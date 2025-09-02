Casual

Os melhores botecos tradicionais do Brasil, segundo ranking EXAME Casual 2025

EXAME Casual selecionou os representantes que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2025

Mercadinho Bicalho – Bar do Nivaldo : há 40 anos em funcionamento em Belo Horizonte (Divulgação/Divulgação)

Júlia Storch e Paula Calçade

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 16h22.

Última atualização em 2 de setembro de 2025 às 16h31.

Curioso para saber quais são os melhores botecos tradicioanais do Brasil? Para resolver essa questão, Casual EXAME selecionou os representantes que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2025. Confira.

28º Bar do Luiz Fernandes | São Paulo

Boteco imortalizado na Zona Norte de São Paulo desde 1970, o Bar do Luiz Fernandes combina tradição com ambiente simples e cheio de história familiar — Seu Luiz à frente do balcão, Dona Idalina criando os quitutes e o filho Eduardo cuidando do atendimento. O famoso bolinho de carne e os acepipes diversos (de jiló a moela e fígado, passando por embutidos) são estrelas do balcão, servidos junto a cervejas geladas e batidas clássicas.

Rua Augusto Tolle, 610, Mandaqui, São Paulo. Tel. (11) 2976‑3556. Quarta a sexta, das 16h às 23h30; sábado e domingo, das 12h às 21h.

39º Mercadinho Bicalho – Bar do Nivaldo | Belo Horizonte

Completando 40 anos de história, o Mercadinho Bicalho – Bar do Nivaldo é um negócio familiar e serve ao longo de gerações cerveja gelada e tira-gostos de qualidade. Um exemplo é o bolinho de carne frito, servido no prato com queijo derretido (muçarela, canastra e parmesão), cebola roxa em fatias, cebolinha, farinha de fubá torrado da roça, pimenta biquinho e tomatinhos. Outros destaques do cardápio são carne de sol com mandioca frita na manteiga de garrafa, fígado com jiló e queijo assado.

Serviço: Rua Mármore, 556, Santa Tereza, Belo Horizonte. Tel (31) 3482-2357. Quarta a sexta, das 15h à 1h. Sábado, das 11h à 1h e domingo, das 11h às 21h.

49º Bar da Lôra | Belo Horizonte

Bar da Lôra: boteco tradicional em Belo Horizonte (Divulgação/Divulgação)

O bar nasceu no Mercado Central e logo ganhou as ruas de Belo Horizonte. No cardápio brilham receitas que enfatizam ingredientes e preparos da culinária mineira, como o famoso fígado com jiló — um verdadeiro ícone do Mercado. À frente da cozinha, Eliza Fonseca, a Lôra, assina outras criações irresistíveis, como a carne de panela ao molho de cerveja preta, o purê de mandioca com queijo e a linguiça com jiló, prato que levou o título de campeão no concurso Comida di Buteco em 2010.

Serviço: Rua Santa Catarina, 201, Loja 115, Centro, Belo Horizonte. Segunda a sábado das 9h às 18h. Domingo das 9h às 13h. Tel. (31) 98305-1458

56º Bar do Luiz Nozoie | São Paulo

Guardião da arte da botecagem paulistana, o Bar do Luiz Nozoie segue a moda antiga de anotar o consumo a mão em bloquinhos deixados sobre o mostrador. Fundado em 1962 por Luiz Nozoie, falecido no ano passado, o estabelecimento agora é tocado pelos filhos e netos. São poucas mesas dentro do salão ou na calçada, e a melhor pedida é se sentar no balcão e beliscar os tira-gostos, como sardinhas enroladas com cebola e pimenta, pastéis e bolinhos de milho e de bacalhau, acompanhados de cerveja gelada.

Serviço: Avenida do Cursino, 1.210, Bosque da Saúde, São Paulo. Segunda a sexta das 17h30 às 22h. Sábado das 12h às 17h. Tel. (11) 5061-4554

70º Galeto Sat’s | Rio de Janeiro

O botequim Galeto Sat’s: patrimônio do Rio de Janeiro

O botequim Galeto Sat’s: patrimônio do Rio de Janeiro (Leandro Fonseca/Exame)

O autêntico bar em Copacabana, fundado em 1962, foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, como parte do Circuito dos Botequins. O lugar recebe clientes atrás de um chope bem tirado, do galeto ao molho especial da casa, acompanhado pela farofa de ovo feita na hora, do célebre pão de alho, e do coração de galinha na brasa com tempero único, entre outras delícias servidas de dia, noite ou madrugada, porque a casa só fecha depois das 4h. A coleção de cachaças de todas as regiões do Brasil espalha-se pelas paredes em estantes de pinho de riga, e caipirinhas como a de caju com limão circulam entre o salão e a calçada animada.

