projetados pela Fenabrave, que prevê alta de 16,8% para todo o setor em 2024”, afirma Andreta Jr., presidente da entidade que reúne as montadoras.

Analisando apenas automóveis e comerciais leves (segmento que inclui as picapes), houve alta em comparação com setembro de 2024 (12,22%), outubro de 2023 (20,90%) e no acumulado dos dez primeiros meses deste ano (14,87%).

“A oferta de crédito continua impulsionando os automóveis e comerciais leves, com uma taxa de aprovação das propostas em 75%. A alta acumulada nos licenciamentos é semelhante à nossa projeção anual, de 15%”, analisa Andreta.

No acumulado do ano, já foram registrados mais de 3,8 milhões de emplacamentos. Quando analisamos apenas automóveis e comerciais leves, o número acumulado chega a quase 2 milhões.

Volkswagen Polo lidera em outubro

O Volkswagen Polo foi o carro mais vendido no Brasil em setembro de 2024, com 12.355 unidades emplacadas, de acordo com dados da Fenabrave. A entidade, que mensalmente atualiza os números do setor, divulgou a lista dos 50 automóveis mais comercializados no país.

A montadora alemã também se destacou com o T-Cross, que ficou na terceira posição com 8.543 veículos vendidos. Na segunda posição, está o Chevrolet Onix, com 8.610 unidades comercializadas em setembro.

No acumulado do ano, os dois primeiros lugares permanecem os mesmos, mas a terceira posição é ocupada pelo Fiat Argo, com um total de 64.473 unidades vendidas ao longo de 2024.