Os melhores hotéis do Rio de Janeiro, segundo ranking Casual EXAME

Confira os 5 representantes em território nacional que foram reconhecidos por 29 jornalistas, críticos e influenciadores do setor de turismo e estilo de vida de todo o país

Emiliano Rio: localizado na orla de Copacabana (Divulgação/Divulgação)

Emiliano Rio: localizado na orla de Copacabana (Divulgação/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10h05.

Curioso para saber quais são os melhores hotéis na cidade do Rio de Janeiro? Para resolver essa questão, CASUAL Exame selecionou os 5 representantes em território nacional que foram reconhecidos por 29 jornalistas, críticos e influenciadores do setor de turismo e estilo de vida de todo o país.

A segunda edição do Ranking Casual EXAME 50 Melhores Hotéis do Brasil traz opções de hospedagem em 34 cidades brasileiras. Confira.

Copacabana Palace, A Belmond Hotel | 2o LUGAR 16 votos

Copacabana Palace: incontáveis histórias e eventos históricos em seus mais de 100 anos (Tomas Rangel/Divulgação)

Os mais de 100 anos do Copacabana Palace reúnem inúmeras histórias e incontáveis eventos históricos. Os quartos já receberam as maiores estrelas da música, do cinema e das novelas. Até Odete Roitman, a vilã da mais recente versão de Vale Tudo, morou lá.

A arte sempre esteve próxima ao hotel, que em 1938 inaugurou a Golden Room, a primeira sala de concertos da América Latina. Neste ano, o hotel presenciou um recorde mundial do maior show já feito no Rio de Janeiro, o de Lady Gaga e os seus mais de 2,5 milhões de espectadores na Praia de Copacabana, um ano depois de Madonna também se apresentar em frente ao hotel para 1,6 milhão de pessoas.

Nos mais de 12 mil metros quadrados estão 220 apartamentos e suítes. Na gastronomia destacam-se o premiado Cipriani, com uma mesa do chef, de onde é possível ver o chef Nello Cassesse em ação, e o asiático MEE, premiado com uma Estrela Michelin de 2015 a 2019.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,5 mil, mais taxas (exceto feriados). Café da manhã incluso no Pérgula. Avenida Atlântica, 1.702, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas:(21) 2545-8878 ou belmond.com

11º Emiliano Rio

Localizado na orla de Copacabana, o Emiliano Rio dispõe de um conceito arquitetônico modernista brasileiro, unindo conforto e sofisticação ao estilo de vida carioca, com um painel de Burle Marx dando as boas-vindas aos hóspedes logo na entrada. Com um time de mordomos altamente qualificados, o hotel se destaca pelo atendimento atento e personalizado, que traz um toque de carisma e calidez, e o local conta ainda com 90 apartamentos, divididos em oito categorias.

Serviço: diárias a partir R$ 3 mil. Av. Atlântica, 3804, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas em (21) 3503-6600

11º Fairmont Rio de Janeiro Copacabana

O Fairmont Rio tem 375 quartos confortáveis e com localização privilegiada, de frente para a Praia de Copacabana. Projetados pela arquiteta Patrícia Anastassiadis, com inspiração no Rio de Janeiro dos anos 1950, as acomodações privilegiam o bem-estar e espaços amplos. Os serviços de spa, sauna, massagem e salão de beleza do spa e as incríveis piscinas estão disponíveis para revitalizar as energias. O hóspede também pode desfrutar de atividades como beach tennis, canoa havaiana e stand up paddle.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,74 mil. Avenida Atlântica, 4240, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas em (21) 2525-1232

24º Fasano Rio de Janeiro

Situado na Avenida Vieira Souto, na orla de Ipanema, o Fasano Rio de Janeiro é o primeiro projeto totalmente desenhado pelo arquiteto francês Philippe Starck no Brasil. Desde o mobiliário dos anos 1950 e 1960 aos uniformes vintage exclusivamente desenvolvidos para o hotel, tudo foi pensado a fim de recriar a atmosfera da bossa nova. Divididas em cinco categorias, suas 89 suítes são amplas e oferecem sofisticação e conforto. A maioria das unidades tem vista para a praia de Ipanema, e todas dispõe de varanda. A estrutura do hotel traz, ainda, academia e business center.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,5 mil. Avenida Vieira Souto, 80, Rio de Janeiro – RJ. Reservas em (21) 3202-4000 e rio@fasano.com.br

24º Janeiro Hotel

O Janeiro Hotel é um hotel que reflete o lifestyle carioca, com assinatura do designer e artista Oskar Metsavaht. Nos 51 apartamentos, as janelas evidenciam as belezas naturais do Rio de Janeiro e do bairro do Leblon. O grande destaque vai para a escadaria espiral na varanda no último andar, com degraus flutuantes soltos e formato de hélice, que é uma referência da arquitetura modernista brasileira. Nas dependências do hotel, o Janeiro Restaurante evidencia cozinha local e fresca, valorizando os pequenos produtores e a sazonalidade dos ingredientes.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,5 mil + 15% taxas. Avenida Delfim Moreira, 696, Leblon, Rio de Janeiro. Reservas reservas@janeirohotel.rio ou (21) 2172-1001

