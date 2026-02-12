Após morte, vaquinha da família de Van Der Beek passa de US$ 1 mi em 24 horas

A campanha criada no GoFundMe para apoiar a família de James Van Der Beek ultrapassou a marca de US$ 1 milhão em menos de 24 horas após a morte do ator. Conhecido por papéis em "Dawson’s Creek" e "Varsity Blues", ele morreu na manhã de quarta-feira, 11, aos 48 anos, após enfrentar um câncer colorretal.

De acordo com o relato publicado na página da arrecadação, o objetivo do valor é ajudar a esposa, Kimberly Van Der Beek, e os seis filhos do artista. O texto afirma que os custos do tratamento e a longa batalha contra a doença deixaram a família sem recursos financeiros.

Segundo o The Hollywood Reporter, ainda na quarta-feira, a campanha já havia alcançado US$ 346.943 de uma meta inicial de US$ 550 mil. Horas depois, o valor superou US$ 1 milhão e atualmente está em mais de US$ 1,5 milhão.

Divulgação teve papel fundamental

A página foi criada por amigos próximos do ator logo após a confirmação da morte. Kimberly também compartilhou o link nas redes sociais, afirmando que a iniciativa foi organizada por pessoas próximas para apoiá-la no momento.

O texto do GoFundMe diz que a família enfrenta “um futuro incerto” e que as doações devem ajudar a cobrir despesas essenciais, contas do dia a dia e custos ligados à educação das crianças, além de manter estabilidade no período de luto.

James Van Der Beek havia tornado público em novembro de 2024 que estava lidando com o diagnóstico da doença desde agosto de 2023.