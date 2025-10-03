Pop

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta sexta-feira, 3 de outubro

A "Sessão da Tarde" da TV Globo exibe nesta sexta-feira, 3 de outubro, o clássico filme "Meninas Malvadas"

(CBS/Getty Images)

(CBS/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 15h17.

A "Sessão da Tarde" da TV Globo exibe nesta sexta-feira, 3 de outubro, o filme "Meninas Malvadas", comédia que se tornou símbolo de uma geração da cultura pop.

Na trama, durante a primeira conversa entre Cady Heron (Lindsay Lohan) e Aaron Samuels (Jonathan Bennett), ele pergunta o dia do mês, e Cady responde: “É 3 de outubro”.

Essa simples troca se tornou muito marcante entre os fãs, que adotaram o dia 3 de outubro como o "dia das Meninas Malvadas" nas redes sociais, criando memes e celebrações em referência a essa data no filme. 

Qual é a sinopse de 'Meninas Malvadas'?

O filme segue a história de Cady Heron (interpretada por Lindsay Lohan), uma adolescente que foi criada na África pelos seus pais cientistas.

Quando a família se muda para os Estados Unidos, Cady começa a frequentar uma escola pública e logo se vê imersa nas complexas dinâmicas sociais do ensino médio, especialmente no que diz respeito à popularidade.

Sem querer, ela acaba sendo atraída para um grupo de estudantes conhecidas como "as poderosas", uma espécie de elite escolar, com quem vive grandes desafios e aprendizados.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta sexta-feira?

A exibição do filme "Meninas Malvadas" começa às 15h40, logo após o fim da novela "Terra Nostra".

Assista ao trailer de 'Meninas Malvadas'

yt thumbnail
