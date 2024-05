Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e romance, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias, incluindo a terceira temporada de Bridgerton. Já na Apple TV+, estreia da série The Big Cigar: A Fuga, sobre a ousada fuga para Cuba do fundador dos Panteras Negras.

The Big Cigar: A Fuga (Apple TV+)

Baseado em artigo de Joshuah Bearman (do filme “Argo”), que também assina como produtor executivo, The Big Cigar: A Fuga conta a incrível história real do encontro de Hollywood com revolucionários: a ousada fuga para Cuba do fundador dos Panteras Negras, Huey Newton, tentando escapar do FBI com a ajuda do famoso produtor cinematográfico Bert Schneider. O plano incrivelmente elaborado – envolvendo uma produção cinematográfica falsa – dá errado de todas as maneiras possíveis.

Bridgerton (Netflix)

A Shondaland apresenta a terceira temporada de "Bridgerton", agora com a nova showrunner Jess Brownell. Penelope Featherington (Nicola Coughlan) finalmente desiste de correr atrás de Colin Bridgerton (Luke Newton), depois de ouvir as duras palavras que ele disse sobre ela na temporada anterior. No entanto, Penelope decide que é hora de se casar, de preferência com um homem que ofereça a independência de que ela precisa para continuar sua vida dupla como Lady Whistledown, longe da mãe e das irmãs. Mas a falta de confiança de Penelope faz com que sua aventura na temporada de casamentos seja um verdadeiro fracasso. Colin, por sua vez, está de volta de suas viagens de verão, com um visual novo e cheio de autoestima. Ele percebe que Penelope, a única pessoa que sempre gostou dele como realmente era, começou a tratá-lo com indiferença. Disposto a reconquistar a amizade dela, Colin se oferece para ensinar Penelope a ser mais confiante e conseguir um marido. Só que as aulas começam a funcionar bem demais, e Colin fica com ciúmes. Será que ele quer mesmo ser só amigo dela? Para complicar ainda mais a situação, Penelope está brigada com Eloise (Claudia Jessie), que encontrou uma nova amizade inesperada. Ainda por cima, a participação mais intensa na alta sociedade faz com que seja ainda mais difícil esconder seu alter ego de Lady Whistledown.

Nos Estados Unidos, a polícia tem um poder extraordinário sobre a vida das pessoas. Ela decide quem é suspeito e quem "se encaixa na descrição". Define as ameaças e como reagir a elas. Exige obediência e traz a ameaça constante de violência. Milhares dessas interações acontecem nas cidades do país todos os dias, de acordo com as ideias reais e percebidas de criminalidade e das ameaças à ordem social, conforme decidido pela polícia, que transforma o poder abstrato do Estado em realidade.

Poder Policial (Netflix)

"Poder Policial" investiga o acúmulo de dinheiro, a consolidação do poder político e o apoio bipartidário praticamente irrestrito que criou a instituição policial nos Estados Unidos. O filme oferece uma jornada visceral e imersiva para demostrar como o país chegou a este momento na história, desde as patrulhas em busca de escravizados no século XVI aos primeiros departamentos de polícia com financiamento público no século XVII, passando pelas revoltas dos anos 1960 e 2020.

Com uma mistura de ensaio, entrevista e imagens de arquivo, "Poder Policial" usa materiais históricos para ilustrar a realidade contemporânea e analisar questões urgentes sobre uma autoridade que cresce cada vez mais e é pouco fiscalizada: quem é policiado? Quem é protegido? Quem decide tudo isso e por quê?

Ashley Madison: Sexo, Mentiras e Escândalo (Netflix)

A invasão do site de encontros para casos extraconjugais Ashley Madison provocou o vazamento de informações íntimas de milhões de usuários do mundo todo, arruinando casamentos e destruindo vidas. Esta série documental com três episódios analisa a criação do site durante o auge das empresas ponto com, os usuários que buscavam apimentar suas vidas amorosas e a invasão que fez tudo cair aos pedaços.

Maxton Hall (Prime Video)

Quando Ruby (Harriet Herbig-Matten) involuntariamente testemunha um segredo explosivo na escola particular de Maxton Hall, o arrogante herdeiro milionário James Beaufort (Damian Hardung) tem que lidar com a perspicaz estudante bolsista para o bem ou para o mal: ele está determinado a silenciar Ruby.