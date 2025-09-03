Os melhores bares do Brasil com opção de coquetéis zero álcool, segundo ranking EXAME Casual 2025

Curioso para saber quais são os melhores bares do Brasil com opção de coquetéis zero álcool? Para resolver essa questão, Casual EXAME selecionou os representantes que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2025. Confira.

Tan Tan | São Paulo

1 º lugar ▸ 21 votos

Não são mais os noodles que carregam a fama do Tan Tan, em São Paulo, ainda que a massa­ asiática apareça timidamente no menu da casa. Pelo terceiro ano, o estabelecimento de Thiago Bañares conquista o topo do pódio deste ranking. No ano passado, a coleção de prêmios cresceu com a entrada no ranking mundial dos 50 Melhores Bares, da lista 50 Best, com a 31a colocação — sendo o único brasileiro na lista.

“Nunca foi um plano trabalhar e me envolver com coquetelaria no nível em que está hoje, mas é uma coisa de que eu sempre gostei. Desde quando eu era cozinheiro, sempre fui muito envolvido, sempre estudei muito e sempre me interessei pelo mundo dos bares”, diz Bañares.

No ano em que a casa comemora dez anos de existência, a carta de drinques batizada “Pour-Hibition” reflete sobre a relação das pessoas com o álcool em três pontos. O primeiro se chama “Pré-proibição”, quando o consumo de álcool era social e parte da cultura popular. Para este momento, a casa sugere coquetéis inspirados na sociedade americana antes de 1920, considerada a época dourada da coquetelaria, como o drinque Elegance (70 reais), inspirado no clássico Bijou, feito com shissô, cachaça branca, Porto Guava da Cia dos Fermentados, vermute tinto e licor de ervas Abadia. A fase “Proibição”, inspirada na época da repressão nos Estados Unidos que impulsionou a criatividade em bares clandestinos, o head bartender do grupo, Caio Carvalhaes, apresenta drinques que remetem aos anos de 1920 a 1933. A terceira parte da carta apresenta o momento “Pós-proibição”, que resgatou receitas clássicas, exaltou a liberdade criativa, como o coquetel Sinner (45 ­reais), que combina milho e rum zero produzido na casa.

Um terço do cardápio possui receitas com zero teor de álcool. “Decidimos não subcategorizá-los para mostrar que é possível integrar todo o universo da coquetelaria, apresentando as criações com consistência e profundidade”, explica Bañares. Os lámens continuam­ no menu, ao lado de pratos como o Yardbird Katsu Sando (65 reais), um hambúrguer de porco empanado com molho chuno no shokupan, e Spring Rolls-Royce (77 reais), uma versão sofisticada de harumaki, servido frio com tartar de atum, gergelim e maionese.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 153, Pinheiros, São Paulo. De terça-feira a domingo, das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Fechado no último domingo do mês

The Liquor Store | São Paulo

2 º lugar ▸ 13 votos

Drinque do The Liquor Store: os coquetéis são a estrela da segunda casa do Tan Tan, que tem apenas 25 lugares (The Liquor Store/Divulgação)

A dedicação de Thiago Bañares e Caio Carvalhaes aparece mais uma vez na lista, com o The Liquor Store seguindo os passos do irmão mais velho, Tan Tan. O bar com apenas 25 lugares está localizado acima do restaurante japonês Goya Zushi, nos Jardins, em São Paulo. Por lá, o balcão com poucas poltronas de veludo vermelho recebe os clientes que desejam se debruçar sobre o tema da coquetelaria, visto que o foco da casa é voltado especificamente para os drinques.

A carta, dividida em Spirit Forward, Bitters, Sours e Light (“categorias mais ligadas ao estilo e às estruturas do que a sabores”, como explica Carvalhaes), conta com 12 novos coquetéis autorais, como o Flower Power (62 reais), um clarificado de hibisco, Bourbon Bulleit, cachaça Princesa Isabel Bom de Bico, Lillet branco e mate, que combina notas florais, tostadas, doces e secas, e o Maria Bonita (65 reais), que traz as bases do brasileiro Maria Mole com um mix de cachaça, brandy de Jerez, vermute branco, coco e avelã, servido a -14 ºC. “A temperatura faz toda a diferença”, diz o head bartender. Uma seleção de tira-gostos inclui porção de azeitonas (19 reais), prato de queijos (45 reais) e montadito de damasco, anchova e tapenade (35 reais). Às quartas-feiras, saem das coqueteleiras uma carta especial de martinis, que podem ser acompanhados por ostras frescas de Santa Catarina.

