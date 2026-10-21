Os dois restaurantes brasileiros entre os 100 melhores do mundo em 2026

Dois restaurantes de São Paulo estão entre os estabelecimentos classificados da 51ª à 100ª posição no The 50 Best Restaurants 2026, um dos principais rankings internacionais de gastronomia. A lista foi divulgada nesta quarta-feira, 21, antes da cerimônia de premiação que acontecerá em Lima, no Peru, em 4 de novembro.

O Nelita, comandado pela chef Tássia Magalhães, estreia na 54ª colocação. Já o Evvai, do chef Luiz Filipe Souza, aparece em 68º lugar.

Os dois restaurantes são os representantes brasileiros nesta etapa da classificação, que reúne 50 estabelecimentos de 25 territórios e 36 cidades, distribuídos por seis continentes. A América do Sul conta com três representantes: além das duas casas paulistanas, o Mil, localizado em Cusco, no Peru, aparece na 95ª posição.

O ranking é elaborado a partir dos votos de mais de 1.100 especialistas internacionais, entre chefs, jornalistas especializados em gastronomia e profissionais do setor.

Ao todo, nove restaurantes estreiam na lista ampliada de 2026. A novidade mais bem posicionada é o Ling Long, de Xangai, na China, que ocupa o 53º lugar, imediatamente à frente do brasileiro Nelita.

Quais países se destacam no ranking

A Europa concentra o maior número de restaurantes entre as posições 51 e 100, com 20 estabelecimentos. A Ásia aparece em seguida, com 17 representantes. A América do Norte soma seis, enquanto a América do Sul conta com três. África e Oriente Médio têm dois representantes cada.

O italiano Uliassi, localizado em Senigallia, abre a lista na 51ª posição. Em seguida aparecem o japonês La Cime, de Osaka, na 52ª colocação, e o chinês Ling Long, em 53º lugar.

Entre os destaques europeus estão o Frantzén, de Estocolmo, na 58ª posição; o Arpège, de Paris, em 67º; o Belcanto, de Lisboa, em 75º; e o The Ledbury, de Londres, que retorna à lista ampliada pela primeira vez desde 2019, ocupando o 83º lugar.

Na Ásia, cinco restaurantes fazem sua estreia no ranking: Ling Long, de Xangai; Seroja, de Singapura; Eatanic Garden, de Seul; Baan Tepa, de Bangkok; e Lamdre, de Pequim.

O Japão também se destaca, com cinco representantes, sendo quatro deles em Tóquio: Sazenka, Narisawa, Florilège e Den. O quinto é o La Cime, de Osaka.

No Oriente Médio, duas novidades entram na lista: FZN, de Dubai, em 88º lugar, e Khufu's, de Gizé, no Egito, em 97º. Este último havia recebido, em 2025, o prêmio Resy One To Watch, concedido a restaurantes considerados promissores.

Na África, os dois representantes ficam na Cidade do Cabo, na África do Sul. O Fyn aparece na 65ª posição e o Salsify at the Roundhouse ocupa o 71º lugar. Ambos avançaram 17 posições em relação à classificação anterior.

"Esta lista reflete a diversidade e o brilhantismo da gastronomia global, com restaurantes distribuídos por seis continentes e 25 territórios", afirma Rikki Tidball, diretora-geral de eventos do The 50.

Segundo a executiva, a edição de 2026 também destaca uma nova geração de chefs e o surgimento de propostas inovadoras na gastronomia mundial.

Luiz Filipe Souza, chef do Evvai, em São Paulo: cartões desenhados pelo chef trazem descrições e inspirações para a criação do prato (Juliana Primon/Divulgação)

Como funciona a votação do The 50 Best Restaurants

A classificação é definida pela The 50 Best Restaurants Academy, formada por mais de 1.100 especialistas internacionais da indústria de restaurantes.

O grupo é dividido em 28 regiões ao redor do mundo. A organização afirma manter equilíbrio de gênero entre os votantes e renovar pelo menos 25% dos integrantes da academia anualmente.

A divisão geográfica é reavaliada a cada ano, com o objetivo de representar diferentes mercados gastronômicos.

O processo conta com a Deloitte como parceira independente responsável por verificar a integridade e a autenticidade da votação.

A divulgação dos restaurantes classificados entre as posições 51 e 100 antecede o anúncio dos 50 primeiros colocados, marcado para 4 de novembro, no Teatro Municipal de Lima, no Peru.

A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal oficial do The 50 no YouTube, a partir das 20h, no horário de Lima.

Além da premiação, a programação contará com debates sobre tendências do setor, encontros entre chefs internacionais e profissionais locais, experiências gastronômicas abertas ao público e eventos dedicados aos ingredientes e às técnicas culinárias da região.

Quais são os restaurantes classificados entre 51º e 100º em 2026