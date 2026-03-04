Wagner Moura convida Lázaro Ramos para acompanhá-lo no Oscar

Wagner Moura e Lázaro Ramos: Parceria os artistas brasileiros ganhará destaque na noite do Oscar (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 4 de março de 2026 às 20h52.
O ator Lázaro Ramos estará ao lado de Wagner Moura na cerimônia do Oscar 2026, marcada para o próximo dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A presença do artista foi confirmada pelo próprio Moura, indicado ao prêmio de Melhor Ator pelo filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho.
Em entrevista ao Letterboxd, Wagner Moura revelou que escolheu o amigo de longa data para acompanhá-lo na premiação. Segundo o ator, a decisão tem forte significado pessoal, já que a amizade entre os dois começou ainda na juventude, em Salvador.
Wagner relembrou o primeiro encontro com Lázaro Ramos, quando assistiu a uma apresentação teatral do colega. Impressionado com o talento do ator, ele subiu ao palco após o espetáculo e ali começou a amizade.
"Lazáro é meu irmão. Eu o conheci quanto tinha 18 anos, ele tinha 16. Eu o vi no palco, em Salvador, e foi uma dessas coisas, assim... Eu não conseguia parar de olhar pra ele", conta Wagner Moura na entrevista. "Eu fui no camarim depois, não sabia direito o que dizer, e disse: 'Eu quero ser seu amigo. Podemos ser amigos?'. E ele disse: 'Sim, vamos ser amigos'. E nos tornamos amigos. E nos conhecemos há 30 anos, trabalhamos juntos várias vezes."
Desde então, Lázaro e Wagner seguiram caminhos paralelos na carreira artística e também dividiram projetos importantes no teatro, no cinema e na televisão, como "Carandiru" (2003), "Cidade Baixa" (2005), "Saneamento básico, o filme" (2007), e "Ó pai, ó" (2007).
Wagner Moura foi indicado ao Oscar de melhor ator pelo papel principal em “O Agente Secreto”, thriller político ambientado durante a ditadura militar. O longa recebeu outras três indicações: melhor filme, melhor filme internacional e melhor direção de elenco.