Os melhores bares do Brasil com opção de coquetéis zero álcool, segundo ranking EXAME Casual 2025

Casual EXAME selecionou os representantes que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2025

Riviera Bar: localizado na emblemática esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação (Riviera/Divulgação)

Riviera Bar: localizado na emblemática esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação (Riviera/Divulgação)

Júlia Storch e Paula Calçade

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11h04.

Curioso para saber quais são os melhores bares do Brasil com opção de coquetéis zero álcool? Para resolver essa questão, Casual EXAME selecionou os representantes que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2025. Confira.

Tan Tan | São Paulo

1 º lugar 21 votos

Não são mais os noodles que carregam a fama do Tan Tan, em São Paulo, ainda que a massa­ asiática apareça timidamente no menu da casa. Pelo terceiro ano, o estabelecimento de Thiago Bañares conquista o topo do pódio deste ranking. No ano passado, a coleção de prêmios cresceu com a entrada no ranking mundial dos 50 Melhores Bares, da lista 50 Best, com a 31a colocação — sendo o único brasileiro na lista.

“Nunca foi um plano trabalhar e me envolver com coquetelaria no nível em que está hoje, mas é uma coisa de que eu sempre gostei. Desde quando eu era cozinheiro, sempre fui muito envolvido, sempre estudei muito e sempre me interessei pelo mundo dos bares”, diz Bañares.

No ano em que a casa comemora dez anos de existência, a carta de drinques batizada “Pour-Hibition” reflete sobre a relação das pessoas com o álcool em três pontos. O primeiro se chama “Pré-proibição”, quando o consumo de álcool era social e parte da cultura popular. Para este momento, a casa sugere coquetéis inspirados na sociedade americana antes de 1920, considerada a época dourada da coquetelaria, como o drinque Elegance (70 reais), inspirado no clássico Bijou, feito com shissô, cachaça branca, Porto Guava da Cia dos Fermentados, vermute tinto e licor de ervas Abadia. A fase “Proibição”, inspirada na época da repressão nos Estados Unidos que impulsionou a criatividade em bares clandestinos, o head bartender do grupo, Caio Carvalhaes, apresenta drinques que remetem aos anos de 1920 a 1933. A terceira parte da carta apresenta o momento “Pós-proibição”, que resgatou receitas clássicas, exaltou a liberdade criativa, como o coquetel Sinner (45 ­reais), que combina milho e rum zero produzido na casa. 

Um terço do cardápio possui receitas com zero teor de álcool. “Decidimos não subcategorizá-los para mostrar que é possível integrar todo o universo da coquetelaria, apresentando as criações com consistência e profundidade”, explica Bañares. Os lámens continuam­ no menu, ao lado de pratos como o Yardbird Katsu Sando (65 reais), um hambúrguer de porco empanado com molho chuno no shokupan, e Spring Rolls-Royce (77 reais), uma versão sofisticada de harumaki, servido frio com tartar de atum, gergelim e maionese.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 153, Pinheiros, São Paulo. De terça-feira a domingo, das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Fechado no último domingo do mês

The Liquor Store | São Paulo

2 º lugar 13 votos

Drinque do The Liquor Store: os coquetéis são a estrela da segunda casa do Tan Tan, que tem apenas 25 lugares (The Liquor Store/Divulgação)

A dedicação de Thiago Bañares e Caio Carvalhaes aparece mais uma vez na lista, com o The Liquor Store seguindo os passos do irmão mais velho, Tan Tan. O bar com apenas 25 lugares está localizado acima do restaurante japonês Goya Zushi, nos Jardins, em São Paulo. Por lá, o balcão com poucas poltronas de veludo vermelho recebe os clientes que desejam se debruçar sobre o tema da coquetelaria, visto que o foco da casa é voltado especificamente para os drinques. 

