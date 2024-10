Os 50 carros mais vendidos no Brasil no mês de setembro de 2024

O Volkswagen Polo foi o carro mais vendido no Brasil em setembro de 2024, com 12.355 unidades emplacadas, de acordo com dados da Fenabrave. A entidade, que mensalmente atualiza os números do setor, divulgou a lista dos 50 automóveis mais comercializados no país.

A montadora alemã também se destaca com o T-Cross na terceira posição, somando 8.543 veículos vendidos. Na segunda posição, está o Chevrolet Onix, com 8.610 unidades comercializadas no mês de setembro.

No acumulado do ano, os dois primeiros lugares permanecem os mesmos, mas a terceira posição é ocupada pelo Fiat Argo, que totalizou 64.473 carros vendidos ao longo de 2024.

Carros mais vendidos

Polo especial Rock in Rio

A Volkswagen lançou recentemente uma edição especial do Polo inspirada no Rock in Rio. Produzido na fábrica de Taubaté, em São Paulo, o modelo é baseado no Polo Track e vem equipado com o motor 1.0 MPI, que entrega 84 cv de potência e 10,3 kgfm de torque. Esta é a terceira edição especial do Polo no Brasil, que começou com o Polo Beats em 2019, seguido pelo Polo Track First Edition, em 2023, uma edição numerada para o lançamento do modelo no mercado nacional.

O Polo Track Rock in Rio possui um design exclusivo, com foco no estilo e na música. O exterior oferece três opções de cores: Branco Puro, Cinza Platinum e Vermelho Sunset, todas com detalhes em Preto Ninja no teto, maçanetas, retrovisores e calotas exclusivas. Além disso, uma faixa atravessa a tampa traseira, conferindo um visual ainda mais diferenciado ao modelo. Esta edição limitada tem preço a partir de R$ 92.990.