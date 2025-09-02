Os melhores botecos tradicionais do Brasil, segundo ranking EXAME Casual 2025

Mercadinho Bicalho – Bar do Nivaldo : há 40 anos em funcionamento em Belo Horizonte (Divulgação/Divulgação)
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 16h22.
Última atualização em 2 de setembro de 2025 às 16h31.
Curioso para saber quais são os melhores botecos tradicioanais do Brasil? Para resolver essa questão, Casual EXAME selecionou os representantes que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2025. Confira.
28º Bar do Luiz Fernandes | São Paulo
Boteco imortalizado na Zona Norte de São Paulo desde 1970, o Bar do Luiz Fernandes combina tradição com ambiente simples e cheio de história familiar — Seu Luiz à frente do balcão, Dona Idalina criando os quitutes e o filho Eduardo cuidando do atendimento. O famoso bolinho de carne e os acepipes diversos (de jiló a moela e fígado, passando por embutidos) são estrelas do balcão, servidos junto a cervejas geladas e batidas clássicas.
Rua Augusto Tolle, 610, Mandaqui, São Paulo. Tel. (11) 2976‑3556. Quarta a sexta, das 16h às 23h30; sábado e domingo, das 12h às 21h.
39º Mercadinho Bicalho – Bar do Nivaldo | Belo Horizonte
Completando 40 anos de história, o Mercadinho Bicalho – Bar do Nivaldo é um negócio familiar e serve ao longo de gerações cerveja gelada e tira-gostos de qualidade. Um exemplo é o bolinho de carne frito, servido no prato com queijo derretido (muçarela, canastra e parmesão), cebola roxa em fatias, cebolinha, farinha de fubá torrado da roça, pimenta biquinho e tomatinhos. Outros destaques do cardápio são carne de sol com mandioca frita na manteiga de garrafa, fígado com jiló e queijo assado.
Serviço: Rua Mármore, 556, Santa Tereza, Belo Horizonte. Tel (31) 3482-2357. Quarta a sexta, das 15h à 1h. Sábado, das 11h à 1h e domingo, das 11h às 21h.
49º Bar da Lôra | Belo Horizonte
O bar nasceu no Mercado Central e logo ganhou as ruas de Belo Horizonte. No cardápio brilham receitas que enfatizam ingredientes e preparos da culinária mineira, como o famoso fígado com jiló — um verdadeiro ícone do Mercado. À frente da cozinha, Eliza Fonseca, a Lôra, assina outras criações irresistíveis, como a carne de panela ao molho de cerveja preta, o purê de mandioca com queijo e a linguiça com jiló, prato que levou o título de campeão no concurso Comida di Buteco em 2010.
Serviço: Rua Santa Catarina, 201, Loja 115, Centro, Belo Horizonte. Segunda a sábado das 9h às 18h. Domingo das 9h às 13h. Tel. (31) 98305-1458
56º Bar do Luiz Nozoie | São Paulo
Guardião da arte da botecagem paulistana, o Bar do Luiz Nozoie segue a moda antiga de anotar o consumo a mão em bloquinhos deixados sobre o mostrador. Fundado em 1962 por Luiz Nozoie, falecido no ano passado, o estabelecimento agora é tocado pelos filhos e netos. São poucas mesas dentro do salão ou na calçada, e a melhor pedida é se sentar no balcão e beliscar os tira-gostos, como sardinhas enroladas com cebola e pimenta, pastéis e bolinhos de milho e de bacalhau, acompanhados de cerveja gelada.
Serviço: Avenida do Cursino, 1.210, Bosque da Saúde, São Paulo. Segunda a sexta das 17h30 às 22h. Sábado das 12h às 17h. Tel. (11) 5061-4554
70º Galeto Sat’s | Rio de Janeiro
O autêntico bar em Copacabana, fundado em 1962, foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, como parte do Circuito dos Botequins. O lugar recebe clientes atrás de um chope bem tirado, do galeto ao molho especial da casa, acompanhado pela farofa de ovo feita na hora, do célebre pão de alho, e do coração de galinha na brasa com tempero único, entre outras delícias servidas de dia, noite ou madrugada, porque a casa só fecha depois das 4h. A coleção de cachaças de todas as regiões do Brasil espalha-se pelas paredes em estantes de pinho de riga, e caipirinhas como a de caju com limão circulam entre o salão e a calçada animada.
Serviço: Rua Barata Ribeiro, 7, Loja D, Copacabana, Rio de Janeiro. Segunda, quarta e domingo das 12h às 4h. Quinta e sábado das 12h às 5h. Tel. (21) 2275‑6197.
