Os novos planos da Chanel e Miu Miu: a reciclagem de peças e tecidos

1/26 Citizen by SWG Brasil - Modelo Eco-drive Purposeful Power ref. BU0088-51H R$ 5.990, disponível em sacswgbrasil.com.br (Citizen by SWG Brasil - Modelo Eco-drive Purposeful Power ref. BU0088-51H R$ 5.990, disponível em sacswgbrasil.com.br)

2/26 (Bulova by SWG Brasil - Modelo Rubaiyat ref. 96L338 - R$ 4.690, disponível em sacswgbrasil.com.br)

3/26 (Pandora: Bracelete De Prata Fila De Corações Brilhante, R$ 4.729)

4/26 (Montblanc Heritage Rouge et Noir Baby Preta, R$ 5.500)

5/26 Zerezes: os óculos com hastes leves e flexíveis, proporcionando um encaixe preciso sem incômodos durante treinos longos ou uso contínuo. As ponteiras em silicone garantem aderência e estabilidade mesmo em atividades intensas, enquanto as lentes de policarbonato com proteção UVA/UVB oferecem alta durabilidade e segurança para os olhos sob qualquer condição de luz. A colaboração com o Strava ganha um detalhe exclusivo nas lentes e uma nova variação de cor. A partir de R$695,00 no site da Zerezes ()

6/26 (Dolce&Gabanna : modelo feminino da campanha SS25, apresenta um formato borboleta com um estilo atemporal. A armação em acetato com linhas suaves é caracterizada por uma armação frontal oversized e hastes amplas. Disponível em cinco versões de cores: preto, havana, havana amarelo, havana vermelho e havana camelo, todas com o logotipo dourado.)

7/26 (Armani Exchange: Lost in Sounds, inspirado no universo da música eletrônica, com hastes recortadas em fibra de nylon de base parcialmente orgânica e placa de metal. Disponível nas versões preta opaca com lentes cinza-escuras e roxa transparente com lentes espelhadas.)

8/26 (Oliver Peoples + Roger Federer: terceira coleção lançada pelas marcas Roger Federer (“RF”) e Oliver Peoples, com armações híbridas e silhuetas tipo shield feitas de materiais ultramodernos. Com lentes Transitions, que estão presentes nos modelos em acetato R-11 e Mr. Federer-2)

9/26 (A Hennessy, marca reconhecida mundialmente, lançou uma garrafa em edição limitada de seu cognac VS. como parte de sua parceria global de marketing com a NBA (R$ 300). Pela primeira vez no Brasil, as embalagens celebram o espírito do basquete com um design que remete às ruas – capturando a essência do esporte, onde tudo começou, e, assim, da comunidade conectada à cultura. O design é inspirado nas quadras de concreto e reflete a energia das ruas e das comunidades onde o jogo nasceu, nas quais sua forte conexão com a cultura continua a prosperar. Onde encontrar: disponíveis exclusivamente para compra em varejistas selecionados e plataformas de e-commerce.)

10/26 (The Macallan Rare Cask 2024 é um single malt rico e suave, com notas de frutas secas e baunilha, envelhecido em barris de carvalho Jerez raros e pequenos. R$ 3.200)

11/26 (Belvedere 10 é vodka suave, feita de centeio orgânico único da Polônia, destilada quatro vezes e envelhecida 10 meses, com notas de coco, baunilha e chocolate amargo. R$ 1.100)

12/26 (Perrier-Jouët Grand Brut é um champagne fresco e elegante, com 3 anos de envelhecimento. Ideal para ostras, mariscos e carnes brancas. R$ 748,90)

13/26 (Localizada na esquina da Rua Manuel Guedes com a Rua Tabapuã, a Casa Hario reúne em um só lugar cafeteria, restaurante, bar e loja. Com cerca de 80 itens, lindamente exibidos em sua vitrina, a loja apresenta itens já famosos da linha Hario, além de muitos produtos exclusivos. Alguns dos destaques presenteáveis são a linha casa e chá, que inclui panela de gohan, copos, taças, xícara, conjuntos de sakes, dentre outras opções — com preços que variam de R$ 22,90 a R$ 1.900.)

14/26 (Para celebrar o Dia dos Namorados, a Zulcare Cozinha de Doces oferece opções de cestas a partir de R$ 290. Rua Comendador Miguel Calfat, 319 – Itaim Bibi | (11) 97892-8109)

15/26 (Mica Chocolates lança linha Our Love Language para Dia dos Namorados com bombons artesanais, cestas personalizadas e entrega em todo Brasil.)

16/26 (Cenoradas lança linha especial de Dia dos Namorados com bolos de cenoura em formatos criativos, incluindo Urso de Chocolate e Coração recheado.)

17/26 (Oficina: Parka Militar Dover, R$ 2.299)

18/26 (Costume A706 Alexandre Won: Em marrom suave, o modelo aposta numa construção sem forro e sem ombreiras, proporcionando uma estrutura leve, ideal para climas mais quentes e para homens que prezam por sofisticação sem rigidez. O design double-breasted, com seis botões frontais, aliado à lapela em bico ampla com pespontos visíveis, R$ 15.210)

19/26 (Ricardo Almeida: Blazer Feminino de Bico. Preço Sob Consulta Blazer com 6 botões, ideal para um visual moderno e elegante. Confeccionado em lã fria oferece caimento impecável, conforto e regulação térmica para todas as estações.)

20/26 (LOUIE: Bota Masculina Brera, R$ 1.275, disponível em louie.com.br)

21/26 (Zegna: confeccionado com os materiais mais nobres e projetado para oferecer flexibilidade excepcional, cada par do novo Mocassim da ZEGNA é meticulosamente finalizado à mão para alcançar um acabamento luminoso e refinado. O lançamento é finalizado com uma faixa costurada à mão que apresenta a marca registrada ZEGNA 232 Road e um solado de couro com inserção de borracha. Preço sob consulta)

22/26 (Asics Gel NYC branco: R$ 999,99)

23/26 (On Running: THE ROGER Clubhouse, modelo inspirado no esporte tênis com silhueta atemporal. Feito com tecnologia de ponta, para oferecer conforto o dia inteiro. R$ 1.099,00)

24/26 (Misci: scarpin Santana couro vermelho R$ 1.950)

25/26 (Com R Power, a Rider expande a revolução dos seus passos dos modelos slide para um novo formato, sem abrir mão do conforto e estilo que a marca carrega há décadas. Inspirados nos sneakers de corrida, os chinelos de dedo são os produtos principais da nova coleção e estão disponíveis em 6 cores e oferecendo arejamento para os pés. R$199,99 no site da Rider, Rider Copan Spaces)