Serviço: Alameda Franca, 1.151, 1º andar (em cima do restaurante Goya), Jardim Paulista, São Paulo. De terça-feira a sábado. 1º turno, das 19h às 21h30; 2º turno, das 21h45 à 0h15

Exímia | São Paulo

3 º lugar ▸ 12 votos

Coquetel do Exímia: pesquisa de antropologia e história de drinques clássicos como base (Exímia/Divulgação)

A cultura brasileira é o ponto de partida das criações do Exímia, bar inaugurado há pouco mais de um ano e a poucos metros da Avenida Faria Lima, na capital paulista. As assinaturas das cartas de bebida e de comida são de Márcio Silva e Manu Buffara, respectivamente.

Para desenvolver a carta de coquetéis, Silva teve como base pesquisas de antropologia e história dos coquetéis vintages e clássicos que, com ingredientes naturais e nativos do Brasil, se transformaram em criações contemporâneas. Entre as sugestões estão Eróica (53 reais), feito com Hibiki Suntory Whisky, Haku vodca, vinho riesling Eroica, uvaia, damasco, manga, camomila e água de coco; Ameríndio (49 reais), com rum com masala brasileiro, Whiskey Maker’s Mark, amburana, limão, gengibre, demerara e mix de bitters; e o Kakau (51 reais), que combina bourbon Whiskey Maker’s Mark, Roku Gin, Campari, mix de vermutes, rooibos, bitters, chocolate 70% e laranja.

Os pratos criados por Buffara, eleita melhor chef da América Latina pelo The World’s 50 Best em 2022, trazem referências de seu restaurante, Manu, em Curitiba. No cardápio, pratos como o suculento tutano (72 reais), assado na brasa e servido no osso cortado longitudinalmente e coberto com carne bovina batida na faca, vinagrete de mostarda fermentada, alcaparra frita e tortillas, e a rabada, cozida lentamente e servida entre pão folha com demi glace, picles de maxixe e coalhada da casa. Nas próprias palavras de Manu, a maior influência para o desenvolvimento das receitas foi o estilo de coquetelaria de Márcio — a parceria vem desde 2012.

Serviço: Rua Dr. Mário Ferraz, 507, Itaim Bibi, São Paulo. De terça-feira a sábado, das 18h à 1h

44º Dōmo | São Paulo

Os bares de audição estão cada vez mais presentes em São Paulo com seus sistemas de som de alta fidelidade. Um dos bons exemplos na cidade é o Dōmo, inaugurado em 2023 e com mais de 400 LPs à disposição dos DJs. Os pratos e coquetéis figuram entre os bons acompanhamentos à música. À frente da cozinha está a chef Gabriela Rodrigues, que faz um passeio por sabores e referências do Sudeste Asiático. Em porções para compartilhar, Rodrigues apresenta receitas como o yakitori de coração de pato e mexilhões com purê amanteigado de couve-flor (R$ 49); o dumpling de camarão e porco, servido com caldo perfumado de capim-limão e óleo de coentro (R$ 60); e a picante trouxinha de kenip (folha de gergelim) com cogumelos eryngui ou bananinha (corte de contrafilé) na brasa (R$ 49). Já o bar capitaneado pelo bartender Rodolfo Carvalho possui coquetéis autorais como o Chill (R$ 48), que combina bourbon Maker's Mark, moonshine defumado, maracujá, suco de limão e angostura e o Lemongrass Gimlet (R$ 45), feito com gim Roku e cordial de folha de limão kaffir com capim limão, que conta com versão sem álcool (R$ 38).

A casa possui serviço dividido em dois turnos: das 19h às 21h15 e das 21h30 à 0h, com encerramento da cozinha às 23h (às terças e quartas) e às 23h30 (de quinta à sábado) e do bar, às 23h30. Não é preciso pagar para entrar no Dōmo, mas é sugerida uma contribuição de R$ 20 para os seletores musicais da noite.

Serviço: Rua Major Sertório, 452, Vila Buarque, São Paulo. De terça-feira a sábado das 19h à 0h. Aberto para almoço apenas um domingo por mês (confira a programação no Instagram @domobarsp)

44º Rabo di Galo (Rosewood) | São Paulo

Ao entrar no Le Jardin, o café do Rosewood São Paulo, no lado esquerdo, encontram-se portas de madeira que transportam para outra atmosfera: um bar estilo speakeasy, inspirado nos clubes de jazz clássicos dos anos 1930. O Rabo di Galo é uma homenagem ao drinque homônimo. Na casa, o coquetel é feito com cachaça Pindorama, vermute tinto, Cynar e bitter de cacau. Entre as receitas autorais que homenageiam os biomas brasileiros destacam-se o refrescante e frutado Cidade Roxa, com Zacapa 23, jabuticaba, limão e baunilha; e O Amado, que leva cachaça envelhecida 1922, soda de maracujá e especiarias, limão e espuma de baunilha e cumaru. O bar também conta com opções sem álcool, como o aromático e frutado Periferia, com chá de rooibos, açaí, limão e clara de ovo.

