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Fenty Beauty transforma a capinha do celular em nécessaire

Marca de Rihanna se une à Casetify em coleção limitada de 29 peças, com capas, alças e um suporte magnético que carrega miniaturas de gloss e pó

Campanha da parceria entre Fenty Beauty e Casetify, que reúne 29 peças em edição limitada (Reprodução/Instagram)

Campanha da parceria entre Fenty Beauty e Casetify, que reúne 29 peças em edição limitada (Reprodução/Instagram)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 10h00.

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A Fenty Beauty, marca de maquiagem que Rihanna lançou em 2017, colocou dois de seus produtos mais conhecidos no verso do smartphone. Em parceria com a Casetify, empresa de Hong Kong especializada em capinhas e acessórios para celular, a marca lançou uma coleção de edição limitada com 29 peças. Dezesseis delas são exclusivas da Casetify, e a linha reúne capas, acessórios compatíveis com MagSafe, alças e ganchos para pingentes.

A peça central da coleção é o On The Go Essentials MagSafe 2-in-1 Holder, um suporte de silicone com toque aveludado no tom Cocoa Nude, uma das cores de assinatura da marca, que se prende magneticamente à parte de trás de celulares compatíveis. Ele tem dois encaixes, desenhados para as miniaturas do Gloss Bomb Universal Lip Luminizer, gloss que virou um dos símbolos da Fenty, e do Invisimatte Instant Setting + Blotting Powder, pó usado para fixar a maquiagem e controlar o brilho da pele.

Nos Estados Unidos, o suporte custa US$ 42 (cerca de R$ 225) e é vendido sem as maquiagens. No site da Fenty, o kit com o suporte, o gloss de 5,5 ml e o pó de 4 g sai por US$ 70 (R$ 375), e a versão que inclui também uma capa do modelo Ripple chega a US$ 115 (R$ 616).

Espelho embutido e desenho de Rihanna

Fenty Beauty x CASETiFY

Suporte MagSafe no tom Cocoa Nude encaixa as miniaturas do pó Invisimatte e do Gloss Bomb no verso do celular (Reprodução/Instagram)

O restante da coleção explora a estética da marca em capas para iPhone com estampas em tons nude e metalizados, modelos com espelho para conferir a maquiagem na rua, uma alça transversal de corda no mesmo Cocoa Nude e um gancho para pingentes com o logo da Fenty. Um desenho de lábios feito à mão por Rihanna aparece como assinatura em parte dos produtos. No site da Casetify, as capas custam US$ 64 (R$ 343), e o suporte com espelho no formato Snappy Grip Stand sai por US$ 32 (R$ 172). Segundo a imprensa britânica, as listagens oficiais da Fenty nos EUA vão de US$ 14 (R$ 75), preço do gancho, a US$ 74 (R$ 397), valor da capa para tablet.

Fenty Beauty x CASETiFY

Capa com espelho para retoques rápidos e gancho para pingente com o logo da Fenty Beauty integram a coleção (Reprodução/Instagram)

O lançamento foi anunciado em Singapura e chegou simultaneamente a outros mercados. A venda acontece pelo site da Casetify, pelo aplicativo Co-Lab e nas lojas físicas Casetify Studio espalhadas pelo mundo. No Japão, por exemplo, a coleção entrou no ar ao meio-dia no horário local, com distribuição em endereços como o Shibuya Parco, em Tóquio.

Nova frente para as duas marcas

Em declaração ao site britânico Cosmetics Business, a equipe da Casetify contou que a proposta partiu de um hábito comum, o de usar a tela do celular como espelho improvisado, para criar uma rotina de retoque planejada. A empresa diz ter priorizado a utilidade das peças e classifica a coleção como parte do que chama de "beleza vestível", apostando no público em comum das duas marcas, formado principalmente pelas gerações Z e millennial.

A parceria inaugura uma vertical de beleza dentro do portfólio da Casetify e coloca a Fenty em um canal de varejo diferente do habitual, longe das prateleiras de perfumarias. No Brasil, a marca de Rihanna é vendida com exclusividade pela Sephora desde agosto de 2020.

O movimento acompanha uma leva de acessórios de celular ligados à maquiagem que ganhou força nas redes sociais. A Rhode, marca de Hailey Bieber, já havia popularizado a capinha com encaixe para o lip tint, e neste ano a Charlotte Tilbury chamou atenção com um suporte do tipo pop socket que abriga uma miniatura do pó Airbrush Flawless Finish, distribuído inicialmente na China como brinde. No Reino Unido, a Revolution Beauty lançou um estojo de silicone com grip para prender seu pó compacto Powder Pops ao aparelho.

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