Serviço: Rua Barata Ribeiro, 7, Loja D, Copacabana, Rio de Janeiro. Segunda, quarta e domingo das 12h às 4h. Quinta e sábado das 12h às 5h. Tel. (21) 2275‑6197.

70º Recanto Paraibano | Recife

Com clima descontraído e uma carta de cervejas artesanais variadas (cerca de 30 rótulos), o restaurante foi fundado por paraibanos e destaca-se por pratos típicos como carne de sol com queijo coalho, cartola de sobremesa, baratinhos (caranguejo) às terças e porco à paraguaia (porco inteiro assado lentamente) às quintas, além de promoções de happy hour. O Recanto Paraibano costuma lotar — especialmente em dias de jogos e finais de semana.

Serviço: Avenida Dezessete de Agosto, 248, Casa Forte, Recife. Terça a domingo das 11h à 0h (bar até 1h aos sábados). Tel (81). 3441-9945

70º Velho Espanha | Salvador

Com incríveis 107 anos de história e uma decoração que homenageia o Centro de Salvador, o Velho Espanha movimenta a cena cultural de toda a cidade. O espaço conta com uma programação musical constante e, em média, três atrações semanais se apresentam no mesmo local onde, durante o dia, ficam as mesas dos clientes. O cardápio traz petiscos inspirados na gastronomia baiana, como a “Alegria dos Barris” (fumeiro com purê de banana-da-terra) e o “Dique do Tororó” (escondidinho de brócolis).

Serviço: Rua General Labatut, 38, Barris, Salvador. Segunda, quarta e quinta das 15h à 0h. Sexta das 15h à 1h. Sábado das 10h à 1h. Domingo das 10h à 0h

97º Veloso Bar | São Paulo

Fundado em 2005 na Vila Mariana, o Veloso logo se tornou referência entre os botecos paulistanos, conhecido pelas premiadas coxinhas de frango com Catupiry e pelas caipirinhas criativas, com quase 30 combinações de frutas. A casa também serve chope gelado, feijoada, bolinho de camarão e pastel de bobó de camarão, uma das novidades que já conquistou o público. Com decoração que homenageia ícones da música e do futebol, o bar leva o nome de um clássico botequim carioca, em coincidência com a rua onde está localizado.

Serviço: Rua Conceição Veloso, 54, Vila Mariana, São Paulo. Terça a sexta das 17h30 à 0h30. Sábados das 12h30 à 0h30. Domingos das 16h às 22h30. (11) 5572‑0254

Os 100 bares eleitos

Os finalistas apontados pelo júri da Casual EXAME se dividem entre 17 cidades pelo país

1o

Tan Tan

São Paulo

2o

The Liquor Store

São Paulo

3o

Exímia

São Paulo

4o

Santana Bar

São Paulo

5o

Caledonia Whisky & Co.

São Paulo

5o

Megiro

Salvador

7o

MiniBar Gem

Salvador

7o

Nosso

Rio de Janeiro

9o

Picco

São Paulo

9o

Pirex

Belo Horizonte

11o

Bar dos Arcos

São Paulo

11o

Elena Horto

Rio de Janeiro

11o

Plou Vinhos

São Paulo

14o

Capincho

Porto Alegre

14o

Purgatório

Salvador

14o

The Punch Bar

São Paulo

14o

Astor

São Paulo

18o

Bar da Dona Onça

São Paulo

18o

Boca de Ouro

São Paulo

18o

Guarita

São Paulo

18o

Jurubeba

Rio de Janeiro

18o

Moela

São Paulo

18o

Surubar

Rio de Janeiro

24o

Koya88

São Paulo

24o

Lágrima

São Paulo

24o

Liz Cocktails & Co

Rio de Janeiro

24o

Sede 261

São Paulo

28o

Bar do Luis Fernandes

São Paulo

28o

Cachaçaria Lamparina

Belo Horizonte

28o

Chanchada

Rio de Janeiro

28o

Hideout Speakeasy

Santos (SP)

28o

Shiro

São Paulo

28o

Timbuca

Belo Horizonte

34o

Balcão

São Paulo

34o

Baretto (Hotel Fasano)

