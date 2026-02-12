Até mesmo candidatos a cargos altos cometem esse erro em entrevistas — isso realmente surpreende

Mesmo candidatos experientes, disputando cargos de alto escalão, ainda cometem um erro básico em entrevistas: não pesquisar profundamente sobre a empresa.

Segundo Wacksman, esse deslize é um dos sinais mais claros de despreparo, e continua acontecendo até em processos para posições executivas. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

O erro que surpreende até em níveis executivos

Wacksman afirma que costuma perceber rapidamente quando o candidato não fez a lição de casa.

“Um sinal de alerta óbvio é quando eles não fazem a lição de casa”, disse o CEO.

Segundo ele, há casos em que executivos fazem perguntas básicas que poderiam ser respondidas “em 10 minutos no Google ou em 30 segundos no Gemini”.

Para um líder, isso demonstra falta de profundidade e pouco comprometimento com a oportunidade. Em processos seletivos competitivos, especialmente para cargos estratégicos, espera-se que o candidato já compreenda o modelo de negócio, os concorrentes e os desafios do setor.

O que diferencia candidatos de alta performance

De acordo com Wacksman, os melhores candidatos demonstram curiosidade intelectual real. Eles chegam à entrevista tendo refletido sobre o cargo, sobre a empresa e, principalmente, sobre o valor que podem gerar.

Ele costuma avaliar esse nível de preparo pela natureza das perguntas feitas ao final da conversa. Perguntas personalizadas, conectadas à vaga específica e ao contexto da empresa, sinalizam maturidade estratégica.

Como impressionar executivos durante a entrevista

A especialista em carreira Erin McGoff afirma que as perguntas feitas pelo candidato são decisivas. Esses questionamentos mostram que o candidato acompanha o mercado e pensa como alguém que já está dentro da organização.:

Referências a movimentos recentes de concorrentes

Dúvidas sobre desafios estratégicos da empresa

Perguntas sobre estrutura organizacional e prioridades

Por outro lado, perguntas facilmente respondidas por uma busca rápida online — como “quem são os concorrentes?” ou “o que o cargo envolve?” — podem transmitir desinteresse e baixa preparação, segundo relatório citado do Indeed.

Suzy Welch, professora da NYU Stern School of Business, reforça que, ao conversar com executivos seniores, o ideal é usar o tempo para discutir mercados, estratégia e ideias que fortaleçam o negócio — não benefícios ou detalhes administrativos.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA