Os melhores botecos tradicionais do Brasil, segundo ranking EXAME Casual 2025

Curioso para saber quais são os melhores botecos tradicioanais do Brasil? Para resolver essa questão, Casual EXAME selecionou os representantes que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2025. Confira.

28º Bar do Luiz Fernandes | São Paulo

Boteco imortalizado na Zona Norte de São Paulo desde 1970, o Bar do Luiz Fernandes combina tradição com ambiente simples e cheio de história familiar — Seu Luiz à frente do balcão, Dona Idalina criando os quitutes e o filho Eduardo cuidando do atendimento. O famoso bolinho de carne e os acepipes diversos (de jiló a moela e fígado, passando por embutidos) são estrelas do balcão, servidos junto a cervejas geladas e batidas clássicas.

Rua Augusto Tolle, 610, Mandaqui, São Paulo. Tel. (11) 2976‑3556. Quarta a sexta, das 16h às 23h30; sábado e domingo, das 12h às 21h.

39º Mercadinho Bicalho – Bar do Nivaldo | Belo Horizonte

Completando 40 anos de história, o Mercadinho Bicalho – Bar do Nivaldo é um negócio familiar e serve ao longo de gerações cerveja gelada e tira-gostos de qualidade. Um exemplo é o bolinho de carne frito, servido no prato com queijo derretido (muçarela, canastra e parmesão), cebola roxa em fatias, cebolinha, farinha de fubá torrado da roça, pimenta biquinho e tomatinhos. Outros destaques do cardápio são carne de sol com mandioca frita na manteiga de garrafa, fígado com jiló e queijo assado.

Serviço: Rua Mármore, 556, Santa Tereza, Belo Horizonte. Tel (31) 3482-2357. Quarta a sexta, das 15h à 1h. Sábado, das 11h à 1h e domingo, das 11h às 21h.

49º Bar da Lôra | Belo Horizonte

Bar da Lôra: boteco tradicional em Belo Horizonte (Divulgação/Divulgação)

O bar nasceu no Mercado Central e logo ganhou as ruas de Belo Horizonte. No cardápio brilham receitas que enfatizam ingredientes e preparos da culinária mineira, como o famoso fígado com jiló — um verdadeiro ícone do Mercado. À frente da cozinha, Eliza Fonseca, a Lôra, assina outras criações irresistíveis, como a carne de panela ao molho de cerveja preta, o purê de mandioca com queijo e a linguiça com jiló, prato que levou o título de campeão no concurso Comida di Buteco em 2010.

Serviço: Rua Santa Catarina, 201, Loja 115, Centro, Belo Horizonte. Segunda a sábado das 9h às 18h. Domingo das 9h às 13h. Tel. (31) 98305-1458

56º Bar do Luiz Nozoie | São Paulo

Guardião da arte da botecagem paulistana, o Bar do Luiz Nozoie segue a moda antiga de anotar o consumo a mão em bloquinhos deixados sobre o mostrador. Fundado em 1962 por Luiz Nozoie, falecido no ano passado, o estabelecimento agora é tocado pelos filhos e netos. São poucas mesas dentro do salão ou na calçada, e a melhor pedida é se sentar no balcão e beliscar os tira-gostos, como sardinhas enroladas com cebola e pimenta, pastéis e bolinhos de milho e de bacalhau, acompanhados de cerveja gelada.

Serviço: Avenida do Cursino, 1.210, Bosque da Saúde, São Paulo. Segunda a sexta das 17h30 às 22h. Sábado das 12h às 17h. Tel. (11) 5061-4554

70º Galeto Sat’s | Rio de Janeiro

O botequim Galeto Sat’s: patrimônio do Rio de Janeiro (Leandro Fonseca/Exame)

O autêntico bar em Copacabana, fundado em 1962, foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, como parte do Circuito dos Botequins. O lugar recebe clientes atrás de um chope bem tirado, do galeto ao molho especial da casa, acompanhado pela farofa de ovo feita na hora, do célebre pão de alho, e do coração de galinha na brasa com tempero único, entre outras delícias servidas de dia, noite ou madrugada, porque a casa só fecha depois das 4h. A coleção de cachaças de todas as regiões do Brasil espalha-se pelas paredes em estantes de pinho de riga, e caipirinhas como a de caju com limão circulam entre o salão e a calçada animada.

