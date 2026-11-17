Enquanto chegavam à mesa o couvert formado por pão delícia, beiju e biscoito de polvilho, Alex Atala explicava, em um jantar degustação para poucos convidados no D.O.M., na segunda-feira, 16 de novembro, por que só agora decidiu aceitar um convite para abrir um restaurante fora do Brasil. “Já tive muitas sondagens para ir para fora do país e neguei todas”, disse. “Porque eu não via no Brasil a condição de levar para fora os nossos ingredientes, os nossos sabores.”

Dez anos depois, afirma, o cenário é outro. Vinhos, azeites, queijos e café melhoraram, e o país montou uma estrutura capaz de exportar qualidade.

Um outro ponto, segundo ele, é o público. Para um restaurante brasileiro funcionar fora não bastam ingredientes, é preciso uma comunidade brasileira local econômica e socialmente ativa. “Por isso São Paulo tem tantos restaurantes japoneses e tão poucos tailandeses”, cita o chef, como exemplo.

Por isso só agora Atala resolveu aceitar a proposta de fazer a curadoria de um restaurante e residencial fora do Brasil. Ele será acionista do empreendimento, que ficará em Orlando, polo de turismo e residência de brasileiros. O nome do residencial será Morada Orlando e estará localizado na International Drive, a avenida turística da cidade. O restaurante ficará no terceiro andar e ainda não tem nome. A abertura está prevista para 2030.

Arquitetura, gastronomia e hospitalidade

Antes de ser servida a entrada, com moela de tainha com coco e caviar beluga e sopa fria de castanha-de-caju com maxixe, Juliana Boselli Neves, cofundadora e co-CEO do Glasstone Group, apresentou detalhes do projeto. O Morada Orlando está sendo desenvolvido pela MakeSpace, braço imobiliário do grupo, em parceria com a Park Square Homes e a Kimaya. Terá 240 residências de dois a quatro dormitórios, além de coberturas, com áreas de cerca de 130 a 400 metros quadrados e preços a partir de US$ 1 milhão. O valor geral de vendas é de aproximadamente US$ 400 milhões, e o custo de construção, de cerca de US$ 220 milhões.

Juliana resumiu a proposta em três pilares: arquitetura, gastronomia e hospitalidade. “Orlando faz muito bem a hospitalidade, mas o brasileiro faz muito melhor”, afirmou. Ela contou que, naquele dia, havia entrado numa padaria perto do hotel em que está hospedada em São Paulo e se impressionou com a qualidade do atendimento. “Isso nós queremos fazer para Orlando.”

O projeto é do escritório Gustavo Penna Arquitetos Associados e tem dois volumes separados por um vazio, conectados na cobertura por uma ampla varanda. A ideia é integrar espaços internos e externos, com luz natural, circulação de ar e conexão visual com o entorno. Segundo Juliana, a fachada muda de identidade ao longo do dia, conforme o sol bate.

O terreno fica perto do SeaWorld, com vista para os fogos dos parques. O Epic Universe, aberto em maio de 2025, fica a oito minutos de carro, e a Disney, a 15. Juliana lembrou que a Flórida é chamada de o “Estado do Sol”.

Morada Orlando: duas torres com ligação pelo terraço (Morada Orlando/Divulgação)

Hospitalidade e serviços

Com o linguado meunière recheado com ora-pro-nóbis e a lagosta com choux de tapioca e caramelo de pimenta-baniwa de pratos principais, a conversa passou para os serviços. O Morada Hospitality operará concierge no local, governança e refeições servidas nas próprias residências. O empreendimento terá spa, piscina, academia, quadras esportivas, jardins e áreas de convivência. Os donos poderão usar a unidade ou incluí-la no programa de locação de curta duração.

A parte gastronômica prevê um restaurante principal aberto ao público, um restaurante privativo para moradores, bares e lounges. Os espaços de varejo e gastronomia abertos ao público somam cerca de 600 metros quadrados. Juliana mencionou ainda um mercado e uma pizzaria.

Alex assinará o restaurante principal, mas não vai cuidar de tudo. Sua curadoria cobre a proposta do empreendimento, os valores da marca, a experiência de hospitalidade e os menus e a identidade dos restaurantes.

Vendas abertas

Com a tábua de queijos brasileiros na sobremesa, o assunto girou em torno dos números. As reservas foram abertas em 11 de novembro, e a venda é conduzida pela NewKey Real Estate, do próprio Glasstone Group. Em 24 horas, segundo Juliana, foram vendidas 15 unidades. Na noite do jantar já eram 20, todas para brasileiros. Pelo histórico, ela estima que cerca de 75% dos compradores serão do Brasil. A cidade recebeu 76,7 milhões de visitantes em 2025, segundo a Visit Orlando, e o Brasil é o terceiro maior mercado internacional de origem, com mais de 736 mil turistas por ano.

Ao fim do jantar, Alex falou sobre o tipo de comida que servirá em seu restaurante. Disse que em tudo o que faz o Brasil é uma assinatura, mas que não quer anunciar um restaurante brasileiro. “Se amanhã eu colocar moqueca e churrasco, esqueci o resto do Brasil”, afirmou. “Não é essa a nossa missão.”

Para o chef, que colocou o Brasil no mapa global da gastronomia, o Brasil é a alma da casa. Ele diz que a participação no Morada parte da convicção de que não se trata apenas de levar a gastronomia brasileira para Orlando, mas de compartilhar um jeito próprio de acolher, “no sorriso, no café, no pão de queijo e no carinho.”