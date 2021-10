Os Paneristi e o culto à Panerai

O que é Paneristi? Nada menos que o grupo de fãs da marca de relógios italianos Panerai. Ser Paneristi não significa ter um Panerai e sim viver a marca dia e noite.

No auge da internet discada, no ano 2000, Paddy Conway fundou o fórum online paneristi.com para colecionadores e interessados. Duas décadas depois, o fórum prospera. Hoje, o grupo já está na casa das centenas de milhares e a marca é cada vez mais conhecida e admirada mundialmente.

A Panerai foi a pioneira em estabelecer uma comunidade em volta de sua marca, algo que vai além do produto. Afinal, Panerai é um relógio e Paneristi, um estilo de vida. A empresa abraçou a comunidade e hoje oferece eventos especiais, relógios de edição limitada, além de escutar as opiniões e sugestões de todos os membros.

O grupo elevou a marca a um patamar de relevância acima de nomes tão importantes como Breguet e Piaget. Hoje, a Panerai não só se destaca em vendas como também é usada como exemplo para outras marcas que buscam criar as suas próprias comunidades. O conceito de atender bem os clientes leais está no DNA da Panerai.

Breitling, Oris, IWC, Vacheron Constantin, entre outras manufaturas, já criaram os seus próprios clubes, mas existe um desafio diferente. Esses clubes foram criados pelas empresas e não por uma comunidade independente. Os Paneristi são quase uma família e isso é difícil de replicar. Segundo o CEO da Panerai, Jean-Marc Pontroué, os fãs vendem o produto melhor que a própria empresa.

Eu faço parte do grupo dos Paneristi, tenho uma paixão pelo design e histórico da empresa, já tive inúmeros Panerais e tenho uma lista de desejo com diversos modelos. Mas o que me faz um paneristi é o senso de comunidade. Quando encontro outra pessoa com um Panerai no pulso, tenho certeza de uma coisa: o papo vai render.