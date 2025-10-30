Os melhores hotéis de São Paulo segundo ranking Casual 2025

A capital de São Paulo pode não ser a mais atrativa para o turismo diante de tantos outros municípios brasileiros litorâneos — e suas belíssimas praias. Mas a cidade do trabalho é uma das mais ricas em cultura, gastronomia e vida noturna do Brasil. E abriga os melhores hotéis do país também.

No último ano, o Brasil recebeu mais de 6,6 milhões de visitantes internacionais. De janeiro a maio deste ano, foram 4,8 milhões de chegadas e US$ 3,6 bilhões em receita cambial, as melhores marcas da série para o período. Isso representa cerca de 8% da economia nacional, segundo a Embratur, o Ministério do Turismo e o Banco Central do Brasil.

A lista que apresentamos a seguir é reflexo desse momento. A segunda edição do Ranking Casual EXAME 50 Melhores Hotéis do Brasil traz opções em 34 cidades brasileiras. Separamos abaixo os 9 melhores hotéis de São Paulo, de acordo com a ordem em que aparecem na amostra da EXAME.

A formação desta lista foi feita por um júri composto de 29 jornalistas, críticos e influenciadores do setor de turismo e estilo de vida de todo o país. Cada um deles indicou dez hotéis em que se hospedaram ou tiveram algum tipo de relacionamento, em eventos ou reportagens, no último ano. Os hotéis que ficaram com o mesmo número de votos aparecem em ordem alfabética, apenas para organização do ranking.

Os 10 melhores hotéis de São Paulo

Rosewood | 1o LUGAR → 17 votos

Hotel Rosewood: bandeira americana em prédio histórico de São Paulo (Hotel Rosewood/Divulgação)

Pelo segundo ano consecutivo, o Rosewood é o hotel eleito como o melhor do Brasil pela ­Casual EXAME. Antes mesmo de desembarcar no Brasil, em 2022, o estabelecimento já dava sinais de que a antiga Maternidade Condessa Filomena Matarazzo teria as artes plásticas como destaque. Em 2014, mais de 100 artistas foram convidados para apresentar seus trabalhos no espaço abandonado por décadas na mostra Made by… Feito por Brasileiros.

Para a inauguração da primeira unidade da rede americana no país foram adquiridas e comissionadas mais de 450 obras de arte assinadas por artistas brasileiros. Entre os destaques estão os tapetes que somam mais de 500 metros quadrados que cobrem todo o lobby assinado por Regina Silveira, as gravuras nas paredes dos elevadores feitas por Walmor Correa e os violões assinados por Gilberto Gil disponíveis para os hóspedes nas suítes.

O hotel conta com 181 quartos espalhados pela maternidade restaurada e pela torre vertical com jardim, com assinatura do arquiteto Jean Nouvel e do diretor artístico Philippe Starck. Desde a última edição do ranking, o Asaya foi eleito o melhor spa da América Latina em diversas premiações internacionais. “Criamos um hotel que é uma verdadeira carta de amor a São Paulo, à nação e ao seu povo. Temos prazer em receber para experimentar as ofertas em constante transformação de São Paulo e oferecer um espaço acolhedor onde uma jornada cultural pode começar e terminar”, diz Edouard Grosmangin, vice-presidente regional do Rosewood Hotels & Resorts para o México e a América do Sul.

Serviço: diárias a partir de R$ 3.826 para o mês de outubro. Rua Itapeva, 435, Bela Vista, São Paulo. Reservas: (11) 3797-0500 ou saopaulo@rosewoodhotels.com

Palácio Tangará | 3o LUGAR → 10 votos

Palácio Tangará: café da manhã em meio à natureza e restaurante Michelin (Palácio Tangará/Divulgação)

São Paulo não parece ser a cidade em que é possível tomar café da manhã cercado por pássaros e macaquinhos. No entanto, esse cenário existe no Palácio Tangará. Com a reforma do restaurante Jean-Georges, as refeições podem ser degustadas com uma imersão na natureza. O espaço recebeu recentemente um investimento de R$ 4 milhões para renovação, que inclui cores tropicais, madeiras brasileiras e tecidos fluidos, em interação com os jardins assinados por Roberto Burle Marx que cercam o edifício.