A carta, dividida em Spirit Forward, Bitters, Sours e Light (“categorias mais ligadas ao estilo e às estruturas do que a sabores”, como explica Carvalhaes), conta com 12 novos coquetéis autorais, como o Flower Power (62 reais), um clarificado de hibisco, Bourbon Bulleit, cachaça Princesa Isabel Bom de Bico, Lillet branco e mate, que combina notas florais, tostadas, doces e secas, e o Maria Bonita (65 reais), que traz as bases do brasileiro Maria Mole com um mix de cachaça, brandy de Jerez, vermute branco, coco e avelã, servido a -14 ºC. “A temperatura faz toda a diferença”, diz o head bartender. Uma seleção de tira-gostos inclui porção de azeitonas (19 reais), prato de queijos (45 reais) e montadito de damasco, anchova e tapenade (35 reais). Às quartas-feiras, saem das coqueteleiras uma carta especial de martinis, que podem ser acompanhados por ostras frescas de Santa Catarina. 

Serviço: Alameda Franca, 1.151, 1º andar (em cima do restaurante Goya), Jardim Paulista, São Paulo. De terça-feira a sábado. 1º turno, das 19h às 21h30; 2º turno, das 21h45 à 0h15

Exímia | São Paulo

3 º lugar 12 votos

Coquetel do Exímia: pesquisa de antropologia e história de drinques clássicos como base (Exímia/Divulgação)

A cultura brasileira é o ponto de partida das criações do Exímia, bar inaugurado há pouco mais de um ano e a poucos metros da Avenida Faria Lima, na capital paulista. As assinaturas das cartas de bebida e de comida são de Márcio Silva e Manu Buffara, respectivamente. 

Para desenvolver a carta de coquetéis, Silva teve como base pesquisas de antropologia e história dos coquetéis vintages e clássicos que, com ingredientes naturais e nativos do Brasil, se transformaram em criações contemporâneas. Entre as sugestões estão Eróica (53 reais), feito com Hibiki Suntory Whisky, Haku vodca, vinho riesling Eroica, uvaia, damasco, manga, camomila e água de coco; Ameríndio (49 reais), com rum com masala brasileiro, Whiskey Maker’s Mark, amburana, limão, gengibre, demerara e mix de bitters; e o Kakau (51 reais), que combina bourbon Whiskey Maker’s Mark, Roku Gin, Campari, mix de vermutes, rooibos, bitters, chocolate 70% e laranja. 

Os pratos criados por Buffara, eleita melhor chef da América Latina pelo The World’s 50 Best em 2022, trazem referências de seu restaurante, Manu, em Curitiba. No cardápio, pratos como o suculento tutano (72 reais), assado na brasa e servido no osso cortado longitudinalmente e coberto com carne bovina batida na faca, vinagrete de mostarda fermentada, alcaparra frita e tortillas, e a rabada, cozida lentamente e servida entre pão folha com demi glace, picles de maxixe e coalhada da casa. Nas próprias palavras de Manu, a maior influência para o desenvolvimento das receitas foi o estilo de coquetelaria de Márcio — a parceria vem desde 2012.

Serviço: Rua Dr. Mário Ferraz, 507, Itaim Bibi, São Paulo. De terça-feira a sábado, das 18h à 1h

44º Dōmo | São Paulo

Os bares de audição estão cada vez mais presentes em São Paulo com seus sistemas de som de alta fidelidade. Um dos bons exemplos na cidade é o Dōmo, inaugurado em 2023 e com mais de 400 LPs à disposição dos DJs. Os pratos e coquetéis figuram entre os bons acompanhamentos à música. À frente da cozinha está a chef Gabriela Rodrigues, que faz um passeio por sabores e referências do Sudeste Asiático. Em porções para compartilhar, Rodrigues apresenta receitas como o yakitori de coração de pato e mexilhões com purê amanteigado de couve-flor (R$ 49); o dumpling de camarão e porco, servido com caldo perfumado de capim-limão e óleo de coentro (R$ 60); e a picante trouxinha de kenip (folha de gergelim) com cogumelos eryngui ou bananinha (corte de contrafilé) na brasa (R$ 49). Já o bar capitaneado pelo bartender Rodolfo Carvalho possui coquetéis autorais como o Chill (R$ 48), que combina bourbon Maker's Mark, moonshine defumado, maracujá, suco de limão e angostura e o Lemongrass Gimlet (R$ 45), feito com gim Roku e cordial de folha de limão kaffir com capim limão, que conta com versão sem álcool (R$ 38).