Serviço: Rua Itapeva, 435, Bela Vista, São Paulo. Dentro do Hotel Rosewood. De segunda-feira a sábado das 19h às 2h. Domingo das 18h à 0h. Não aceita reservas

56º Riviera Bar | São Paulo

O Riviera Bar, localizado na emblemática esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, acaba de completar 76 anos de existência, consolidando-se como um ícone da cultura e da vida noturna de São Paulo. Além da atmosfera histórica e do clássico balcão vermelho que marcou gerações, os coquetéis se renovam, com destaque para A Banda, com JW Black Label, mel com gengibre e um toque cítrico — finalizado com CO₂, que confere uma textura efervescente e refrescante.

Serviço: Avenida Paulista, 2.584, Bela Vista, São Paulo. Funcionamento diário, 24 horas. Tel. (11) 94746-1951

Os 100 bares eleitos

Os finalistas apontados pelo júri da Casual EXAME se dividem entre 17 cidades pelo país

1o Tan Tan São Paulo 2o The Liquor Store São Paulo 3o Exímia São Paulo 4o Santana Bar São Paulo 5o Caledonia Whisky & Co. São Paulo 5o Megiro Salvador 7o MiniBar Gem Salvador 7o Nosso Rio de Janeiro 9o Picco São Paulo 9o Pirex Belo Horizonte 11o Bar dos Arcos São Paulo 11o Elena Horto Rio de Janeiro 11o Plou Vinhos São Paulo 14o Capincho Porto Alegre 14o Purgatório Salvador 14o The Punch Bar São Paulo 14o Astor São Paulo 18o Bar da Dona Onça São Paulo 18o Boca de Ouro São Paulo 18o Guarita São Paulo 18o Jurubeba Rio de Janeiro 18o Moela São Paulo 18o Surubar Rio de Janeiro 24o Koya88 São Paulo 24o Lágrima São Paulo 24o Liz Cocktails & Co Rio de Janeiro 24o Sede 261 São Paulo 28o Bar do Luis Fernandes São Paulo 28o Cachaçaria Lamparina Belo Horizonte 28o Chanchada Rio de Janeiro 28o Hideout Speakeasy Santos (SP) 28o Shiro São Paulo 28o Timbuca Belo Horizonte 34o Balcão São Paulo 34o Baretto (Hotel Fasano) São Paulo 34o Ginger Curitiba 34o Regô São Paulo 34o Seen (Tivoli Mofarrej Hotel) São Paulo 39o Cabernet Butiquim Belo Horizonte 39o Cascasse il Mondo São Paulo 39o Juramento 202 Belo Horizonte 39o Mercadinho Bicalho Belo Horizonte 39o Trinca Bar São Paulo 44o Atlântico 212 São Paulo 44o Domo São Paulo 44o Rabo di Galo (Hotel Rosewood) São Paulo 44o SubAstor São Paulo 44o Vian Rio de Janeiro 49o A Porca Voadora Belo Horizonte 49o Arp Bar Rio de Janeiro 49o Bar da Lôra Belo Horizonte 49o Boteco de Manu São Paulo 49o Giz Cozinha Boêmia Fortaleza 49o Mykola Lab Bar Curitiba 49o Ping Yang Thai Bar & Food São Paulo 56o Bar do Luiz Nozoie São Paulo 56o Cia do Chopp Recife 56o Continental Curitiba 56o Okinaki Belo Horizonte 56o Pirambeira Bar Salvador 56o Riviera Bar São Paulo 62o Barouche São Paulo 62o Elevado Bar São Paulo 62o Fifty Fifty São Paulo 62o Florestal Belo Horizonte 62o The Door Bar São Paulo 62o La Boca Curitiba 62o Nit Bar de Tapas São Paulo 62o Pina Drinques São Paulo 70o Botica Rio de Janeiro 70o Canto Bar de Parrilla Curitiba 70o Dom Bar Curitiba 70o Galeto Sat’s Rio de Janeiro 70o Quartinho Rio de Janeiro 70o Recanto Paraibano Recife 70o Tijolada Rio de Janeiro 70o Velho Espanha Salvador 70o Xerelete Búzios (RJ) 79o Balcão 201 Rio de Janeiro 79o Bar Urca Rio de Janeiro 79o Bar do Cofre São Paulo 79o Caracol São Paulo 79o Casa de Francisca São Paulo 79o Cozinha Tupis Belo Horizonte 79o Cineclube Cortina São Paulo 79o Fel São Paulo 79o Skye (Hotel Unique) São Paulo 88o Glouton Belo Horizonte 89o Barito Bar Brasília 90o Casa Vivá Porto Alegre 91o Gards Curitiba 92o Atlântico Paraty (RJ) 93o La Casita Londrina (PR) 94o Zimbro Cocktails & Co. Goiânia 95o Olivos 657 Porto Alegre 96o Puro Oyster Bar Florianópolis 97o Veloso Bar São Paulo 98o Zeh Cozinha Natal 99o Moleska Gastrobar Fortaleza 100o Muamba Bar Belém

