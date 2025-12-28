Casual

3 pousadas pé na areia para aproveitar nas férias de verão

No Rio de Janeiro, Alagoas e Ceará, as hospedagens são tão atrativas quanto as praias

Férias de verão: 3 pousadas para se hospedar no Brasil (Divulgação)

Publicado em 28 de dezembro de 2025 às 11h25.

Vai viajar para o litoral nas férias? Nada melhor que, além de aproveitar o mar, curtir o momento em família com uma boa hospedagem.

Separamos três pousadas à beira-mar para aproveitar o melhor da natureza em Alagoas, Rio de Janeiro e Ceará.  Confira:

Origem Patacho Design Hotel (AL)

São apenas dez cabanas no estilo luxo rústico, de 70 metros quadrados. O conforto do quarto com piscina privativa, o bom gosto na decoração, a gastronomia local impecável, o spa com bom atendimento e o serviço de primeira colocam o novo hotel da Praia do Patacho, em Alagoas, entre os melhores de seu segmento. Diárias entre 2.500 e 9.000 reais. origempatacho.com.br

Sandi Hotel (RJ)

Foto de recreation

Com 30 suítes em um casarão do século 18, o Sandi Hotel é o primeiro hotel-butique internacional de luxo na histórica Paraty, no Rio de Janeiro. Mas Sandi Adamiu, fundador do estabelecimento, fez mais do que isso: transformou todo o quarteirão no chamado “Quadrado Mágico”, com 12 estabelecimentos no total que unem arte, gastronomia e bem-estar. Diárias a partir de 900 reais. sandihotel.com.br   

Casana Hotel (CE)

Divulgação

A estadia no Casana pode incluir a prática de kitesurf. Afinal, o hotel fica em uma das melhores praias do mundo para a prática esportiva: a do Preá, no Ceará. Instrutores certificados e aluguel de equipamentos estão à disposição dos hóspedes. Para quem quer relaxar, são apenas sete bangalôs, com duas suítes com piscinas, piscinas com borda infinita, spa com método Renata França e gastronomia assinada pelo chef Gian Janjacomo. Mínimo de três diárias a partir de 6.995 reais por dia. reservations@casana.com

