Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

O primeiro final de semana do mês de julho chega repleto de novidades nos serviços de streaming. Para começar, a Netflix está adicionando a seu catálogo um novo formato de conteúdo. Trata-se de uma trilogia de filmes originais de terror chamada "Rua do Medo", que conta com 3 volumes, sendo que cada um deles será lançado individualmente aos fins de semana, a partir de hoje.

Também na Netflix, está estreando a série "Young Royals", uma história juvenil que segue a mesma pegada de títulos de sucesso como "Bridgerton", mas com uma roupagem mais atual. Já na HBO Max, streaming que desembarcou no Brasil na última terça-feira, já é possível assistir ao episódio de reencontro do elenco de "Friends".

Como é de costume, a Casual selecionou os 5 principais lançamentos para ficar de olho nesse final de semana: "Rua do medo 1994" e "Young Royals", da Netflix; "A guerra do amanhã" e "Mary J. Blige’s My Life", da Amazon Prime Video; e "Friends, o reencontro", na HBO Max. Divirta-se!

Rua do medo 1994 (filme Netflix)

Em alguns streamings, é comum lançar apenas um episódio de série por semana. Adaptando esse formato, a Netflix está colocando no ar uma trilogia de filmes chamada "Rua do medo", onde cada um dos 3 longas-metragem será lançado com uma semana de espaçamento. Em "Rua do medo 1994", filme que já está disponível, um grupo de adolescentes descobre que os incidentes terríveis que assombram uma cidade há várias gerações podem estar conectados. A narrativa é uma espécie de "American Horror Story", só que em filme em vez de série. Os outros dois volumes, "Rua do medo 1978" e "Rua do medo 1666" serão lançados nos dias 9 e 16 de junho, respectivamente.

Young Royals (série da Netflix)

Série juvenil que segue a mesma pegada da prestigiada "Bridgerton", só que com adolescentes gays como protagonistas, "Young Royal" conta a história do Príncipe Wilhelm (Edvin Ryding), que entra no prestigioso colégio interno Hillerska e finalmente tem a chance de explorar sua verdadeira personalidade e descobrir o tipo de vida que quer levar. Lá, ele começa a sonhar com um futuro de liberdade e amor incondicional, longe das obrigações da realeza. No entanto, ele acaba se tornando o próximo sucessor para o trono e esse dilema ganha cada vez mais peso. O que será mais importante: o amor ou o dever?

A Guerra do Amanhã (filme da Amazon Prime Video)

Em "A Guerra do Amanhã", filme original da Amazon Prime Video, a humanidade está perdendo a batalha contra alienígenas que estão invadindo o planeta no ano de 2051, linha temporal do futuro. Para garantir a sobrevivência da espécie humana, soldados e civis do presente são transportados para o futuro e se juntam à luta que visa salvar o mundo dos invasores.

Mary J. Blige’s My Life (Amazon Prime Video)

Em "Mary J. Blige’s My Life", o espectador é convidado conhecer a história de vida e obra da artista vencedora do Grammy, Mary J. Blige. No documentário, Mary J. mostra o lugar ocupado pela pobreza, abuso e vícios ao mesmo tempo que a segue em uma turnê especial de aniversário de 25 anos do álbum "My Life". O disco é classificado como um dos 500 melhores de todos os tempos pela Rolling Stone e está entre os 100 melhores da Revista Time.

Friends, a reunião (HBO MAX)

Marcando a chegada da HBO Max no Brasil, que substituirá a HBO GO, entra no ar um dos reencontros mais esperados dos últimos anos: o do sexteto de "Friends". O Episódio especial do seriado que marcou gerações já está no ar e mostra os seis amigos encenando seus personagens originais mais de 15 anos após o término da sitcom.