70º Recanto Paraibano | Recife
Com clima descontraído e uma carta de cervejas artesanais variadas (cerca de 30 rótulos), o restaurante foi fundado por paraibanos e destaca-se por pratos típicos como carne de sol com queijo coalho, cartola de sobremesa, baratinhos (caranguejo) às terças e porco à paraguaia (porco inteiro assado lentamente) às quintas, além de promoções de happy hour. O Recanto Paraibano costuma lotar — especialmente em dias de jogos e finais de semana.
Serviço: Avenida Dezessete de Agosto, 248, Casa Forte, Recife. Terça a domingo das 11h à 0h (bar até 1h aos sábados). Tel (81). 3441-9945
70º Velho Espanha | Salvador
Com incríveis 107 anos de história e uma decoração que homenageia o Centro de Salvador, o Velho Espanha movimenta a cena cultural de toda a cidade. O espaço conta com uma programação musical constante e, em média, três atrações semanais se apresentam no mesmo local onde, durante o dia, ficam as mesas dos clientes. O cardápio traz petiscos inspirados na gastronomia baiana, como a “Alegria dos Barris” (fumeiro com purê de banana-da-terra) e o “Dique do Tororó” (escondidinho de brócolis).
Serviço: Rua General Labatut, 38, Barris, Salvador. Segunda, quarta e quinta das 15h à 0h. Sexta das 15h à 1h. Sábado das 10h à 1h. Domingo das 10h à 0h
97º Veloso Bar | São Paulo
Fundado em 2005 na Vila Mariana, o Veloso logo se tornou referência entre os botecos paulistanos, conhecido pelas premiadas coxinhas de frango com Catupiry e pelas caipirinhas criativas, com quase 30 combinações de frutas. A casa também serve chope gelado, feijoada, bolinho de camarão e pastel de bobó de camarão, uma das novidades que já conquistou o público. Com decoração que homenageia ícones da música e do futebol, o bar leva o nome de um clássico botequim carioca, em coincidência com a rua onde está localizado.
Serviço: Rua Conceição Veloso, 54, Vila Mariana, São Paulo. Terça a sexta das 17h30 à 0h30. Sábados das 12h30 à 0h30. Domingos das 16h às 22h30. (11) 5572‑0254
Os finalistas apontados pelo júri da Casual EXAME se dividem entre 17 cidades pelo país
|
1o
|
Tan Tan
|
São Paulo
|
2o
|
The Liquor Store
|
São Paulo
|
3o
|
Exímia
|
São Paulo
|
4o
|
Santana Bar
|
São Paulo
|
5o
|
Caledonia Whisky & Co.
|
São Paulo
|
5o
|
Megiro
|
Salvador
|
7o
|
MiniBar Gem
|
Salvador
|
7o
|
Nosso
|
Rio de Janeiro
|
9o
|
Picco
|
São Paulo
|
9o
|
Pirex
|
Belo Horizonte
|
11o
|
Bar dos Arcos
|
São Paulo
|
11o
|
Elena Horto
|
Rio de Janeiro
|
11o
|
Plou Vinhos
|
São Paulo
|
14o
|
Capincho
|
Porto Alegre
|
14o
|
Purgatório
|
Salvador
|
14o
|
The Punch Bar
|
São Paulo
|
14o
|
Astor
|
São Paulo
|
18o
|
Bar da Dona Onça
|
São Paulo
|
18o
|
Boca de Ouro
|
São Paulo
|
18o
|
Guarita
|
São Paulo
|
18o
|
Jurubeba
|
Rio de Janeiro
|
18o
|
Moela
|
São Paulo
|
18o
|
Surubar
|
Rio de Janeiro
|
24o
|
Koya88
|
São Paulo
|
24o
|
Lágrima
|
São Paulo
|
24o
|
Liz Cocktails & Co
|
Rio de Janeiro
|
24o
|
Sede 261
|
São Paulo
|
28o
|
Bar do Luis Fernandes
|
São Paulo
|
28o
|
Cachaçaria Lamparina
|
Belo Horizonte
|
28o
|
Chanchada
|
Rio de Janeiro
|
28o
|
Hideout Speakeasy
|
Santos (SP)
|
28o
|
Shiro
|
São Paulo
|
28o
|
Timbuca
|
Belo Horizonte
|
34o
|
Balcão
|
São Paulo
|
34o
|
Baretto (Hotel Fasano)
|
São Paulo
|
34o
|
Ginger
|
Curitiba
|
34o
|
Regô
|
São Paulo
|
34o
|
Seen (Tivoli Mofarrej Hotel)
|
São Paulo
|
39o
|
Cabernet Butiquim
|
Belo Horizonte
|
39o
|
Cascasse il Mondo
|
São Paulo
|
39o
|
Juramento 202
|
Belo Horizonte
|
39o
|
