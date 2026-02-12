Ex advogada abandona carreira e cria joalheria que fatura milhões por ano

Após anos atuando em um escritório de advocacia corporativa, Hannah Florman decidiu mudar radicalmente sua trajetória profissional.

Aos 36 anos, deixou a carreira jurídica para fundar a Hannah Florman Fine Jewelry, joalheria especializada em anéis de noivado personalizados que faturou milhões de dólares em 2025.

A transição não foi apenas uma escolha de estilo de vida, mas uma decisão estratégica de reposicionamento de carreira com foco em construção de marca, margem e geração de valor no longo prazo. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Da advocacia corporativa ao empreendedorismo

Formada em ciência política pela Universidade de Tulane e com doutorado em direito pela Northeastern Law School, Florman iniciou sua trajetória em um escritório de advocacia corporativa. No entanto, segundo ela, o ambiente de alta pressão teve efeito negativo sobre sua motivação.

Após reduzir a carga horária e explorar alternativas, decidiu deixar definitivamente o escritório no fim de 2016. Investiu seis meses em formação no Instituto Gemológico da América e lançou oficialmente sua marca em setembro de 2017.

A decisão envolveu risco financeiro claro. Seu objetivo inicial era simples e mensurável, conseguir pagar a si mesma, em até cinco anos, o mesmo salário que recebia como advogada. A meta foi alcançada, reforçando a sustentabilidade do novo modelo de negócio.

Modelo de negócio com foco em margem

A joalheria opera com foco em peças personalizadas de alto valor agregado. O orçamento mínimo é de US$ 7.500 para joias finas sob medida e US$ 15.000 para joias de noivado personalizadas. Aproximadamente 50 por cento das encomendas anuais estão ligadas a anéis de noivado.

O processo inclui reunião inicial, apresentação de esboços, seleção de diamantes, modelagem digital em 3D e produção final em oficina especializada. O ciclo completo leva entre seis e oito semanas.

Desde cedo, Florman identificou que sua principal competência estava no design e no relacionamento com clientes, não na produção física das peças. A fabricação foi terceirizada para uma oficina local. A decisão de concentrar esforços nas áreas de maior valor estratégico permitiu otimizar custos e preservar margens.

Crescimento estruturado e equipe enxuta

A empreendedora trabalhou sozinha nos primeiros anos. Em 2022, contratou o primeiro funcionário em tempo integral. Atualmente, a empresa conta com três colaboradores fixos e opera um showroom em Boston.

O crescimento foi inicialmente impulsionado por indicações e networking. Segundo Florman, a virada ocorreu quando começaram a surgir clientes sem conexão direta com seu círculo pessoal, sinal de consolidação de marca.

Além das peças sob medida, a empresa lançou recentemente coleções prontas para uso e planeja introduzir anéis com diamantes cultivados em laboratório. A estratégia amplia o mercado endereçável e cria novas frentes de receita sem abandonar o core business.

Estratégia financeira e posicionamento

Do ponto de vista das finanças corporativas, o caso evidencia três decisões estratégicas relevantes.

Primeiro, definição clara de posicionamento premium, com tíquete mínimo elevado que sustenta margem e percepção de valor. Segundo, terceirização inteligente da produção para manter foco em design, relacionamento e expansão comercial. Terceiro, crescimento gradual de equipe, preservando estrutura enxuta e controle de custos fixos.

Ao substituir uma carreira estável por um negócio próprio, Florman assumiu risco significativo. O retorno veio por meio de modelo de alta margem, diferenciação no atendimento e construção consistente de reputação.

A trajetória demonstra que decisões financeiras disciplinadas, foco em proposta de valor e clareza estratégica podem transformar uma mudança de carreira em um negócio milionário sustentável.