O restaurante que manteve a Estrela Michelin neste ano também apresenta novidades no menu degustação. No cardápio assinado pelo chef francês Jean-Georges Vongerichten e comandado pelo chef Filipe Rizzato, hóspedes e visitantes podem escolher entre as duas opções de menu (R$ 810 e R$ 1.040), ambas com seis etapas. Para além dos destaques gastronômicos, o hotel com assinatura da rede alemã Oetker Hotels oferece 141 quartos espaçosos, sendo 59 suítes, todos com vista para o parque — e toda a sua fauna.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,6 mil por casal, com café da manhã. Rua Deputado Laércio Corte, 1.501, Panamby, São Paulo. Reservas: (11) 4904-4001 ou oetkercollection.com/pt/hoteis/palacio-tangara

W Hotel | 9o LUGAR → 6 votos

W Hotel: referência gastronômica em menos de um ano da operação (Rui Nagae Fotografia/Divulgação)

O W São Paulo, do portfólio da rede americana Marriott Bonvoy, foi inaugurado há menos de um ano. Próximo à Avenida Faria Lima, a torre de 45 andares se divide entre residencial e hotel. A partir do 25o pavimento estão os mais de 179 quartos projetados, incluindo 16 suítes, com vista para o Rio Pinheiros e a cidade. O estilo ousado de decoração da rede segue na primeira unidade brasileira, com interiores que incorporam referências da cultura local, além de acabamentos em madeira e pedras brasileiras.

O país também é representado na cozinha do restaurante Baio Cozinha Sulista, comandado pelo chef Tuca Mezzomo. O menu homenageia as tradições gastronômicas da região. Já no 40o andar, o restaurante L40 Cozinha de Latitude oferece uma vista panorâmica da cidade e pratos inspirados em 16 localidades, incluindo Portugal, Espanha, Itália, Grécia, China, Japão e Estados Unidos.

Serviço: diárias a partir de R$ 3.053. Rua Funchal, 65, Vila Olímpia, São Paulo. Reservas: (11) 2665-9000

11º Hotel Unique

O Hotel Unique já se tornou cartão-postal da cidade de São Paulo, com projeto arquitetônico único, assinado por Ruy Ohtake, e paisagismo de Gilberto Elkis. São seis andares e 90 apartamentos que variam entre 36 e 312 metros quadrados, todos com vista para o Parque do Ibirapuera ou o bairro dos Jardins. O lugar disponibiliza espaço para eventos para até 800 pessoas, graças a um sistema de divisórias retráteis. Assim, o salão de 2 mil metros quadrados pode ser transformado em diversos ambientes para encontros sociais ou empresariais.

Serviço: diarias a partir de R$ 3 mil. Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 4700, Jardim Paulista, São Paulo. Reservas em (11) 3055-4700

17º Fasano São Paulo Itaim

O Hotel Fasano São Paulo Itaim dá continuidade à expansão da rede — que nos últimos anos abriu dois novos hotéis: em Nova York, nos Estados Unidos, e em Trancoso, na Bahia. Distribuídos em 20 andares, os 107 apartamentos variam de 30 a 190 metros quadrados e estão divididos em seis categorias. Nos quartos, a escolha dos móveis é um passeio por diferentes gerações do design brasileiro: a poltrona Vronka, de Sergio Rodrigues, é combinada com o sofá Matriz, assinado por Jader Almeida, e com o banco ripado, obra do Studio MK27. As suítes foram decoradas com imagens da Itália antiga, todas angariadas pelo próprio Gero Fasano em suas viagens.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,42 mil. Rua Pedroso Alvarenga, 706, Itaim Bibi, São Paulo. Reservas em (11) 3513-7470/reservas.itaim@fasano.com.br

