Zegna transforma a Ópera de Dubai em Villa Zegna para desfile de 2026

Cento e quinze anos após a fundação do Oasi Zegna, a visão de Ermenegildo Zegna segue como inspiração para a marca italiana. Para a coleção de 2026, a Ópera de Dubai foi transformada por uma semana na Villa Zegna.

Para este desfile, o diretor artístico Alessandro Sartori fez com que as peças passassem por intensas lavagens que moldaram seus volumes ao corpo e desbotaram suas cores.

A estética despojada dos casacos amarrados na cintura, dos mocassins usados como chinelos sugere uma forma de se adaptar livremente à poesia áspera do cotidiano.

"Há um imediatismo e uma vivacidade no fascínio terreno desta coleção que desmente o processo de pensamento em camadas por trás dela", diz Sartori. "Enquanto pesquisávamos, nos deparamos com uma imagem que parecia esclarecedora e que resumia perfeitamente minhas intenções".

Zegna: a Ópera de Dubai foi transformada por uma semana na Villa Zegna (Zegna/Divulgação)

Ele retrata uma cadeira, sobre a qual as peças de roupa são empilhadas após serem retiradas, provavelmente, prontas para serem retiradas no dia seguinte. "Como designers, fazemos metade do trabalho: o resto acontece quando os clientes interpretam as peças no dia a dia".

As silhuetas são soltas e desconstruídas, com jaquetas e camisas leves, e até mesmo a icônica Il Conte vem em uma versão mais quadrada e espaçosa.

Camisas Nehru de camada dupla e camisas compridas que funcionam como agasalhos dão o tom simples e fluido, assim como os shorts sob medida usados sob casacos de verão sob medida ou blusons.

A paleta é uma mistura de bianco Oasi, mastice, burro di montagna, caligine e corda, acentuada com notas de olio, conhaque, licor, felce, ciclamino, magnólia, anêmona e tons densos de fumo, ardesia lavato, barolo.

As texturas contam com tecidos como Shetland de verão em lã/seda/linho, popelina ultraleve em seda pura e algodão/seda, linho/lã jacquard, camurça segunda pele, diagonal em cânhamo lixado, popelina de lona de vela compacta, popelina de algodão Sea Island, seda rústica tecida à mão, tapete de seda/lã de linho, lona de três camadas em Oasi Lino, couro de malha, couro com padrão jacquard, toalha de algodão/papel/lã.