Serviço: Rua Barata Ribeiro, 7, Loja D, Copacabana, Rio de Janeiro. Segunda, quarta e domingo das 12h às 4h. Quinta e sábado das 12h às 5h. Tel. (21) 2275‑6197.

70º Recanto Paraibano | Recife

Com clima descontraído e uma carta de cervejas artesanais variadas (cerca de 30 rótulos), o restaurante foi fundado por paraibanos e destaca-se por pratos típicos como carne de sol com queijo coalho, cartola de sobremesa, baratinhos (caranguejo) às terças e porco à paraguaia (porco inteiro assado lentamente) às quintas, além de promoções de happy hour. O Recanto Paraibano costuma lotar — especialmente em dias de jogos e finais de semana.

Serviço: Avenida Dezessete de Agosto, 248, Casa Forte, Recife. Terça a domingo das 11h à 0h (bar até 1h aos sábados). Tel (81). 3441-9945

70º Velho Espanha | Salvador

Com incríveis 107 anos de história e uma decoração que homenageia o Centro de Salvador, o Velho Espanha movimenta a cena cultural de toda a cidade. O espaço conta com uma programação musical constante e, em média, três atrações semanais se apresentam no mesmo local onde, durante o dia, ficam as mesas dos clientes. O cardápio traz petiscos inspirados na gastronomia baiana, como a “Alegria dos Barris” (fumeiro com purê de banana-da-terra) e o “Dique do Tororó” (escondidinho de brócolis).

Serviço: Rua General Labatut, 38, Barris, Salvador. Segunda, quarta e quinta das 15h à 0h. Sexta das 15h à 1h. Sábado das 10h à 1h. Domingo das 10h à 0h

97º Veloso Bar | São Paulo

Fundado em 2005 na Vila Mariana, o Veloso logo se tornou referência entre os botecos paulistanos, conhecido pelas premiadas coxinhas de frango com Catupiry e pelas caipirinhas criativas, com quase 30 combinações de frutas. A casa também serve chope gelado, feijoada, bolinho de camarão e pastel de bobó de camarão, uma das novidades que já conquistou o público. Com decoração que homenageia ícones da música e do futebol, o bar leva o nome de um clássico botequim carioca, em coincidência com a rua onde está localizado.

Serviço: Rua Conceição Veloso, 54, Vila Mariana, São Paulo. Terça a sexta das 17h30 à 0h30. Sábados das 12h30 à 0h30. Domingos das 16h às 22h30. (11) 5572‑0254

Os 100 bares eleitos

Os finalistas apontados pelo júri da Casual EXAME se dividem entre 17 cidades pelo país

