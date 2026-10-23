Cine Marquise, na Avenida Paulista, terá meia-entrada para todos até 30 de outubro

O Cine Marquise, localizado no Conjunto Nacional (Avenida Paulista), terá meia-entrada para todos até o dia 30 de outubro, em qualquer sessão da grade.

A promoção celebra cinco anos do cinema sob a gestão do Grupo Tonks. Reaberto em outubro de 2021 no Conjunto Nacional, o complexo de cinema de rua tem se consolidado no cenário cultural paulistano por unir tradição e uma linha editorial plural.

"Completar cinco anos do Cine Marquise é reconhecer o trabalho que existe por trás de uma programação pensada para o público e para o mercado de cinema. Desde o início, nossa intenção foi oferecer uma experiência que combinasse qualidade técnica e uma seleção de filmes que não se limitasse a uma única categoria. Queremos que o público encontre diferentes motivos para ir ao cinema, descubra novos filmes e continue valorizando a experiência coletiva da sala de exibição", destaca Marcelo Lima, CEO do Grupo Tonks.

O que assistir no cinema em outubro?

A curadoria do espaço mistura produções independentes, cinema nacional, longas premiados em festivais internacionais e lançamentos comerciais de destaque. Para este mês comemorativo, a grade traz títulos como:

Rosebush Pruning

Sinopse: Sob o sol da Catalunha, quatro irmãos norte-americanos vivem com o pai cego em uma mansão, entregues ao isolamento, à fortuna herdada, às roupas de grife e a uma relação de dependência mútua. Quando Jack, o irmão mais velho e pilar da família, anuncia que vai morar com a namorada Martha, o frágil equilíbrio começa a ruir. Enquanto Ed investiga a verdade sobre a morte da mãe, antigos segredos e mentiras vêm à tona, desintegrando os laços familiares. Estreia mundial na Competição Oficial do Festival de Berlim 2026.

Minha Melhor Amiga

Sinopse: Júlia e Clara, duas jovens senhoras na casa dos 50 anos, resolvem sair da rotina juntas e conhecer a Europa. A decisão foi tomada após elas se despedirem das filhas, Manu e Isadora, que embarcaram para Portugal em um intercâmbio. Com o vazio e tristeza em seus corações, a saudade das filhas as faz idealizar as férias perfeitar com suas meninas, mas a realidade se torna bem diferente do esperado.

Verity

Sinopse: contratada para ser a escritora fantasma da renomada autora Verity Crawford, a tarefa de Lowen Ashleigh toma um rumo sombrio quando ela descobre notas autobiográficas arrepiantes. Diante de uma série de segredos de família mortais, Lowen luta para separar a ficção da realidade enquanto também confunde os limites com o marido de Verity.

Cara de Barro

Sinopse: um ator desfigurado se transforma em uma entidade mutante cujo corpo é feito inteiramente de argila.

Digger

Sinopse: o homem mais poderoso do mundo embarca em uma missão frenética para provar que é o salvador da humanidade.

Godzilla Minus One

Sinopse: o Japão mal se recuperou da Segunda Guerra Mundial quando um perigo gigantesco emerge na costa de Tóquio. Koichi, um desertor traumatizado por seu primeiro confronto com Godzilla, vê isso como uma oportunidade de redimir sua conduta durante a guerra.