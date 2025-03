Will Smith lança primeiro álbum em 20 anos — e inclui faixa sobre tapa no Oscar

Will Smith está de volta. Dessa vez, na música: o ator e rapper anunciou seu primeiro álbum em 20 anos, intitulado "Based on a True Story", que tem lançamento marcado para 28 de março.

O projeto marca um momento importante na carreira de Smith, especialmente após o incidente no Oscar de 2022, quando estapeou o comediante Chris Rock. "Tenho trabalhado nesse projeto por um tempo e estou louco para compartilhá-lo com vocês", compartilhou o artista em suas redes sociais.

O álbum trará uma série de colaborações, incluindo parcerias com Teyana Taylor, Jaden — filho do ator —, e seu parceiro de longa data, DJ Jazzy Jeff.

Smith já havia lançado alguns singles do projeto, como "Beautiful Scars", que traz referências ao infame tapa no Oscar. Na música, ele canta: “Eu odeio quando perco o controle, mas enfrento a música / ‘Oh, por que ele fez isso?’ Veja, sou apenas humano”. Outros lançamentos incluem "Tantrum" (com Joyner Lucas), "Work of Art" (com Jaden e Russ) e "You Can Make It", uma faixa com influências de gospel apresentada pela primeira vez no BET Awards de 2024.

Reflexões sobre a vida e a carreira

Em entrevista ao banco de dados de letras Genius, o ator explicou a inspiração por trás de "Beautiful Scars" e descreveu como os últimos anos de sua vida, marcados pela controvérsia, fizeram-no refletir sobre o conceito de "brutaful" — uma mistura de brutal e beautiful (brutal e belo).

Ele comparou a própria recuperação ao processo japonês de kintsugi, arte de reconstruir cerâmica quebrada. “Eu posso olhar para o incidente no Oscar como um desastre completo ou posso vê-lo como uma oportunidade de kintsugi, de reconstruir algo belo e poderoso”.

Smith também comentou sobre suas ambições musicais: “Sou um mestre ator, mas nunca me dei a oportunidade de elevar minha poesia, meus conceitos, ao nível da maestria que conquistei como ator”.

Legado musical

Apesar de suas ausências no cenário musical nos últimos anos, Smith não é um novato na indústria da música. No início de sua carreira, ele formou a dupla DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, que obteve grandes sucessos, como Boom! Shake the Room e Summertime. Sua carreira solo também trouxe êxitos, como o tema de Homens de Preto, que chegou ao topo das paradas no Reino Unido e nos Estados Unidos. Porém, após o lançamento de Lost and Found, em 2005, ele se afastou da música, dedicando-se à atuação.

Com o retorno de Will Smith à música, o lançamento de Based on a True Story promete ser um marco na sua trajetória artística, buscando reconectar seus fãs com sua musicalidade, ao mesmo tempo em que ele explora novas formas de expressão pessoal.