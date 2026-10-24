39% das PMEs que usam IA dizem que ela ajuda a suprir falta de habilidades

Encontrar profissionais com as competências necessárias é um desafio para pequenas e médias empresas (PMEs). Com equipes reduzidas e recursos limitados, essas organizações precisam conciliar diferentes tarefas e manter a operação funcionando.

A inteligência artificial generativa começa a oferecer uma alternativa para parte dessas dificuldades.

Um levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), publicado em novembro de 2025, mostra que 39,1% das PMEs que utilizam IA generativa e enfrentaram lacunas de habilidades afirmam que a tecnologia ajudou a compensar essa deficiência.

O estudo ouviu mais de 5 mil empresas de sete países, com dados coletados em 2024.

O resultado indica que a tecnologia pode ajudar a executar atividades para as quais a equipe não dispõe de todas as competências necessárias.

Isso não significa, porém, que a IA substitua a experiência profissional ou elimine a necessidade de capacitação.

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Como a IA ajuda empresas com equipes enxutas

A pesquisa da OCDE aponta que 32,7% das PMEs usuárias de IA generativa relataram redução na carga de trabalho.

A tecnologia pode contribuir para esse resultado ao automatizar tarefas repetitivas, organizar informações e acelerar a produção de textos e documentos.

Outro efeito aparece na contratação de serviços externos. Cerca de 14,3% das empresas disseram que passaram a depender menos de prestadores terceirizados após adotar a tecnologia.

Uma possível explicação é que algumas atividades antes delegadas a fornecedores passaram a ser realizadas internamente com apoio da IA.

O impacto sobre o emprego, entretanto, ainda é limitado. Para 83% das empresas pesquisadas, o uso da IA generativa não alterou a necessidade total de funcionários. Enquanto 9,1% relataram redução dessa necessidade, 5,5% indicaram aumento.

Os números mostram que ganhos de produtividade não se traduzem automaticamente em cortes de vagas. A tecnologia pode modificar tarefas e rotinas sem provocar mudanças imediatas no tamanho das equipes.

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O uso da IA exige novas habilidades

A adoção da tecnologia não elimina a necessidade de profissionais qualificados. Pelo contrário, 19,7% das PMEs pesquisadas afirmaram que a IA generativa aumentou a necessidade de trabalhadores com competências mais avançadas, aproximadamente o dobro da proporção que relatou uma redução.

Entre as habilidades cuja importância mais cresceu estão a análise e interpretação de dados, mencionadas por 46,4% dos entrevistados, e a criatividade e inovação, apontadas por 41,9%.

A capacidade de avaliar respostas, identificar erros e aplicar informações ao contexto do negócio ganha relevância nesse cenário.

A IA pode produzir uma análise inicial, mas cabe às pessoas verificar se as conclusões fazem sentido e quais decisões devem ser tomadas a partir delas.

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O desafio de transformar tecnologia em resultado

Apesar dos benefícios relatados, a adoção ainda encontra obstáculos. Entre as PMEs que não utilizam IA generativa, 49,8% apontaram a falta de habilidades dos funcionários como uma barreira.

Preocupações jurídicas, regulatórias e relacionadas a direitos autorais também aparecem entre os entraves identificados pela OCDE.

Para empresas menores, começar por atividades bem delimitadas pode facilitar a implementação. Resumir documentos, preparar rascunhos, organizar informações e apoiar pesquisas são exemplos de usos que podem ser testados antes de ampliar a aplicação da tecnologia.

O acompanhamento dos resultados é igualmente importante. Comparar o tempo necessário para concluir uma tarefa, conferir a qualidade das entregas e estabelecer regras para o uso de dados ajuda a identificar onde a IA realmente contribui.

Os resultados da OCDE se referem a empresas de sete países e não devem ser interpretados como uma estimativa específica para o Brasil.

Ainda assim, indicam um caminho para PMEs interessadas em ampliar suas capacidades sem depender exclusivamente de novas contratações: combinar tecnologia, capacitação e supervisão humana.

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