1o Tan Tan São Paulo 2o The Liquor Store São Paulo 3o Exímia São Paulo 4o Santana Bar São Paulo 5o Caledonia Whisky & Co. São Paulo 5o Megiro Salvador 7o MiniBar Gem Salvador 7o Nosso Rio de Janeiro 9o Picco São Paulo 9o Pirex Belo Horizonte 11o Bar dos Arcos São Paulo 11o Elena Horto Rio de Janeiro 11o Plou Vinhos São Paulo 14o Capincho Porto Alegre 14o Purgatório Salvador 14o The Punch Bar São Paulo 14o Astor São Paulo 18o Bar da Dona Onça São Paulo 18o Boca de Ouro São Paulo 18o Guarita São Paulo 18o Jurubeba Rio de Janeiro 18o Moela São Paulo 18o Surubar Rio de Janeiro 24o Koya88 São Paulo 24o Lágrima São Paulo 24o Liz Cocktails & Co Rio de Janeiro 24o Sede 261 São Paulo 28o Bar do Luis Fernandes São Paulo 28o Cachaçaria Lamparina Belo Horizonte 28o Chanchada Rio de Janeiro 28o Hideout Speakeasy Santos (SP) 28o Shiro São Paulo 28o Timbuca Belo Horizonte 34o Balcão São Paulo 34o Baretto (Hotel Fasano) São Paulo 34o Ginger Curitiba 34o Regô São Paulo 34o Seen (Tivoli Mofarrej Hotel) São Paulo 39o Cabernet Butiquim Belo Horizonte 39o Cascasse il Mondo São Paulo 39o Juramento 202 Belo Horizonte 39o Mercadinho Bicalho Belo Horizonte 39o Trinca Bar São Paulo 44o Atlântico 212 São Paulo 44o Domo São Paulo 44o Rabo di Galo (Hotel Rosewood) São Paulo 44o SubAstor São Paulo 44o Vian Rio de Janeiro 49o A Porca Voadora Belo Horizonte 49o Arp Bar Rio de Janeiro 49o Bar da Lôra Belo Horizonte 49o Boteco de Manu São Paulo 49o Giz Cozinha Boêmia Fortaleza 49o Mykola Lab Bar Curitiba 49o Ping Yang Thai Bar & Food São Paulo 56o Bar do Luiz Nozoie São Paulo 56o Cia do Chopp Recife 56o Continental Curitiba 56o Okinaki Belo Horizonte 56o Pirambeira Bar Salvador 56o Riviera Bar São Paulo 62o Barouche São Paulo 62o Elevado Bar São Paulo 62o Fifty Fifty São Paulo 62o Florestal Belo Horizonte 62o The Door Bar São Paulo 62o La Boca Curitiba 62o Nit Bar de Tapas São Paulo 62o Pina Drinques São Paulo 70o Botica Rio de Janeiro 70o Canto Bar de Parrilla Curitiba 70o Dom Bar Curitiba 70o Galeto Sat’s Rio de Janeiro 70o Quartinho Rio de Janeiro 70o Recanto Paraibano Recife 70o Tijolada Rio de Janeiro 70o Velho Espanha Salvador 70o Xerelete Búzios (RJ) 79o Balcão 201 Rio de Janeiro 79o Bar Urca Rio de Janeiro 79o Bar do Cofre São Paulo 79o Caracol São Paulo 79o Casa de Francisca São Paulo 79o Cozinha Tupis Belo Horizonte 79o Cineclube Cortina São Paulo 79o Fel São Paulo 79o Skye (Hotel Unique) São Paulo 88o Glouton Belo Horizonte 89o Barito Bar Brasília 90o Casa Vivá Porto Alegre 91o Gards Curitiba 92o Atlântico Paraty (RJ) 93o La Casita Londrina (PR) 94o Zimbro Cocktails & Co. Goiânia 95o Olivos 657 Porto Alegre 96o Puro Oyster Bar Florianópolis 97o Veloso Bar São Paulo 98o Zeh Cozinha Natal 99o Moleska Gastrobar Fortaleza 100o Muamba Bar Belém

Júri: Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), Ana Mosquera (Prazeres da Mesa), André Bezerra (Duo Gourmet), André Mendes (revista Adega), André Sollitto (Veja), Bruno Calixto (Jornalista), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Cecília Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (Estado de Minas), Charles Pirou (Expert), Daniela Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Gabrielli Menezes (Nossa UOL), Giba Amendola (O Estado de S. Paulo), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Vitoria (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Isadora Bello Fornari (Prazeres da Mesa), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (Sabores da Cidade), Junior Ferraro (Azul), Júlia Storch (EXAME), Juliana Simon (UOL), Laura Miranda (@lauraomiranda), Lorena Cardoso (Diário do Nordeste), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Penante (@boracuritiba), Luiza Fecarotta (CBN), Marcelo Katsuki (Folha de S.Paulo), Marina Marques (revista Claudia), Maurício Maia (O Estado de S. Paulo), Michel Berndt (@mix_o_logic), Miguel Icassatti (Gula), Mohamad Hindi (chef e influencer), Otavio Furtado (Veja RJ e @maiorviagem), Renata Araújo (You Must Go), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Saulo Yassuda (Veja SP), Sergio Crusco (jornalista), Tereza Carvalho (@proveieaprovei), Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia) e Vanessa Lins (Folha de Pernambuco).