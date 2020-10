Consolação ganha primeira destilaria de gim de São Paulo

Um casarão centenário localizado na rua Nestor Pestana, no bairro da Consolação, em São Paulo, abrirá na próxima quinta-feira, 22 de outubro, a primeira destilaria de gim da cidade. Além da possibilidade de poder espiar parte do processo de produção da bebida — e de levar uma ou mais garrafas fechadas para consumir em casa — os visitantes também poderão apreciar diversos drinks no local, que também funcionará como bar.

O empreendimento de 1,2 milhão de reais, chamado São Paulo Urban Distillery, foi projetado por 5 sócios de diferentes nacionalidades (brasileira, escocesa, inglesa, neozelandesa e francesa) que compartilham duas paixões: o gim, claro, e… os perfumes! Para contemplar ambos os gostos, as garrafas de gim produzidas no local lembram frascos de perfume, e podem até mesmo ser usadas como peça de decoração.

O coração da destilaria é um alambique de cobre que se destaca no ambiente e possibilita ao visitante uma experiência de imersão no universo de produção dos destilados.

O bar da casa é comandado pela bartender Hannah Jacomme, que criou coquetéis feitos com o gim Jardim Botânico, rótulo que é carro-chefe do novo empreendimento. A bebida é apresentada em uma garrafa semelhante a um vidro de perfume dos anos 20. O nome, não coincidentemente, refere-se à diversidade da botânica do Brasil.

O gim Jardim Botânico, classificado como premium, leva especiarias como o Pau Rosa, matéria prima brasileira conhecida internacionalmente por compor o perfume francês Chanel No5. Para lembrar a fauna brasileira, a tampa da garrafa traz estampada a figura do dorso de uma Arara Azul envolvida em hexágono —representação do marco zero da cidade de São Paulo. A garrafa de 750 ml sai por 170 reais.

Outro atrativo da casa é a decoração intimista. Além de estar dentro de uma construção histórica, a decoração da “destilaria-bar” é inspirada no estilo Art Déco dos anos 1930. Tons de verde dominam o ambiente, composto por sofás e banquetas almofadados e balcões e mesas de madeira. “Queríamos proporcionar aos paulistas a experiência de um gim de qualidade e padrões do Reino Unido. Ao mesmo tempo a ideia é possibilitar a visitação pública de um alambique de produção de craft gin premium na cidade”, diz Nick Johnston, sócio da São Paulo Urban Distillery.

O local será inaugurado na quinta-feira 22 e funcionará às quintas-feiras, sextas-feiras e sábados, das 18 às 22hrs. Para garantir o distanciamento social em tempos de pandemia, as visitas devem ser agendadas via WhatsApp.