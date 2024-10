Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, documentários e séries este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da série Disclaimer, com Cate Blanchett e Sacha Baron Cohen. Já na Netflix, estreia da segunda parte da série documental O Caso dos Irmãos Menendez.

Disclaimer (Apple TV+)

A respeitada jornalista Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett) construiu sua reputação ao revelar os erros e transgressões de outras pessoas. Ao receber um romance de um autor desconhecido, ela fica horrorizada ao perceber que é a personagem principal em uma história que expõe seus segredos mais sombrios, ameaçando destruir sua família.

Enquanto Catherine busca descobrir a identidade do autor, ela é forçada a confrontar seu passado antes que isso destrua sua vida e seu relacionamento com o marido, Robert (Sacha Baron Cohen) e seu filho Nicholas (Kodi Smit-McPhee).

House of Spoils

House of Spoils acompanha uma chef ambiciosa (Ariana DeBose) que abre seu primeiro restaurante — um negócio farm to table em uma propriedade remota — onde ela luta contra o caos da cozinha, um investidor duvidoso, dúvidas esmagadoras sobre si mesma... e o espírito poderoso do antigo dono da propriedade que ameaça sabotá-la a todo momento.

O Caso dos Irmãos Menendez (Netflix)

Estreia da segunda parte da série documental. Em 1996, Lyle e Erik Menendez foram condenados pelo assassinato dos pais em um dos casos criminais mais famosos do fim do século 20. Pela primeira vez em 30 anos, os irmãos relembram o julgamento que chocou a nação. Com entrevistas de áudio com Lyle e Erik, advogados responsáveis pelo caso, jurados, família e outras pessoas com informações internas, o aclamado diretor argentino Alejandro Hartmann traz novas informações e perspectivas sobre um caso que as pessoas julgam conhecer.

No Lugar da Outra (Netflix)

Chile, 1955. A famosa escritora María Carolina Geel assassina o namorado, e o caso atrai a atenção de Mercedes, a tímida secretária do tribunal encarregado do caso. Ao visitar o apartamento da escritora, Mercedes encontra um oásis de liberdade e começa a questionar a própria vida, sua identidade e o papel das mulheres na sociedade.

Hora do Jantar com David Chang (Netflix)

O chef David Chang afirma que “99% dos conteúdos de culinária exibidos na TV e nas redes sociais são mentira” e ele está pronto para mostrar ao mundo como é a realidade ao vivo! Descubra como David elabora refeições para amigos famosos em sua cozinha no centro de Los Angeles. É uma experiência VIP na qual o preparo dos pratos, as conversas e os contratempos acontecem em tempo real. Sem alimentos pré-prontos e sem estilistas para embelezar a comida, esse chef renomado mostra receitas e segredos culinários de verdade, enquanto cozinha ao vivo.