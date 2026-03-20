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Os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre os destaques do mês estão o filme de 'Peaky Blinders' e o final de 'Primal'

Filmes e séries: 6 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação)

Filmes e séries: 6 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 20 de março de 2026 às 07h02.

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O final de semana já está chegando e o streaming está recheado de novos filmes e séries. Dessa vez, a curadoria da Casual EXAME traz desde o aguardado retorno de ícones do crime organizado até produções nacionais intensas inspiradas em fatos reais.

Na Netflix, o grande destaque é o retorno de Cillian Murphy ao papel de Tommy Shelby no filme épico que dá continuidade à saga dos Peaky Blinders. Já no cenário nacional, a série Emergência Radioativa reconta um dos momentos mais críticos da história recente do Brasil.

Na HBO Max, todos os episódios da animação adulta Primal já estão disponíveis.

Separamos abaixo os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana. Confira:

Peaky Blinders: O Homem Imortal (Netflix)

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Birmingham, 1940. Em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby volta do exílio voluntário para seu acerto de contas mais violento até agora. Com o futuro da família e do país em jogo, ele precisa encarar os próprios demônios e decidir se vai confrontar seu legado ou destruir tudo. Por ordem dos Peaky Blinders… O vencedor do Oscar® Cillian Murphy volta ao icônico papel de Tommy Shelby neste filme épico com direção de Tom Harper e roteiro de Steven Knight.

Emergência Radioativa (Netflix)

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Inspirada em eventos reais, esta série acompanha físicos e médicos em uma corrida contra o tempo para conter um desastre radiológico e salvar milhares de vidas.

Mulheres Imperfeitas (Apple TV)

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Baseada no romance "Imperfect Women", de Araminta Hall, a produção examina um crime que abala uma amizade de décadas entre três mulheres. O suspense psicológico não convencional explora a culpa e a retribuição, o amor, a traição e as concessões que fazemos e que alteram nossas vidas para sempre. À medida que a investigação acontece, também se revela a verdade sobre como até mesmo os relacionamentos mais íntimos podem não ser o que parecem. Com Elizabeth Moss e Kerry Washington.

Deadloch — Temporada 2 (Prime Video)

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Uma comédia noir feminista ambientada em um cenário bucólico, com um número crescente de mortes.

Primal — Temporada 3 (HBO MAX)

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A terceira temporada de Primal, de Genndy Tartarovsky, começa com uma reviravolta chocante que ressuscita Spear em uma nova forma — desprovido de memória e humanidade — e o obriga a vagar por um mundo brutal e indomado como uma sombra de seu antigo eu. Enquanto Spear enfrenta paisagens selvagens e inimigos mortais, ecos distantes de seu passado começam a despertar, conduzindo-o a um reencontro emocional e explosivo que colocará à prova os limites da sobrevivência.

Em Jackson Heights (Mubi)

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Se o Antigo Testamento define a Torre de Babel como a receita para o desastre, Jackson Heights, de alguma forma, funciona. Em seu novo longa, o mestre Frederick Wiseman explora a cultura, a política e o dia a dia da região do Queens, conhecida por ter a maior concentração de etnias diferentes do mundo. Através da câmera-mosca do diretor, visitamos centros comunitários, reuniões LGBT, uma escola madrassa, um açougue halal e salões de dança. No bairro das 167 línguas, um conflito entre laços tradicionais e valores americanos precisa ser superado diariamente.

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