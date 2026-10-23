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'Tudo Pode Ser Visto' documentário de Elizabeth Holmes, chega aos cinemas em novembro

Distribuído pela Sony Pictures no Brasil, longa dirigido por Nathan Fielder e Lance Oppenheim será o filme de encerramento da 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo

Elizabeth Holmes com o filho em cena de You Can See Everything, filmado nas semanas anteriores à prisão da fundadora da Theranos (A24/Divulgação)

Elizabeth Holmes com o filho em cena de You Can See Everything, filmado nas semanas anteriores à prisão da fundadora da Theranos (A24/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 12h13.

Última atualização em 23 de outubro de 2026 às 12h14.

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Um dos filmes mais aguardados da temporada, “Tudo Pode Ser Visto” (“You Can See Everything”), dirigido por Nathan Fielder e Lance Oppenheim, será o filme de encerramento da 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. A sessão acontece na quinta-feira, 29 de outubro, às 18h, no Teatro Cultura Artística. No Brasil, o lançamento comercial está marcado para o dia 26 de novembro nos cinemas.
O longa-metragem acompanha Elizabeth Holmes, fundadora da Theranos, empresa de tecnologia da saúde que prometia realizar centenas de exames a partir de uma única gota de sangue e se tornou protagonista de um dos maiores escândalos do Vale do Silício. Condenada por fraude, Holmes convida uma equipe de filmagem cética para registrar seus passos nos 34 dias que antecedem sua prisão.
Produzido pela A24, o documentário estreou nos cinemas norte-americanos e chamou atenção do público e da crítica, se tornando o filme mais bem avaliado da história do Letterboxd. Além da distribuição no Brasil, a Sony Pictures adquiriu os direitos do longa para outros países da América Latina.
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