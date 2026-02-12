Por que as marcas de luxo estão lançando jogos vintage

Nos últimos anos, as marcas de luxo têm se aventurado em um território novo: os jogos de tabuleiro. Os produtos de entrada, como cosméticos e perfumes, sempre foram uma forma de aproximar os consumidores que não podem consumir bolsas e peças de roupas. Agora, as marcas se voltam às experiências que vão além do vestuário e acessórios tradicionais.

Grandes marcas, como Hermès, Bottega Veneta e Ralph Lauren, estão criando peças que misturam artesanato e diversão, refletindo a crescente demanda por produtos de estilo de vida que promovem experiências longe das telas.

Um exemplo dessa nova onda é a mesa de bilhar "Off Piste 8 Feet" da Hermès. Conhecida por ter um alto rigor técnico, a marca francesa apresenta essa peça não apenas como um jogo, mas como uma reinvenção de um clássico do entretenimento doméstico. A mesa, feita em couro fosco e com pernas laqueadas curvas, apresenta o nível de detalhe da Hermès, como os tacos de freixo revestidos em couro até a gaveta discreta para armazenar as bolas.

Hermès: mesa de bilhar Off Piste 8 Feet assinado pela maison francesa (Hermès /Reprodução)

A proposta da Hermès não é apenas sobre a exclusividade do produto em si, mas sobre convidar seus clientes a vivenciar o luxo de uma maneira mais pessoal e privada. A mesa de bilhar, assim como outros produtos da marca, não é feita para ser amplamente visível, mas para ser apreciada no conforto de um lar privado, onde a qualidade do artesanato e a sofisticação estão em primeiro plano.

Enquanto isso, a Bottega Veneta segue uma linha semelhante. No fim do ano passado a marca lançou uma colaboração com o jogo Jenga, criando uma versão de luxo do clássico jogo de torre de madeira. Com um preço de U$ 6.900, a peça possui um estojo de couro de bezerro com a clássica trama Intrecciato.

A introdução dos jogos de tabuleiro de luxo é uma resposta a uma demanda crescente por experiências offline.

Diferente de produtos tradicionais como chaveiros ou batons, que são vistos por muitos como itens de entrada para o luxo, os jogos oferecem uma forma única de integrar o luxo ao cotidiano. Eles não são apenas para serem mostrados ou compartilhados nas redes sociais, mas para serem experimentados de maneira íntima, em momentos de lazer e descontração.

Em um momento em que os gastos com luxo mostram sinais de desaceleração, as marcas de luxo estão buscando maneiras de se manter relevantes para um público mais amplo, oferecendo produtos que vão além do vestuário e adentram o universo das experiências de estilo de vida.