São Paulo

34o

Ginger

Curitiba

34o

Regô

São Paulo

34o

Seen (Tivoli Mofarrej Hotel)

São Paulo

39o

Cabernet Butiquim

Belo Horizonte

39o

Cascasse il Mondo

São Paulo

39o

Juramento 202

Belo Horizonte

39o

Mercadinho Bicalho

Belo Horizonte

39o

Trinca Bar

São Paulo

44o

Atlântico 212

São Paulo

44o

Domo

São Paulo

44o

Rabo di Galo (Hotel Rosewood)

São Paulo

44o

SubAstor

São Paulo

44o

Vian

Rio de Janeiro

49o

A Porca Voadora

Belo Horizonte

49o

Arp Bar

Rio de Janeiro

49o

Bar da Lôra

Belo Horizonte

49o

Boteco de Manu

São Paulo

49o

Giz Cozinha Boêmia

Fortaleza

49o

Mykola Lab Bar

Curitiba

49o

Ping Yang Thai Bar & Food

São Paulo

56o

Bar do Luiz Nozoie

São Paulo

56o

Cia do Chopp

Recife

56o

Continental

Curitiba

56o

Okinaki

Belo Horizonte

56o

Pirambeira Bar

Salvador

56o

Riviera Bar

São Paulo

62o

Barouche

São Paulo

62o

Elevado Bar

São Paulo

62o

Fifty Fifty

São Paulo

62o

Florestal

Belo Horizonte

62o

The Door Bar

São Paulo

62o

La Boca

Curitiba

62o

Nit Bar de Tapas

São Paulo

62o

Pina Drinques

São Paulo

70o

Botica

Rio de Janeiro

70o

Canto Bar de Parrilla

Curitiba

70o

Dom Bar

Curitiba

70o

Galeto Sat’s

Rio de Janeiro

70o

Quartinho

Rio de Janeiro

70o

Recanto Paraibano

Recife

70o

Tijolada

Rio de Janeiro

70o

Velho Espanha

Salvador

70o

Xerelete

Búzios (RJ)

79o

Balcão 201

Rio de Janeiro

79o

Bar Urca

Rio de Janeiro

79o

Bar do Cofre

São Paulo

79o

Caracol

São Paulo

79o

Casa de Francisca

São Paulo

79o

Cozinha Tupis

Belo Horizonte

79o

Cineclube Cortina

São Paulo

79o

Fel

São Paulo

79o

Skye (Hotel Unique)

São Paulo

88o

Glouton 

Belo Horizonte

89o

Barito Bar

Brasília

90o

Casa Vivá

Porto Alegre

91o

Gards

Curitiba

92o

Atlântico

Paraty (RJ)

93o

La Casita

Londrina (PR)

94o

Zimbro Cocktails & Co.

Goiânia

95o

Olivos 657

Porto Alegre

96o

Puro Oyster Bar

Florianópolis

97o

Veloso Bar

São Paulo

98o

Zeh Cozinha

Natal

99o

Moleska Gastrobar

Fortaleza

100o

Muamba Bar

Belém

Júri: Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), Ana Mosquera (Prazeres da Mesa), André Bezerra (Duo Gourmet), André Mendes (revista Adega), André Sollitto (Veja), Bruno Calixto (Jornalista), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Cecília Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (Estado de Minas), Charles Pirou (Expert), Daniela Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Gabrielli Menezes (Nossa UOL), Giba Amendola (O Estado de S. Paulo), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Vitoria (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Isadora Bello Fornari (Prazeres da Mesa), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (Sabores da Cidade), Junior Ferraro (Azul), Júlia Storch (EXAME), Juliana Simon (UOL), Laura Miranda (@lauraomiranda), Lorena Cardoso (Diário do Nordeste), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Penante (@boracuritiba), Luiza Fecarotta (CBN), Marcelo Katsuki (Folha de S.Paulo), Marina Marques (revista Claudia), Maurício Maia (O Estado de S. Paulo), Michel Berndt (@mix_o_logic), Miguel Icassatti (Gula), Mohamad Hindi (chef e influencer), Otavio Furtado (Veja RJ e @maiorviagem), Renata Araújo (You Must Go), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Saulo Yassuda (Veja SP), Sergio Crusco (jornalista), Tereza Carvalho (@proveieaprovei), Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia) e Vanessa Lins (Folha de Pernambuco).