A casa possui serviço dividido em dois turnos: das 19h às 21h15 e das 21h30 à 0h, com encerramento da cozinha às 23h (às terças e quartas) e às 23h30 (de quinta à sábado) e do bar, às 23h30. Não é preciso pagar para entrar no Dōmo, mas é sugerida uma contribuição de R$ 20 para os seletores musicais da noite.

Serviço: Rua Major Sertório, 452, Vila Buarque, São Paulo. De terça-feira a sábado das 19h à 0h. Aberto para almoço apenas um domingo por mês (confira a programação no Instagram @domobarsp)

44º Rabo di Galo (Rosewood) | São Paulo

Ao entrar no Le Jardin, o café do Rosewood São Paulo, no lado esquerdo, encontram-se portas de madeira que transportam para outra atmosfera: um bar estilo speakeasy, inspirado nos clubes de jazz clássicos dos anos 1930. O Rabo di Galo é uma homenagem ao drinque homônimo. Na casa, o coquetel é feito com cachaça Pindorama, vermute tinto, Cynar e bitter de cacau. Entre as receitas autorais que homenageiam os biomas brasileiros destacam-se o refrescante e frutado Cidade Roxa, com Zacapa 23, jabuticaba, limão e baunilha; e O Amado, que leva cachaça envelhecida 1922, soda de maracujá e especiarias, limão e espuma de baunilha e cumaru. O bar também conta com opções sem álcool, como o aromático e frutado Periferia, com chá de rooibos, açaí, limão e clara de ovo.

Serviço: Rua Itapeva, 435, Bela Vista, São Paulo. Dentro do Hotel Rosewood. De segunda-feira a sábado das 19h às 2h. Domingo das 18h à 0h. Não aceita reservas

56º Riviera Bar | São Paulo

O Riviera Bar, localizado na emblemática esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, acaba de completar 76 anos de existência, consolidando-se como um ícone da cultura e da vida noturna de São Paulo. Além da atmosfera histórica e do clássico balcão vermelho que marcou gerações, os coquetéis se renovam, com destaque para A Banda, com JW Black Label, mel com gengibre e um toque cítrico — finalizado com CO₂, que confere uma textura efervescente e refrescante.

Serviço: Avenida Paulista, 2.584, Bela Vista, São Paulo. Funcionamento diário, 24 horas. Tel. (11) 94746-1951

Os 100 bares eleitos

Os finalistas apontados pelo júri da Casual EXAME se dividem entre 17 cidades pelo país

1o

Tan Tan

São Paulo

2o

The Liquor Store

São Paulo

3o

Exímia

São Paulo

4o

Santana Bar

São Paulo

5o

Caledonia Whisky & Co.

São Paulo

5o

Megiro

Salvador

7o

MiniBar Gem

Salvador

7o

Nosso

Rio de Janeiro

9o

Picco

São Paulo

9o

Pirex

Belo Horizonte

11o

Bar dos Arcos

São Paulo

11o

Elena Horto

Rio de Janeiro

11o

Plou Vinhos

São Paulo

14o

Capincho

Porto Alegre

14o

Purgatório

Salvador

14o

The Punch Bar

São Paulo

14o

Astor

São Paulo

18o

Bar da Dona Onça

São Paulo

18o

Boca de Ouro

São Paulo

18o

Guarita

São Paulo

18o

Jurubeba

Rio de Janeiro

18o

Moela

São Paulo

18o

Surubar

Rio de Janeiro

24o

Koya88

São Paulo

24o

Lágrima

São Paulo

24o

Liz Cocktails & Co

Rio de Janeiro

24o

Sede 261

São Paulo

28o

Bar do Luis Fernandes

São Paulo

28o

Cachaçaria Lamparina

Belo Horizonte

28o

Chanchada

Rio de Janeiro

28o

Hideout Speakeasy

Santos (SP)

28o

Shiro

São Paulo

28o

Timbuca

Belo Horizonte

34o

Balcão

São Paulo

34o

Baretto (Hotel Fasano)

São Paulo

34o

Ginger

Curitiba

34o

Regô

São Paulo

34o

Seen (Tivoli Mofarrej Hotel)