Mercadinho Bicalho
|
Belo Horizonte
|
39o
|
Trinca Bar
|
São Paulo
|
44o
|
Atlântico 212
|
São Paulo
|
44o
|
Domo
|
São Paulo
|
44o
|
Rabo di Galo (Hotel Rosewood)
|
São Paulo
|
44o
|
SubAstor
|
São Paulo
|
44o
|
Vian
|
Rio de Janeiro
|
49o
|
A Porca Voadora
|
Belo Horizonte
|
49o
|
Arp Bar
|
Rio de Janeiro
|
49o
|
Bar da Lôra
|
Belo Horizonte
|
49o
|
Boteco de Manu
|
São Paulo
|
49o
|
Giz Cozinha Boêmia
|
Fortaleza
|
49o
|
Mykola Lab Bar
|
Curitiba
|
49o
|
Ping Yang Thai Bar & Food
|
São Paulo
|
56o
|
Bar do Luiz Nozoie
|
São Paulo
|
56o
|
Cia do Chopp
|
Recife
|
56o
|
Continental
|
Curitiba
|
56o
|
Okinaki
|
Belo Horizonte
|
56o
|
Pirambeira Bar
|
Salvador
|
56o
|
Riviera Bar
|
São Paulo
|
62o
|
Barouche
|
São Paulo
|
62o
|
Elevado Bar
|
São Paulo
|
62o
|
Fifty Fifty
|
São Paulo
|
62o
|
Florestal
|
Belo Horizonte
|
62o
|
The Door Bar
|
São Paulo
|
62o
|
La Boca
|
Curitiba
|
62o
|
Nit Bar de Tapas
|
São Paulo
|
62o
|
Pina Drinques
|
São Paulo
|
70o
|
Botica
|
Rio de Janeiro
|
70o
|
Canto Bar de Parrilla
|
Curitiba
|
70o
|
Dom Bar
|
Curitiba
|
70o
|
Galeto Sat’s
|
Rio de Janeiro
|
70o
|
Quartinho
|
Rio de Janeiro
|
70o
|
Recanto Paraibano
|
Recife
|
70o
|
Tijolada
|
Rio de Janeiro
|
70o
|
Velho Espanha
|
Salvador
|
70o
|
Xerelete
|
Búzios (RJ)
|
79o
|
Balcão 201
|
Rio de Janeiro
|
79o
|
Bar Urca
|
Rio de Janeiro
|
79o
|
Bar do Cofre
|
São Paulo
|
79o
|
Caracol
|
São Paulo
|
79o
|
Casa de Francisca
|
São Paulo
|
79o
|
Cozinha Tupis
|
Belo Horizonte
|
79o
|
Cineclube Cortina
|
São Paulo
|
79o
|
Fel
|
São Paulo
|
79o
|
Skye (Hotel Unique)
|
São Paulo
|
88o
|
Glouton
|
Belo Horizonte
|
89o
|
Barito Bar
|
Brasília
|
90o
|
Casa Vivá
|
Porto Alegre
|
91o
|
Gards
|
Curitiba
|
92o
|
Atlântico
|
Paraty (RJ)
|
93o
|
La Casita
|
Londrina (PR)
|
94o
|
Zimbro Cocktails & Co.
|
Goiânia
|
95o
|
Olivos 657
|
Porto Alegre
|
96o
|
Puro Oyster Bar
|
Florianópolis
|
97o
|
Veloso Bar
|
São Paulo
|
98o
|
Zeh Cozinha
|
Natal
|
99o
|
Moleska Gastrobar
|
Fortaleza
|
100o
|
Muamba Bar
|
Belém
Júri: Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), Ana Mosquera (Prazeres da Mesa), André Bezerra (Duo Gourmet), André Mendes (revista Adega), André Sollitto (Veja), Bruno Calixto (Jornalista), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Cecília Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (Estado de Minas), Charles Pirou (Expert), Daniela Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Gabrielli Menezes (Nossa UOL), Giba Amendola (O Estado de S. Paulo), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Vitoria (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Isadora Bello Fornari (Prazeres da Mesa), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (Sabores da Cidade), Junior Ferraro (Azul), Júlia Storch (EXAME), Juliana Simon (UOL), Laura Miranda (@lauraomiranda), Lorena Cardoso (Diário do Nordeste), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Penante (@boracuritiba), Luiza Fecarotta (CBN), Marcelo Katsuki (Folha de S.Paulo), Marina Marques (revista Claudia), Maurício Maia (O Estado de S. Paulo), Michel Berndt (@mix_o_logic), Miguel Icassatti (Gula), Mohamad Hindi (chef e influencer), Otavio Furtado (Veja RJ e @maiorviagem), Renata Araújo (You Must Go), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Saulo Yassuda (Veja SP), Sergio Crusco (jornalista), Tereza Carvalho (@proveieaprovei), Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia) e Vanessa Lins (Folha de Pernambuco).