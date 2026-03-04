Wagner Moura convida Lázaro Ramos para acompanhá-lo no Oscar

O ator Lázaro Ramos estará ao lado de Wagner Moura na cerimônia do Oscar 2026, marcada para o próximo dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A presença do artista foi confirmada pelo próprio Moura, indicado ao prêmio de Melhor Ator pelo filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho.

Amigos lado a lado no Oscar

Em entrevista ao Letterboxd, Wagner Moura revelou que escolheu o amigo de longa data para acompanhá-lo na premiação. Segundo o ator, a decisão tem forte significado pessoal, já que a amizade entre os dois começou ainda na juventude, em Salvador.

Wagner relembrou o primeiro encontro com Lázaro Ramos, quando assistiu a uma apresentação teatral do colega. Impressionado com o talento do ator, ele subiu ao palco após o espetáculo e ali começou a amizade.

"Lazáro é meu irmão. Eu o conheci quanto tinha 18 anos, ele tinha 16. Eu o vi no palco, em Salvador, e foi uma dessas coisas, assim... Eu não conseguia parar de olhar pra ele", conta Wagner Moura na entrevista. "Eu fui no camarim depois, não sabia direito o que dizer, e disse: 'Eu quero ser seu amigo. Podemos ser amigos?'. E ele disse: 'Sim, vamos ser amigos'. E nos tornamos amigos. E nos conhecemos há 30 anos, trabalhamos juntos várias vezes."

Amigos de vida e de tela

Desde então, Lázaro e Wagner seguiram caminhos paralelos na carreira artística e também dividiram projetos importantes no teatro, no cinema e na televisão, como "Carandiru" (2003), "Cidade Baixa" (2005), "Saneamento básico, o filme" (2007), e "Ó pai, ó" (2007).

Indicações ao Oscar

Wagner Moura foi indicado ao Oscar de melhor ator pelo papel principal em “O Agente Secreto”, thriller político ambientado durante a ditadura militar. O longa recebeu outras três indicações: melhor filme, melhor filme internacional e melhor direção de elenco.