Os bons drinques da década. Confira 5 bebidas da moda que mataram a sede

Ontem (19), relembramos as comidas que foram tendência na década. Hoje, vamos relembrar as bebidas. Servidos em copos específicos, as cervejas artesanais viraram um sucesso nesta década. Assim como o gim tônica, em largas taças. Para o bem-estar, a kombuchá faz sucesso com sua fermentação. Já o suco verde tem seus amigos e inimigos desde 2014.

GIM TÔNICA

A vodka ainda reina, ainda mais em festas (quando era possível), misturadas com energético, ou na versão russa da caipirinha. Porém, outro destilado surgiu como um suspiro, o gim. O destilado de cereais com infusão de zimbro e especiarias, também tem versões com infusões de cítricos e com ervas, por exemplo. Em dezembro de 2019, a bebida atingiu o ápice na pesquisa do Google. O gim tônica, porém, começou a fazer sucesso bem antes, ainda em dezembro de 2017, atingiu100% de buscas no Google. O drinque, assim como o negroni fazem sucesso em bares brasileiros e mundo a fora, aqui no país, diversas destilarias produzem a bebida, uma delas é a São Paulo Urban Distillery.

KOMBUCHÁ

Esta bebida é um chá, mas não é apenas um chá. Precisa ser fermentada, por pelo menos 15 dias. Entusiastas da kombuchá, dividem seus scobys (bactéria que faz a fermentação) em grupos de interessados no Facebook. Com propriedades probióticas, a bebida feita com a folha de chá (verde), tem origem na China, há mais de 200 a.C. Porém, demorou 2.217 anos para a kombuchá fazer sucesso no Brasil, onde começou a ser produzido em escala industrial. Aqui, ela é feita com diversos sabores, como abacaxi, gengibre e limão, por exemplo.

CERVEJA ARTESANAL

IPA, APA, stout e weiss. Se você já viu alguma dessas siglas e palavras, com certeza sabe que não é uma cerveja qualquer. O crescimento pelo termo “cerveja artesanal”, começou a crescer a partir de janeiro de 2015, e não parou mais. Assim como aberturas de cervejarias, e pessoas fazendo a bebida em casa. Com o lançamento da Skol Puro Malte, a pesquisa pelo termo “puro malte” foi de 25% para 100% em apenas 5 meses entre 2018 e 2019.

SHAKE CROSSFIT

Ao contrário dos shakes emagrecedores, que tiveram seu sucesso nos anos 80, os shakes dos crossfiteiros tem outra finalidade. Em suas shakeiras (garrafas de plástico com uma mola dentro que, ao chacoalhar, fazem a bebida), uma mistura de apenas dois ingredientes faz a bebida: água e whey protein. Com diversos sabores, que vão de cookies a morango, o pó de whey não é nada mais que a proteína do leite liofilizada. Devido ao alto teor proteico, é consumida logo após os treinos.

SUCO VERDE

Seu ápice nas pesquisas no Google foi em 2014, mas até hoje o suco detox reina em diversas casas de sucos e lanchonetes naturais. Em um liquidificador junte couve, água de coco, maçã, pepino e um pouco de polêmica. Algumas pessoas dizem que é um ótimo emagrecedor, outras, afirmam que liquidificar vegetais e frutas acabam com as propriedades destes.