17º Emiliano São Paulo

Cercado por lojas e restaurantes, na Oscar Freire, o Emiliano São Paulo conta com 56 acomodações, sendo apenas três por andar. Cada suíte e apartamento apresenta detalhes únicos, alta tecnologia de automação e amenities de luxo, como banheiros de mármore Carrara e toalhas de algodão egípcio. Entre as opções disponíveis, o hotel oferece a Suíte Cubo com 135 metros quadrados e cama super king size, a Suíte Executiva com 84 metros quadrados e cama super king size, as Suítes Emiliano com 84 metros quadrados e cama super king size, além dos Apartamentos Deluxe com 42 metros quadrados e duas camas queen size.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,19 mil. Rua Oscar Freire, 384, Jardim Paulista, São Paulo. Reservas em (11) 3728-2000

24º Fasano Jardins

A assinatura da decoração do hotel são os tons sóbrios e materiais como madeira, couro, mármore travertino de Roma e tijolos ingleses, além do mobiliário antigo no lobby, que parece uma extensa sala de estar. Para os momentos de descanso a propriedade conta com 60 acomodações, divididas em cinco categorias, todas com camas king size vestidas com lençóis de algodão egípcio de 500 fios e ornadas com travesseiros de plumas de ganso. A decoração traz tapetes persas e vasos de Murano, em lembrança à herança italiana da família Fasano.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,47 mil. Rua Vittorio Fasano, 88, Jardins, São Paulo. Reservas (11) 3896-4000

35º Hotel JW Marriott

O JW Marriott Hotel São Paulo é o primeiro empreendimento de luxo da Marriott International na capital paulista. O hotel oferece 258 quartos e suítes, divididas em sete categorias, com decoração contemporânea elegante, móveis feitos sob medida e vista para a Ponte Estaiada e o horizonte da cidade. Em parceria com a Vinícola Terrazas de Los Andes, o lugar apresenta uma sala exclusiva de experiências para os amantes de vinho e gastronomia, localizada dentro do restaurante Neto. O JW Marriott Hotel São Paula abriga também um centro de convenções totalmente equipado, com mais de mil metros quadrados.

Serviço: diárias a partir de R$ 2.105. Torre Hotel – Avenida das Nações Unidas, 14401, Chácara Santo Antônio, São Paulo – SP. Reservas em reservas.brasil@marriott.com

35º Tivoli Mofarrej

Ao lado do Parque Trianon, próximo a museus, teatros, restaurantes e a menos de um quarteirão da Avenida Paulista, o Tivoli Mofarrej dispõe de 218 apartamentos, todos com vista para a cidade. Com sofisticação revelada em linhas retas, rasgos de luz, materiais nobres, design moderno e elementos brasileiros, todos os quartos oferecem detalhes e serviços privilegiados, tais como serviço de mordomia, televisão de 42 polegadas, máquina de café Nespresso, além de banheiros com espaçosos boxes, chuveiro com efeito rainshower e amplas bancadas. O hotel ainda dispõe do Anantara Spa São Paulo, primeira unidade do Ocidente da rede tailandesa de spas.

Serviço: diárias a partir de R$ 1,35 mil. Alameda Santos, 1437, Cerqueira César, São Paulo, SP. Reservas em (11) 3146 – 5900/ reservations.tspm@tivolihotels.com