São Paulo

39o

Cabernet Butiquim

Belo Horizonte

39o

Cascasse il Mondo

São Paulo

39o

Juramento 202

Belo Horizonte

39o

Mercadinho Bicalho

Belo Horizonte

39o

Trinca Bar

São Paulo

44o

Atlântico 212

São Paulo

44o

Domo

São Paulo

44o

Rabo di Galo (Hotel Rosewood)

São Paulo

44o

SubAstor

São Paulo

44o

Vian

Rio de Janeiro

49o

A Porca Voadora

Belo Horizonte

49o

Arp Bar

Rio de Janeiro

49o

Bar da Lôra

Belo Horizonte

49o

Boteco de Manu

São Paulo

49o

Giz Cozinha Boêmia

Fortaleza

49o

Mykola Lab Bar

Curitiba

49o

Ping Yang Thai Bar & Food

São Paulo

56o

Bar do Luiz Nozoie

São Paulo

56o

Cia do Chopp

Recife

56o

Continental

Curitiba

56o

Okinaki

Belo Horizonte

56o

Pirambeira Bar

Salvador

56o

Riviera Bar

São Paulo

62o

Barouche

São Paulo

62o

Elevado Bar

São Paulo

62o

Fifty Fifty

São Paulo

62o

Florestal

Belo Horizonte

62o

The Door Bar

São Paulo

62o

La Boca

Curitiba

62o

Nit Bar de Tapas

São Paulo

62o

Pina Drinques

São Paulo

70o

Botica

Rio de Janeiro

70o

Canto Bar de Parrilla

Curitiba

70o

Dom Bar

Curitiba

70o

Galeto Sat’s

Rio de Janeiro

70o

Quartinho

Rio de Janeiro

70o

Recanto Paraibano

Recife

70o

Tijolada

Rio de Janeiro

70o

Velho Espanha

Salvador

70o

Xerelete

Búzios (RJ)

79o

Balcão 201

Rio de Janeiro

79o

Bar Urca

Rio de Janeiro

79o

Bar do Cofre

São Paulo

79o

Caracol

São Paulo

79o

Casa de Francisca

São Paulo

79o

Cozinha Tupis

Belo Horizonte

79o

Cineclube Cortina

São Paulo

79o

Fel

São Paulo

79o

Skye (Hotel Unique)

São Paulo

88o

Glouton 

Belo Horizonte

89o

Barito Bar

Brasília

90o

Casa Vivá

Porto Alegre

91o

Gards

Curitiba

92o

Atlântico

Paraty (RJ)

93o

La Casita

Londrina (PR)

94o

Zimbro Cocktails & Co.

Goiânia

95o

Olivos 657

Porto Alegre

96o

Puro Oyster Bar

Florianópolis

97o

Veloso Bar

São Paulo

98o

Zeh Cozinha

Natal

99o

Moleska Gastrobar

Fortaleza

100o

Muamba Bar

Belém

Júri: Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), Ana Mosquera (Prazeres da Mesa), André Bezerra (Duo Gourmet), André Mendes (revista Adega), André Sollitto (Veja), Bruno Calixto (Jornalista), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Cecília Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (Estado de Minas), Charles Pirou (Expert), Daniela Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Gabrielli Menezes (Nossa UOL), Giba Amendola (O Estado de S. Paulo), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Vitoria (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Isadora Bello Fornari (Prazeres da Mesa), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (Sabores da Cidade), Junior Ferraro (Azul), Júlia Storch (EXAME), Juliana Simon (UOL), Laura Miranda (@lauraomiranda), Lorena Cardoso (Diário do Nordeste), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Penante (@boracuritiba), Luiza Fecarotta (CBN), Marcelo Katsuki (Folha de S.Paulo), Marina Marques (revista Claudia), Maurício Maia (O Estado de S. Paulo), Michel Berndt (@mix_o_logic), Miguel Icassatti (Gula), Mohamad Hindi (chef e influencer), Otavio Furtado (Veja RJ e @maiorviagem), Renata Araújo (You Must Go), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Saulo Yassuda (Veja SP), Sergio Crusco (jornalista), Tereza Carvalho (@proveieaprovei) e Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia), Vanessa Lins (Folha de Pernambuco).

 

