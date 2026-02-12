A corrida da Adidas para alcançar a parceria de Kim Kardashian com a Nike

A Adidas lançou na semana passada os produtos da sua nova coleção dentro da linha Performance, criados a partir de uma parceria inédita com a grife californiana Entire Studios. O movimento ocorre enquanto a principal concorrente da alemã, a Nike, avança na sua marca com a Skims, da empresária e influenciadora Kim Kardashian.

As 26 peças da nova coleção marcam a estreia da Entire Studios no segmento de athleisure e une o conhecimento técnico da Adidas à sofisticação da grife de Los Angeles. A coleção abrange três sublinhas da Adidas Performance: Optimé, Z.N.E. e D4T.

Em tom terrosos como bege, marrom e vermelho, a linha inclui roupas de ginástica, jaquetas, agasalhos e novas versões dos tênis Lightblaze POD e ACE. Entre os destaques, estão as leggings resistentes para treinos de impacto, macacões (onesies) e conjuntos com costuras seladas. A parceria traz ainda uma bolsa de couro preta, pensada para diferentes ocasiões.

No comunicado de lançamento, a Adidas define a campanha como uma "proposta refinada, feita para o movimento do dia a dia, que vai além da academia". "Composta por looks completos, a coleção funde estilo de vida e desempenho em um sistema de guarda-roupa único e coeso, atendendo às demandas da nova geração, onde o treino é o centro do cotidiano", diz a nota.

Consumidores querem qualidade e estética

Segundo Aimee Arana, vice-presidente sênior global de roupas esportivas da Adidas, o comportamento do consumidor mudou: a escolha de roupas esportivas passa também pela estética. "Não apenas nossos atletas, mas ele espera o melhor em termos de desempenho, mas também o melhor em termos de estilo. Não há meio-termo", disse em entrevista à Vogue.

"Seja na academia ou no dia a dia, sabemos que as pessoas querem se sentir bem. É por isso que estamos tão animados em estabelecer uma parceria com a Entire Studios, uma marca que se dedica a aprimorar o design", completa Arana.

"A coleção funciona como looks completos, da cabeça aos pés, mas ainda assim foi pensada para se integrar naturalmente a um guarda-roupa já existente", completa Dylan Richards-Diaz, cofundador e diretor criativo da Entire Studios.

Mercado em expansão

A coleção marca uma reorganização interna da Adidas. Pela primeira vez, franquias da Performance, Sportswear e Training são reunidas em uma única linha com abordagem voltada para o estilo de vida. "O consumidor não pensa em categorias. Trazer nossas franquias por esse filtro de desempenho e estilo é exatamente onde o consumidor está", disse Arana à Vogue.

Existe também o fator "pressão": o athleisure está cada vez maior — e mais disputado — pelas marcas. O "Relatório de Mercado de Roupas Esportivas", do IMARC Group, estima que só o mercado brasileiro de roupas esportivas deve movimentar até US$ 6 bilhões (R$ 31 bi, na cotação atual) até 2033.

Entre essas marcas está a Nike, a concorrente histórica da Adidas, que adotou uma estratégia diferente: em vez de lançar uma linha especial, investiu logo na sua primeira marca criada em parceria com outra empresa. Trata-se da NikeSkims, em colaboração com a marca Skims, da Kim Kardashian.

A NikeSkims une fitness e shapewear, com foco em treinos intensos, e utiliza pesquisas do Nike Sport Research Lab e o ecossistema digital para atender o público feminino. O primeiro lançamento de coleção, em 2025, esgotou rapidamente.

Após o sold out da primeira leva, Nike e Skims avançaram para uma segunda fase da parceria, com novos produtos no portfólio. A próxima linha, prevista para a primavera de 2026, inclui vestuário, calçados e acessórios inspirados no ballet, estrelando Lisa, cantora do grupo de K-Pop Black Pink.