Os 50 Melhores Hotéis do Brasil

A lista completa dos finalistas apontados pelos jurados da Casual EXAME

1 Rosewood São Paulo São Paulo 2 Copacabana Palace, A Belmond Hotel Rio de Janeiro 3 Palácio Tangará São Paulo 4 Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel Foz do Iguaçu (PR) 5 Hotel Ort Campos do Jordão (SP) 5 Mahré Hotel & Spa São Miguel dos Milagres (AL) 7 Casana Hotel Cruz, Praia do Preá (CE) 7 Fera Palace Hotel Salvador 9 Fasano Salvador Salvador 9 W Hotel São Paulo 11 Barracuda Hotel & Villas Itacaré (BA) 11 Casas Brancas Boutique Hotel Búzios (RJ) 11 Emiliano Rio Rio de Janeiro 11 Fairmont Rio de Janeiro Copacabana Rio de Janeiro 11 Hotel Unique São Paulo 11 Nannai Muro Alto Ipojuca (PE) 17 Botanique Hotel Campos do Jordão (SP) 17 Fasano São Paulo Itaim São Paulo 17 Hotel Emiliano São Paulo 17 Mirante do Gavião Amazon Lodge Novo Airão (AM) 17 Tivoli Ecoresort Praia do Forte Mata de São João,

Praia do Forte (BA) 17 Txai Resort Itacaré Itacaré (BA) 17 Uxua Casa Hotel & Spa Trancoso (BA) 24 Anttunina Pousada e Spa Maragogi (AL) 24 Awasi Santa Catarina Governador Celso Ramos (SC) 24 B Hotel Brasília Brasília 24 Carmel Charme Resort Aquiraz (CE) 24 Estância Caiman Miranda (MS) 24 Fasano Belo Horizonte Belo Horizonte 24 Fasano Jardins São Paulo 24 Fasano Trancoso Trancoso (BA) 24 Fasano Rio de Janeiro Rio de Janeiro 24 Ibiti Projeto Lima Duarte (MG) 24 Janeiro Hotel Rio de Janeiro 35 Anavilhanas Jungle Lodge Novo Airão (AM) 35 Casa Brasileira — Hotel Galeria Porto de Pedras (AL) 35 Casa Grande Hotel Resort & Spa Guarujá (SP) 35 Clara Arte Resort Brumadinho (MG) 35 Clara Ibiúna Resort Ibiúna (SP) 35 Club Med Lake Paradise Mogi das Cruzes (SP) 35 Fasano Angra dos Reis Angra dos Reis (RJ) 35 Fasano Boa Vista Porto Feliz (SP) 35 Hotel JW Marriott São Paulo (SP) 35 Jaguaríndia Village Fortim (CE) 35 Juma Amazon Lodge Autazes (AM) 35 Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort Barra de São Miguel (AL) 35 Kurotel Spa Médico Gramado (RS) 35 Nannai Noronha Fernando de Noronha (PE) 35 Oiá Casa Lençóis Santo Amaro (MA) 35 Tivoli Mofarrej São Paulo São Paulo

Júri: André Aloi (Bazaar), André Coutinho (BandNews/Band), Anelise Zanoni (Correio do Povo, de Porto Alegre), Anna Laura Wolff (Carpe Mundi), Anna Paula Buchalla (Harper’s Bazaar), Camille Panzera (Melhores Destinos), Carlos Altman (Jornal Estado de Minas), Carolina Gehlen (EXAME), Cecilia Padilha(Sabor & Arte), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Emilim Schmitz (emilim.com.br), Fabrício Brasiliense (Viagem e Turismo), Felipe Almeida (@almeida1984), Gisele Vitoria Machado (Robb Report Brasil), Ivan Padilla (EXAME), Júlia Storch (EXAME), Juliana A. Saad (The Travel Lifestyle), Juliana Simon(UOL), Junior Ferraro (Revista Azul), Larissa Rebelo de Moraes Amaral (Lala Rebelo), Natalie Soares (Sundaycooks), Nô Mello (Vogue Brasil), Otavio Furtado (Maior Viagem e Veja Rio), Renata Araújo Castello Branco (You Must Go!), Renata Menezes (Crescer), Renata Porto (@renataporto), Roberta Malta (jornalista freelancer), Tereza Carvalho (proveieaprovei.com.br e @proveieaprovei) e Tina Bini Bornstein (CNN Viagem & Gastronomia).